Venezuela, cara a cara con Japón y Shohei Ohtani en cuartos del Clásico Mundial de Béisbol: previa, hora y cómo ver

Por Federico Leiva, CNN en Español

“Hazaña: acción o hecho, y especialmente hecho ilustre, señalado y heroico”, según la RAE. “Sinónimo de proeza, heroicidad o epopeya”. Todos los calificativos se ajustan a la realidad que le tocará enfrentar a la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol este sábado.

El único equipo sudamericano que sigue con vida en el torneo que reúne a las mejores novenas del mundo tiene una misión que, en la previa, parece casi imposible. Y es que entre Venezuela y las semifinales de la competición se interpone Japón, el vigente campeón y, para muchos, el máximo candidato al título. Pergaminos le sobran al elenco asiático, encolumnado detrás de uno de los mejores beisbolistas de la historia, Shohei Ohtani.

Pero Venezuela también tiene motivos para soñar. Los sudamericanos hicieron una gran fase de grupos, con tres triunfos y apenas una derrota. El camino comenzó con un triunfo sobre Países Bajos por 6-2, posibilitado por una buena actuación en el bate de Luis Arráez y Willson Contreras en la quinta entrada.

A eso le siguió una paliza ante Israel, que terminó 11-3 gracias a una noche fantástica de Arráez, quien se convirtió en el primer jugador en firmar dos juegos de múltiples jonrones de carrera en la historia del CMB. A él se sumó un Enmanuel De Jesús impecable en el pitcheo.

Nicaragua fue la tercera parada de Venezuela, y también la sorteó con éxito. Fue 4-0 con una sólida actuación de los lanzadores, que barrieron a los centroamericanos sin problemas. Al bate se destacó Ronald Acuña Jr., con un cuadrangular, dos carreras anotadas y otras dos impulsadas.

La única derrota llegó en su última presentación, justo frente a otro candidato a la corona, la República Dominicana de Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr., entre otros bates destacados. Los dominicanos hicieron la diferencia en la primera mitad del juego, pero hacia el final los venezolanos los hicieron sudar con una reacción a la que poco le faltó para ser impactante. Fue 5-7.

Ahora, llegará el turno de los nipones, una selección que tiene un arsenal de armas a su disposición, pero que también pasó apuros en la fase de grupos. Cierto, ganó sus cuatro partidos, y dos de ellos por mucha diferencia, ante Taiwán (13-0) y República Checa (9-0), pero que el resultado no engañe. Ante los también asiáticos tuvo una entrada donde anotó 10 de las 13 carreras, y el duelo con los europeos estuvo 0-0 hasta el octavo inning.

En sus otras dos presentaciones dejó más dudas. Primero fue Corea del Sur la que la puso en aprietos, en un duelo altamente ofensivo que recién se inclinó para el lado de los vigentes campeones en las últimas tres entradas (8-6). Lo mismo sucedió ante Australia (4-3), que incluso estaba arriba en el comienzo del séptimo inning y casi lo empata en el noveno. Si Venezuela puede identificar las fallas, tendrá posibilidades de robarse las portadas y un lugar en las semifinales.

El encuentro se disputará este sábado en el loanDepot Park de Miami, donde Venezuela seguramente se hará sentir como local para poner en aprietos a la “armada” japonesa.

9 p.m. de Miami.

7 p.m. de México.

8 p.m. de Bogotá.

10 p.m. de Buenos Aires.

2 a.m. (ya domingo) de Madrid.

El partido se transmitirá por la pantalla de Fox Sports para Estados Unidos, teniendo opción de relatos en español, mientras que para México y los países de Sudamérica la encargada será Disney+.

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