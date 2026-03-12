¿Quién es Juan Daniel Oviedo, el candidato a la vicepresidencia de Paloma Valencia en Colombia?

Por Sebastián Jiménez Valencia, CNN en Español

Juan Daniel Oviedo fue confirmado por la candidata Paloma Valencia como su compañero de fórmula y será candidato a la vicepresidencia.

Oviedo fue la gran sorpresa de las consultas presidenciales de 2026 al superar el 1,2 millones de votos y quedar segundo en la Gran Consulta por Colombia. Así, la oposición a Gustavo Petro tiene una nueva cara emergente del centro que podría darle a Valencia, candidata de derecha, el impulso que necesita para enfrentar a Iván Cepeda, el candidato oficialista, en la elección presidencial.

El resultado de Oviedo, que superó el obtenido por Francia Márquez (hoy vicepresidenta) en las consultas de 2022, lo deja como una figura con capacidad de negociación dentro de la coalición y como un referente del centro político dentro de un bloque mayoritariamente de centroderecha.

Su perfil también lo distinguió dentro de la coalición crítica del Gobierno: economista, abiertamente gay y con un estilo poco convencional en la política.

La trayectoria de Oviedo combina una historia personal marcada por la adversidad y una carrera técnica en el sector público. Nacido en Bogotá en 1977, sufrió un accidente en la infancia le dejó una cicatriz en el rostro, dificultades para hablar y escuchar y lo expuso al bullying en el colegio debido a su dicción, experiencia que lo llevó a refugiarse en el estudio, dice en su biografía y ha contado en varias entrevistas y videos de campaña. Estudió Economía en la Universidad del Rosario, obtuvo una beca por su rendimiento académico y luego cursó estudios de posgrado en España y Francia, donde completó un doctorado.

Tras regresar a Colombia desarrolló una carrera como profesor y asesor en distintas entidades públicas, hasta ser nombrado director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 2018, durante el Gobierno de Iván Duque. Durante la pandemia se volvió una figura conocida por su estilo pedagógico para explicar las cifras y por impulsar mediciones sobre poblaciones vulnerables. Su experiencia en el sector público lo llevó posteriormente a competir por la Alcaldía de Bogotá en 2023, en la quedó segundo, un resultado que le garantizó una curul en el Concejo.

Oviedo renunció al Concejo en 2025 para lanzar su candidatura presidencial con el movimiento “Con toda por Colombia”. Su campaña combinó recorridos en la calle, recolección de firmas y una estrategia fuerte en redes sociales, además de promover listas propias al Congreso. Ese éxito se explica por su imagen de renovación política, su tono moderado —crítico del Gobierno de Gustavo Petro pero no abiertamente antipetrista, reconociendo los logros del mandatario— y su capacidad para conectar con votantes urbanos, especialmente en Bogotá.

Su visibilidad también creció tras un del candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella, quien se burló de su forma de hablar en un comentario interpretado como homofóbico, lo que generó solidaridad en redes sociales y entre otros aspirantes presidenciales. Ese impulso, sumado a su narrativa personal y a su presencia digital, ayudó a consolidar el fenómeno de Oviedo.

Con esta votación, Oviedo pasó de ser un tecnócrata conocido por su paso por el DANE a un actor nacional con Bogotá como fortín político. Además, puede ser clave para la candidatura de Paloma Valencia —ganadora de la consulta— a la hora de recoger votos de centro y moderar el discurso de derecha.

Como pasó con Francia Márquez cuando fue segunda en la consulta que le dio la candidatura a Gustavo Petro en 2022, Oviedo quedó confirmado candidato a vicepresidente.

Es una apuesta importante e innovadora porque el Centro Democrático, el partido de Valencia, liderado por Álvaro Uribe, es de posturas conservadoras y no ha tenido en su agenda temas como la discriminación hacia las personas LGBTQ. No obstante, el enfoque mismo de Oviedo es más amplio: sus propuestas habían estado centradas en la “estabilización” del país a partir de gobernar con datos, disciplina y capacidad de escucha, fortaleciendo la seguridad y combatiendo las economías ilegales.

