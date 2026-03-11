Paloma Valencia descarta nuevas negociaciones de paz y propone cárcel para grupos armados

Por Fernando del Rincón y Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

La candidata presidencial de la derecha en Colombia, Paloma Valencia, aseguró que, de llegar al poder, no promoverá nuevos procesos de negociación con grupos armados y apostará en cambio por una política de sometimiento a la justicia acompañada de una estrategia de seguridad más fuerte.

“No considero que este país necesite más negociaciones. Lleva más de 32 procesos de paz a lo largo de su historia y es uno de los países más violentos del mundo”, dijo Valencia, elegida candidata tras ganar la Gran Consulta por Colombia como aspirante del Centro Democrático, en una entrevista con el programa Conclusiones de CNN en Español.

En su lugar, propone impulsar una ley de sometimiento para que los integrantes de grupos armados entreguen las armas, reparen a las víctimas y cumplan penas de cárcel. En ese sentido, la senadora sostuvo que la violencia en el país no puede seguir teniendo justificación política.

“Tiene que saber que la violencia está proscrita en la política. Que usted no tiene derecho a salir a matar a nadie porque no le gusta el gobierno, ni al gobernante, ni al campesino, ni al soldado, ni al policía. Y la fórmula mundial, no mía, es que los crímenes se pagan en la cárcel”, afirmó.

En Colombia, los procesos de paz han buscado durante décadas poner fin a los conflictos con guerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El presidente Gustavo Petro ha apostado a los diálogos con diferentes grupos armados en el país dentro de su política de paz. Pero lo cierto es que aún no hay resultados concretos de estas gestiones, ni con el ELN ni con las disidencias de las FARC. Y entre tanto, la violencia se ha recrudecido, especialmente en zonas con fuerte presencia de cultivos ilícitos, de hoja de coca y de minería ilegal.

Valencia planteó además que una eventual estrategia de seguridad deberá incluir acciones militares en zonas rurales donde operan organizaciones vinculadas al narcotráfico, así como alianzas estratégicas con Estados Unidos y países europeos para enfrentar las economías ilegales.

En medio del inicio de la carrera presidencial, Valencia también se refirió a la elección de su fórmula vicepresidencial, una decisión que deberá tomar tras su victoria en la consulta de la derecha.

La candidata señaló que busca un perfil que complemente su trayectoria política y que refleje la diversidad de la coalición que la respalda.

“Quiero un vicepresidente que no se parezca a mí en el el sentido de que podamos demostrar esta premisa de la gran consulta. Y es que entre personas distintas, con trayectorias distintas, con visiones distintas en momentos álgidos de este país, vamos a ser capaces de construir algo por encima de la polarización”, explicó.

La candidata confirmó que ha considerado varios nombres y que incluso consultó a Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) durante el Gobierno de Iván Duque, quien fue la gran sorpresa de las consultas del domingo tras quedar en segundo lugar en la Gran Consulta por Colombia. Sin embargo, indicó que no está claro si Oviedo está interesado en asumir ese rol.

Durante la entrevista, Valencia también reiteró su cercanía política con el expresidente Álvaro Uribe, líder histórico del Centro Democrático, con quien ha trabajado durante más de una década.

“Yo soy uribista y me voy a morir uribista”, afirmó. La candidata incluso dijo que, en un escenario ideal, le gustaría que el exmandatario fuera su fórmula vicepresidencial.

“En un mundo ideal, si un genio me concediera ese deseo, me encantaría que fuera él”, señaló, aunque aclaró que no tomará decisiones que vayan en contra del consenso de la coalición que la respalda.

Valencia agregó que aspira a seguir lo que considera los pilares del gobierno de Uribe, especialmente en materia de seguridad, política social y eficiencia del Estado.

