Por qué los aliados de Trump en el Golfo se resisten a la presión para unirse a la guerra con Irán

Análisis de Abbas Al Lawat y Mostafa Salem, CNN

Desde que comenzó la guerra con Irán, los Estados del Golfo han enfrentado una oleada de misiles y drones iraníes, lo que deja a sus líderes ante una decisión poco envidiable: enfadar a su aliado más cercano y garante de seguridad, o arriesgar la ira de un poderoso vecino con el que tendrán que convivir mucho después de que termine la guerra.

Durante el fin de semana, la Guardia Revolucionaria de Irán reconoció que cerca del 40 % de su poder de fuego se dirigió contra Israel, mientras que la mayoría tuvo como objetivo a sus vecinos árabes. Más de 2.000 proyectiles han sido lanzados contra países del Golfo.

Ambas partes del conflicto parecen estar utilizando los ataques contra el Golfo a su favor. Irán espera que golpear a los Estados del Golfo los aleje de Estados Unidos, mientras que Estados Unidos e Israel parecen utilizar los ataques iraníes para presionar a los Gobiernos árabes a que se unan a la guerra.

Kamal Kharrazi, un influyente asesor de política exterior del líder supremo de Irán, dijo a CNN que los ataques continuarían con el objetivo de presionar a los Estados del Golfo para que convenzan al presidente de EE.UU., Donald Trump, de dar marcha atrás en el conflicto.

La semana pasada, Trump dijo a CNN que ver a los aliados árabes de Estados Unidos golpeados por Irán había sido “la mayor sorpresa” de la guerra, y agregó que los ataques llevaron a los Estados del Golfo a “insistir en participar”.

Sin embargo, las naciones árabes del Golfo han dicho repetidamente que no desean unirse a la guerra.

El senador republicano y aliado de Trump Lindsey Graham ha sido el más explícito al presionar a los aliados árabes de Washington para que participen. Tras un viaje a Israel, cuestionó por qué Estados Unidos debería defender a socios como Arabia Saudita si se niegan a participar en lo que describió como una lucha compartida contra Irán. Si no lo hacen, “habrá consecuencias”, advirtió.

Los líderes regionales han evitado en gran medida responder públicamente a esa presión. Pero el multimillonario y magnate empresarial de Dubai, Khalaf Al Habtoor, dejó entrever el sentir en el Golfo al responder a los comentarios de Graham.

“Sabemos muy bien por qué estamos bajo ataque, y también sabemos quién arrastró a toda la región a esta peligrosa escalada sin consultar a quienes llama sus ‘aliados’ en la región”, escribió en X antes de borrar la publicación.

Los Estados del Golfo desconfían profundamente de verse arrastrados a una guerra más amplia cuyas consecuencias a largo plazo podrían tener que gestionar solos.

Existe la percepción en el Golfo de que, al ir a la guerra con Irán, el Gobierno de Trump priorizó la seguridad de Israel sobre la de sus aliados árabes, dijo Hasan Alhasan, investigador principal de política de Medio Oriente en el International Institute for Strategic Studies.

“Esa desconfianza probablemente será un obstáculo para que los Estados del Golfo se unan a una acción ofensiva”, dijo.

Los Estados del Golfo son muy conscientes de la difícil posición en la que se encuentran.

“Al final del día, son vecinos”, dijo a CNN un funcionario de Emiratos Árabes Unidos, en referencia a Irán. Las relaciones con Teherán eventualmente tendrán que normalizarse, incluso si se necesitan décadas para reconstruir la “enorme brecha de confianza”, añadió.

Las fuerzas estadounidenses eventualmente “empacarán y se irán” de Medio Oriente, mientras que Irán seguirá siendo un vecino permanente, dijo Bader Al Saif, profesor de historia en la Universidad de Kuwait.

“Se fueron de Afganistán. Se están yendo de Iraq, y también se irán de nuestra región. Así que necesitamos tomar el asunto en nuestras propias manos”, dijo.

Algunos Estados más pequeños del Golfo también podrían estar esperando para ver cómo responde Arabia Saudita. El reino es el peso pesado de la región y sus decisiones podrían determinar si otros lo siguen.

Pero entrar en el conflicto podría obligar a Riad a luchar en múltiples frentes, incluido su límite sur con Yemen, donde los rebeldes hutíes respaldados por Irán solo recientemente redujeron años de ataques contra territorio saudí.

Entre los Estados árabes del Golfo atacados por Irán, Arabia Saudita es el único con costa en el mar Rojo, lo que le da una ruta de exportación que evita el estrecho de Ormuz. Pero esa ruta también es vulnerable a los aliados de Irán. Los hutíes de Yemen han interrumpido previamente el tránsito marítimo por el estrecho de Bab al-Mandab, el paso estratégico que conecta el mar Rojo con las rutas marítimas globales, y podrían volver a amenazarlo si el conflicto se intensifica.

