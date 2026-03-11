Los países miembros de la AIE liberarán 400 millones de barriles de petróleo en el mercado mundial

Por Hanna Ziady, CNN

Los países miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE) han decidido “por unanimidad llevar a cabo la mayor liberación de reservas de emergencia de petróleo” en la historia del organismo, anunció este miércoles su director ejecutivo, Fatih Birol.

“Los países de la AIE pondrán a disposición del mercado 400 millones de barriles de petróleo para compensar la pérdida de suministro debido al cierre efectivo del estrecho de Ormuz”, dijo Birol en una declaración en directo transmitida a través del sitio web de la agencia.

Recordemos que los precios del petróleo cayeron bruscamente el martes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que la guerra con Irán terminaría “muy pronto”, aunque siguieron siendo volátiles y muy por encima de los niveles anteriores al conflicto.

También el martes, el mayor exportador de petróleo del mundo, Saudi Aramco, advirtió sobre las posibles “consecuencias catastróficas” de la guerra para los mercados petroleros si los flujos no se reanudaban a través de Ormuz.﻿

El lunes por la mañana, los precios del petróleo habían superado los US$ 100 por barril, pasando esa marca por primera vez desde la invasión rusa de Ucrania en 2022.

La brusca reversión de los precios se produjo después de que los comentarios de Trump durante una entrevista telefónica con CBS pareciera que calmaron los mercados. “Creo que la guerra está prácticamente terminada”, declaró a la emisora.

Aunque más tarde pareció contradecir esas declaraciones, los inversores también tenían esperanzas en otras opciones que estaban sobre la mesa para aumentar el suministro mundial de petróleo y reanudar los tránsitos de buques petroleros a través del estrecho de Ormuz, el principal canal para transportar la abundante producción de petróleo de Medio Oriente al resto del mundo.

Por ejemplo, la Casa Blanca había dicho que proporcionaría seguros y escoltas navales para los buques que transiten por el estrecho. El martes, Trump amenazó con atacar a Irán “VEINTE VECES MÁS FUERTE” si “hace algo” para detener el flujo de petróleo a través del estrecho, según una publicación de Truth Social.

Mientras tanto, el Grupo de las Siete principales economías desarrolladas, o G7, dijo que estaba dispuesto a apoyar los mercados energéticos mundiales mediante la liberación de reservas de petróleo si fuera necesario.

“Las reservas estratégicas serían útiles si la guerra se mide en semanas, lo que sigue siendo nuestro escenario base”, declaró Mohit Kumar, analista del banco de inversión estadounidense Jefferies. “Pero si se trata de una guerra prolongada que dure meses, las reservas estratégicas por sí solas no serían suficientes”, añadió.

“Si bien hemos enfrentado disrupciones en el pasado, esta es por lejos la mayor crisis que ha enfrentado la industria de petróleo y gas de la región”, dijo el CEO de Aramco, Amin Nasser, a los periodistas en una conferencia de prensa, según Reuters, señalando que los inventarios mundiales de petróleo estaban en un mínimo de cinco años, informó Reuters.

