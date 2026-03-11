Francisco Cervelli, el ítalo-venezolano que puso en jaque a EE.UU. en el Clásico Mundial de Béisbol

Por Pablo Antonio Garcia Escorihuela, CNN en Español

Francisco Cervelli se para del banquillo en el Daikin Park de Houston, Texas. Se voltea y en una esquina encuentra la pequeña máquina de café espresso, el mismo que la selección italiana a la que dirige puso en el dugout del equipo, como una forma de mantenerse en contacto con las raíces italianas de los jugadores del equipo y, claro, para tomar café durante el partido.

“Esto ayuda a los jugadores a salir con energía”, bromeó Cervelli en una rueda de prensa del torneo, en el que Italia dio un golpe enorme al vencer a Estados Unidos, dejando en jaque al equipo de las barras y las estrellas, armado específicamente para ganar el Clásico Mundial de Béisbol.

Cervelli nació en Valencia, Venezuela, el 6 de marzo de 1986. A pesar del origen italiano de sus padres, su corazón se dividió entre el fútbol y el béisbol, donde este último fue el que ganó terreno hasta convertirse en pelotero profesional en la receptoría.

En Grandes Ligas, jugó con los Yankees de Nueva York, donde llegó a ganar la Serie Mundial de 2009 siendo el cátcher de reemplazo del titular Jorge Posada, y también jugó en los Pirates de Pittsburgh y en los Marlins de Miami.

Tras una carrera de 13 años en la gran carpa, Cervelli decidió retirarse, pero no desvincularse del todo del béisbol. De hecho, prosiguió con su pasión como dirigente en ligas menores, trabajando de cerca en un programa de pelota que lo acercó mucho más a la tierra de sus ancestros.

Cervelli representó dos veces a Italia en el Clásico Mundial de Béisbol. La primera fue en 2009, en el grupo que se jugó en la ciudad de Toronto, donde coincidió con Venezuela, Canadá y Estados Unidos. Más de una década más tarde jugó el Clásico Mundial de Béisbol de 2017, donde le tocó enfrentarse a México (a la que le pudo ganar) y a Venezuela.

A principios de 2025 fue designado mánager del equipo italiano, un reto que asumió lleno de compromiso.

“No voy a ir al Clásico a ponerme el uniforme y ya. Vamos con expectativas súper altas, de ganar, de elevar el béisbol italiano y ponerlo en otro lugar. Y me iré un tiempo a Europa, a vivir en Italia, a trabajar por el béisbol allá, a tratar de clasificar a los Juegos Olímpicos. Este es un proyecto a largo plazo, en el que estoy muy complacido de estar”, aseguró hace un año, justo tras ser designado como entrenador principal del equipo.

Como jugador, Cervelli fue un receptor muy inteligente para manejar el pitcheo. Y como mánager, se ha sabido rodear de buenos nombres para acompañarlo.

Junto a él está su amigo y mentor como cátcher de los Yankees Jorge Posada, y lo acompaña también como coach de tercera el venezolano Lipso Nava, campeón en la liga invernal de ese país como mánager, y Ron Wotus, quién ganó tres Series Mundiales con los Giants de San Francisco.

El grupo de jugadores de Cervelli no es el de más renombre, pero con su habilidad como manejador del pitcheo, ahora desde el puesto de comando, más la motivación que imprimió a sus dirigidos, le pegó un mazazo digno de historias épicas, del David italiano, sin ser el de Miguel Ángel, al Goliath del béisbol, Estados Unidos.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.