Alhasan dijo que los Estados del Golfo deben sopesar los riesgos de unirse a la guerra frente al costo de mantenerse al margen, advirtiendo que la inacción podría debilitar la disuasión y hacer más probables futuros ataques iraníes.

Podrían apoyar las operaciones estadounidenses abriendo su espacio aéreo y sus bases, la “opción menos escalatoria”, explicó. También podrían atacar los sitios de lanzamiento de misiles y drones iraníes o escalar aún más golpeando directamente infraestructuras: “una refinería por una refinería”.

Pero los Gobiernos del Golfo probablemente intervendrían con el objetivo de restaurar la disuasión y poner fin rápidamente al conflicto, dijo, mientras que Estados Unidos e Israel parecen centrados en destruir las capacidades de las Fuerzas Armadas de Irán.

Otra preocupación para los Estados del Golfo es el intercambio de ataques contra infraestructura civil crítica.

Durante el fin de semana, una planta desalinizadora en la isla iraní de Qeshm Island fue alcanzada, lo que llevó a Irán a responder dañando con un dron una instalación similar en Bahréin.

El episodio aumentó los temores en todo el Golfo de que la guerra pueda ampliarse para incluir infraestructuras de agua en una región que depende en gran medida de la desalinización.

Los Estados desérticos del Golfo tienen menos del 1 % de la población mundial, pero concentran aproximadamente la mitad de la capacidad de desalinización del planeta. Un contraataque iraní contra la infraestructura hídrica podría interrumpir gravemente el suministro en una región que depende casi por completo del agua desalinizada.

Citando a un funcionario israelí, el The Jerusalem Post informó el domingo que Emiratos Árabes Unidos fue responsable del ataque contra la planta iraní, lo que potencialmente sería su primer ataque contra Irán durante la guerra.

Las negaciones de Emiratos Árabes Unidos fueron rápidas. Funcionarios dijeron que la postura de Abu Dhabi en la guerra era puramente defensiva y seguiría siéndolo, al tiempo que reiteraron el derecho del país a defender su soberanía.

Anwar Gargash, asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos, dijo que Abu Dhabi “no será arrastrado a una escalada”.

Más tarde, The Jerusalem Post citó a una fuente cercana a Emiratos Árabes Unidos que acusó a funcionarios israelíes de difundir “rumores”.

Hay señales de que la estrategia de Irán podría estar teniendo impacto.

Los envíos de energía a través del estrecho de Ormuz, la estrecha vía marítima que conecta el golfo Pérsico con los mercados globales, casi se han detenido, dejando efectivamente bajo amenaza cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

La interrupción ha provocado lo que los analistas describen como el mayor shock petrolero de la historia, impulsando al alza los precios del combustible en Estados Unidos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, buscó amplificar esa presión el lunes, apelando directamente a los votantes estadounidenses.

“La culpa de la subida de los precios de la gasolina, de las hipotecas más caras y de los 401(k) golpeados recae directamente en Israel y sus aliados en Washington”, escribió Araghchi en X.

Solo unos días después de que Irán comenzara a atacar a los Estados del Golfo, QatarEnergy, responsable de aproximadamente el 20 % del suministro mundial de gas natural licuado, detuvo la producción tras ataques contra sus instalaciones, lo que provocó que los precios del gas en Europa se dispararan casi un 50 %.

El ministro de Energía de Qatar advirtió que el petróleo podría subir hasta unos US$ 150 por barril si el conflicto continúa interrumpiendo las exportaciones del Golfo.

Mientras tanto, algunos de los aliados árabes del Golfo de Trump están revisando inversiones en el extranjero a medida que la guerra presiona sus economías, dijo a CNN un funcionario del Golfo, apenas meses después de que el presidente alabara compromisos de inversión de billones de dólares de la región como una gran victoria económica.

Sin embargo, incluso mientras el conflicto sacude los mercados globales y las economías del Golfo, los Gobiernos regionales siguen siendo reacios a entrar en una guerra que no controlan, cautelosos de verse arrastrados a una confrontación cuyas consecuencias podrían tener que gestionar mucho después de que las potencias externas se retiren.

“Aun así, existe el riesgo de la inacción”, advirtió Alhasan. “¿Cuánto tiempo puede el Golfo quedarse al margen y absorber ataques? La inacción no está exenta de riesgos”.

Las periodistas de CNN Becky Anderson y John Lui contribuyeron con información para este reportaje.