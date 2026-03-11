Republicanos de la Cámara intentan impulsar su agenda económica en medio de la guerra y la suba del combustible

Por Manu Raju y Ellis Kim, CNN

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y su equipo de liderazgo han tenido dificultades para llegar a un consenso en torno a una agenda de año electoral que aborde las principales preocupaciones de los estadounidenses sobre la asequibilidad y el costo de vida.

Pero ahora tienen un nuevo problema: el aumento de los precios de la gasolina.

Después de criticar sin descanso a los demócratas por el precio de la gasolina, que superó los US$ 5 por galón cuando Joe Biden era presidente, los republicanos se enfrentan ahora a un dilema similar tras la decisión del presidente Donald Trump de declarar la guerra a Irán. Los precios de la gasolina amenazan con dispararse indefinidamente, ya que el estrecho de Ormuz, un punto crítico por el que pasa aproximadamente el 20 % de los envíos de petróleo crudo, ha quedado prácticamente cerrado como consecuencia del conflicto.

Los republicanos se quedan con esto: esperan que la guerra termine pronto y que los precios del petróleo crudo se estabilicen para noviembre.

“Un problema temporal”, afirmó Johnson.

“Una instantánea en el tiempo”, dijo la representante Lisa McClain, la republicana número cuatro de la Cámara de Representantes.

“Volatilidad a corto plazo”, dijo la representante Nicole Malliotakis de Nueva York.

Otros, como el representante Mark Alford de Missouri, dijeron que los republicanos necesitan convencer a los votantes de que acepten el mal trago.

“Creo que es nuestro trabajo ayudar a que la gente entienda lo que está en juego”, dijo Alford. “Estoy dispuesto a pagar un 30 % o US$ 0,30 más en la gasolinera para asegurarme de que Irán no tenga un arma nuclear que vaya a atacar a Estados Unidos”.

No es lo que el Partido Republicano esperaba discutir semanas atrás, cuando definía su agenda para su retiro de tres días en el resort de golf de Trump en Doral. Pero como Irán ahora domina su atención, les falta tiempo —y votos— para ejecutar su agenda.

Johnson está presionando fuertemente a los republicanos para que apoyen otra iniciativa legislativa esta primavera, tras la exitosa promulgación de la “gran y hermosa ley” de Trump el verano pasado. Sin embargo, enfrenta crecientes dudas dentro de su propia conferencia y en el Senado.

E incluso su principal redactor de impuestos, el representante Jason Smith de Missouri, dice que es hora de abandonar el intento.

“Tenemos una mayoría más ajustada ahora que cuando aprobamos el primer proyecto de ley de reconciliación”, declaró Smith a CNN, refiriéndose al proceso presupuestario acelerado que los republicanos utilizaron para aprobar la medida siguiendo las líneas partidistas en el Senado. “Siempre dije que necesitábamos un proyecto de ley grande y atractivo, porque nunca vi una vía para que se dieran dos conciliaciones distintas. Me encantaría hacer dos conciliaciones, pero también soy realista”.

Algunos republicanos creen que necesitarán aprobar un proyecto de ley partidista para reponer las reservas de municiones agotadas durante la guerra contra Irán. De lo contrario, necesitarán al menos siete demócratas en el Senado para superar una obstrucción y aprobar nuevos fondos.

Pero los republicanos tuvieron grandes dificultades para conseguir los votos necesarios para aprobar el gigantesco proyecto de ley de Trump el verano pasado. Y con una mayoría aún más reducida en la Cámara de Representantes, los líderes necesitarán la casi unanimidad de su conferencia para lograr algo en la Cámara. Cualquier miembro con una objeción a la legislación tendría una enorme injerencia en ella, y existen profundas divisiones sobre qué incluir en el proyecto de ley y cómo financiarlo.

Además, Johnson ni siquiera ha explicado lo que quiere de un nuevo proyecto de ley de año electoral que dice que se centrará en cuestiones del costo de vida, lo que indica que todavía está tratando de lograr un consenso dentro de su conferencia.

“Estén atentos”, dijo Johnson cuando se le preguntó sobre los detalles del plan.

En la sesión del martes en Doral, los republicanos escucharon presentaciones de algunos de los principales asesores de Trump, incluyendo al principal asesor de la Casa Blanca, James Blair, y a su exasesor de campaña, Chris LaCivita. El mensaje, según los miembros que asistieron a la sesión: los grupos republicanos están recaudando toneladas de dinero y pueden desafiar las probabilidades para mantener la Cámara de Representantes, argumentando que la oposición demócrata a los recortes de impuestos de los republicanos será uno de los temas de la campaña de otoño.

Pero los legisladores republicanos dijeron más tarde que el desafío sigue siendo permanecer unidos en su mensaje (un desafío importante con un presidente voluble) y asegurarse de poder llegar a los votantes mientras Irán y otras crisis dominan los titulares.

“(Hay) gente frustrada por el aumento del precio del petróleo y el gas. Es de esperar”, dijo el representante Dale Strong, republicano de Alabama. “Pero esto es una guerra”.

Pero la principal prioridad legislativa del presidente no ha sido la agenda económica, sino la aprobación de la llamada Ley SAVE America, una medida que requeriría prueba de ciudadanía e identificación de los votantes para emitir su voto y que prácticamente no tiene posibilidades de aprobarse en el Senado.

“Debe hacerse de inmediato”, publicó Trump en Truth Social. “Está por encima de todo lo demás. DEBE PASAR AL PRIMER LUGAR”.

Esto ha enardecido incluso a los conservadores de línea dura de la Cámara de Representantes, quienes exigen que Johnson incluya la legislación en un proyecto de ley de línea partidaria para impulsar la agenda económica del Partido Republicano. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, ha reiterado que no cuenta con los votos necesarios para evitar una obstrucción y, así, aprobar la legislación.

“Es una realidad, y a veces tengo que dar la mala noticia de que las cuentas no cuadran. Pero así son los hechos”, dijo Thune el martes.

El representante Dan Newhouse, un republicano retirado de Washington, dijo en el retiro que el enfoque de Trump en la Ley “SAVE America” está jugando a favor de los demócratas, especialmente si el presidente cumple con su amenaza de negarse a firmar la legislación hasta que el proyecto de ley sea aprobado por el Congreso.

“Será parte del manual de estrategias demócratas”, dijo Newhouse.

Alison Main y Morgan Rimmer de CNN contribuyeron a este informe.