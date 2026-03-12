La Embajada de China en EE.UU. se burla de la Cumbre Escudo de las Américas de Trump

Por Rocío Muñoz-Ledo y Max Saltman, CNN en Español

La embajada de China en Estados Unidos se burló de la Cumbre Escudo de las Américas, impulsada por el presidente Donald Trump, al difundir un video animado que cuestiona el papel de Washington como garante de la seguridad en América Latina, tras el encuentro en el que el mandatario estadounidense también lanzó advertencias contra la creciente presencia e influencia de Beijing en la región.

El video, publicado por la sede diplomática china en su cuenta de X y producido por la agencia de noticias estatal Xinhua, lleva por título “Shield of the Americas, or shackels of the Americas?” (“¿Escudo de las Américas o grilletes de las Américas?”).

La animación, de 18 segundos de duración, muestra a un águila (símbolo de Estados Unidos) vestida de traje presidiendo una reunión de aves blancas que parecen representar a países latinoamericanos.

El águila promete “mantener a todos seguros” y presiona un botón rojo que inicialmente despliega un escudo protector. Sin embargo, el escudo pronto se transforma en grilletes que encierran a las aves, mientras el personaje afirma: “Relájense, a veces la seguridad viene con un poco de control”.

CNN contactó al Departamento de Estado de EE.UU. para solicitar comentarios sobre el video y espera respuesta.

El video, publicado días después del encuentro que reunió a líderes de derecha y centro-derecha de 12 países latinoamericanos, parece cuestionar la propuesta presentada por Trump durante la cumbre: la creación de una “coalición militar regional” para combatir a los carteles del narcotráfico

Aunque la cumbre se presentó principalmente como una iniciativa de seguridad, Trump también aprovechó para advertir sobre la creciente presencia de China en la región, dentro de un plan más amplio de su Gobierno para reafirmar la presencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

“No vamos a permitir que la influencia extranjera hostil logre establecerse en este hemisferio, eso incluye al canal de Panamá, del que hemos hablado. No vamos a permitirlo”, dijo Trump durante su discurso inaugural de la cumbre realizada la semana pasada en Doral.

En noviembre de 2025, el Gobierno de Trump presentó el “Corolario Trump”, una actualización de la histórica Doctrina Monroe, en la que señaló que Estados Unidos impediría que competidores externos posicionen fuerzas o controlen activos estratégicamente vitales en la región.

Mientras James Monroe buscaba mantener a Europa fuera de las Américas, Trump ahora centra su atención en China.

Aunque el presidente afirmó entonces que China estaba “operando” el canal de Panamá, en realidad una empresa con sede en Hong Kong controlaba dos terminales clave en cada extremo de la vía interoceánica. El mes pasado, la Corte Suprema de Panamá declaró ilegal ese acuerdo, decisión que Beijing calificó de “realmente vergonzosa y patética”.

A pesar del fallo, Trump continúa llevando el tema al debate público, como lo hizo el sábado durante la cumbre del Escudo de las Américas, ante la presencia del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien también viajó a Doral.

Durante décadas, Beijing ha ampliado sus vínculos comerciales, financieros y de infraestructura en la región, que reúne a más de 30 países y unos 670 millones de habitantes.

La creciente relevancia de América Latina se explica en parte por la guerra comercial entre Estados Unidos y China iniciada en 2018, durante el primer mandato de Trump en la Casa Blanca. En ese momento, China empezó a exportar menos a Estados Unidos y diversificó sus rutas de acceso al mercado estadounidense, explicaron especialistas a CNN.

En los últimos años, China se consolidó como uno de los principales socios comerciales de varias economías latinoamericanas y ha financiado grandes proyectos estratégicos.

Uno de los ejemplos más recientes es el “megapuerto de Chancay en Perú”, inaugurado en 2024 con respaldo del gigante naviero chino COSCO Shipping, que reduce significativamente los tiempos de transporte marítimo entre Sudamérica y Asia.

El crecimiento del comercio también refleja ese acercamiento. Entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones chinas hacia América Latina aumentaron 9,3 % en ese período en comparación con el mismo período de 2024, según datos de la Administración General de Aduanas de China.

Incluso países políticamente cercanos a Washington mantienen fuertes vínculos económicos con China. En Argentina, por ejemplo, las importaciones desde el país asiático superaron los US$ 16.000 millones en 2025, un aumento interanual del 57,1 % pese a que el presidente Javier Milei es considerado uno de los aliados más firmes de Trump en la región.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Anabella González y Mauricio Torres