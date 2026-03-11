Explosiones, misiles y tropas falsas: videos e imágenes de IA sobre la guerra con Irán se difunden ampliamente en las redes

Por Daniel Dale, CNN

Después de que Rusia invadiera Ucrania en 2022, las redes sociales se llenaron de falsificaciones burdas que se presentaban como imágenes frescas de la guerra, pero que eran falsificaciones retocadas con Photoshop o clips mal etiquetados tomados de videojuegos, películas, incidentes pasados ​​y coberturas de noticias no relacionadas.

Este tipo de falsificaciones anticuadas se están extendiendo de nuevo durante la guerra contra Irán. Esta vez, se les ha unido una forma de engaño que no estaba fácilmente disponible en 2022: videos e imágenes fijas de alta calidad creados a medida con herramientas de inteligencia artificial fáciles de usar.

Hace diez años, manifestó Hany Farid, profesor de la Universidad de California, Berkeley, especializado en análisis forense digital, “había una o dos cosas falsas por ahí; se desmentían rápidamente… Ahora se ven cientos de ellas, y son realmente realistas”.

Farid añadió: “No solo es realista, sino que está dando sus frutos, y está dando sus frutos con fuerza. La gente lo cree y lo está amplificando”.

“Lo que ha cambiado en el último año o así es que la IA generativa se ha vuelto mucho más accesible”, declaró el periodista senior de BBC Verify, Shayan Sardarizadeh, un destacado desmitificador de falsificaciones relacionadas con la guerra, “y ahora es posible crear videos e imágenes muy creíbles que parecen mostrar un incidente de guerra significativo que es difícil de detectar para el ojo inexperto o simple”.

Videos e imágenes falsos que expertos como Sardarizadeh han identificado como creados por IA han acumulado decenas de millones de visitas en las plataformas de redes sociales en las casi dos semanas transcurridas desde que comenzó la guerra con Irán.

Un video falso muestra una descarga ficticia de misiles iraníes que supuestamente impacta Tel Aviv, Israel.

Un segundo video falso muestra a personas en pánico huyendo de un supuesto ataque iraní a un aeropuerto de Tel Aviv.

Un tercer video falso supuestamente muestra a miembros de las fuerzas especiales estadounidenses capturados, siendo retenidos a punta de pistola por tropas iraníes.

Otro video falso afirma mostrar fragmentos de cámaras de seguridad que muestran instalaciones militares iraníes siendo destruidas. Tres de los clips parecen ser de IA, mientras que uno es real, pero del año pasado.

Uno más falso muestra un convoy imaginario de tropas estadounidenses sobre el terreno en Irán. Otro parece ser la filmación de un avión estadounidense derribado desfilando por Teherán.

Mientras tanto, imágenes fijas falsas que parecen creadas por IA afirman mostrar una base militar estadounidense en Iraq y la embajada estadounidense en Arabia Saudita en llamas tras ataques iraníes, muestran también al líder supremo iraní, Alí ​​Jamenei, muerto bajo los escombros e iraníes llorando a civiles muertos.

Una publicación vinculada al Gobierno iraní incluso publicó una imagen satelital falsa que supuestamente muestra daños en una base militar estadounidense en Bahrein.

Y esa es sólo una pequeña muestra de las falsificaciones relacionadas con Irán que circulan.

A pesar de los esfuerzos diarios de desmitificación de personas como Sardarizadeh, aparecen nuevas falsificaciones mucho más rápido de lo que se puede desmantelar.

A menudo son tan realistas que una persona promedio que navega por su feed no puede detectarlas rápidamente.

Varias falsificaciones que se han difundido ampliamente han sido difundidas como propaganda por cuentas proiraníes en redes sociales.

Sin embargo, la motivación detrás de la creación de muchas de estas falsificaciones es difícil de identificar: quizás las opiniones en redes sociales y la influencia y el dinero que a veces pueden generar, o quizás simplemente porque la gente pudo crearlas fácilmente.

Este engaño cada vez más sofisticado se está introduciendo en un entorno difícil para la verdad.

La polarización partidista, la fragmentación de los medios y el auge de los algoritmos en las redes sociales implican que muchos estadounidenses tienden a ver principalmente material compartido por personas con ideas afines.

Farid señaló que las empresas de redes sociales han abandonado la moderación agresiva del contenido en sus plataformas.

“El contenido es más realista, el volumen es mayor, la penetración es más profunda: esta es nuestra nueva realidad. Y es realmente caótica”, manifestó Farid.

La plataforma de redes sociales X anunció la semana pasada que tomaría medidas para combatir las falsificaciones de IA en tiempos de guerra.

La directora de producto, Nikita Bier, anunció que si los usuarios que reciben pagos de X como “creadores” de contenido difunden videos de conflictos armados generados por IA sin revelar que fueron creados con IA, serán suspendidos del programa de pagos durante 90 días y, posteriormente, permanentemente si cometen más infracciones.

Incluso si esta política se aplica estrictamente —Farid se muestra escéptico—, la gran mayoría de los usuarios de X no forman parte del programa de pago a creadores. (Las publicaciones de otros usuarios siguen estando sujetas a la verificación de datos mediante “notas comunitarias” colaborativas, pero este método tiene un historial irregular).

Las redes sociales TikTok y Meta, propietaria de Facebook e Instagram, no respondieron a las solicitudes de CNN para que comentaran sobre la difusión de información falsa relacionada con la guerra.

Y Sardarizadeh ha notado durante meses que el propio chatbot de inteligencia artificial de X, Grok, ha empeorado activamente el problema en algunos casos, diciendo erróneamente a los usuarios que buscan verificar los hechos que numerosas imágenes y videos creados por inteligencia artificial, incluidos algunos que representan la guerra de Irán, son reales.

Siendo justos, hoy en día es difícil distinguir lo real de lo falso.

Farid afirmó que la rápida mejora en la calidad de las creaciones de IA significa que los consejos de hace incluso meses sobre cómo detectar las falsificaciones de IA ya no son útiles.

Por ejemplo, antes era útil comprobar si una persona en una imagen tenía dedos de más o extremidades desalineadas. Los humanos representados en el contenido actual de IA tienden a estar libres de ese tipo de errores cómicos.

Farid afirmó que la mejor manera de mantenerse informado con precisión es optar por informarse a través de medios periodísticos confiables en lugar de consultar publicaciones de “cuentas aleatorias” en redes sociales. “En momentos de conflicto global”, afirmó, “este no es el lugar para informarse”.

Para aquellos de nosotros que no podemos evitar navegar con frecuencia, es recomendable tomarnos un momento y hacer aunque sea unos segundos de búsqueda en Internet antes de creer o compartir un video o una imagen sensacionalistas de tiempos de guerra.

¿Hay algo que parezca extraño? ¿Audio desincronizado con el video, características visuales que no se corresponden con el mundo real? La IA es cada vez mejor, pero aún es imperfecta. (Y algunas creaciones de IA aún tienen marcas de agua que identifican el software que las creó).

¿Algún desmentidor conocido como Sardarizadeh, un medio de comunicación especializado en verificación de datos o un experto en la materia ha abordado la veracidad del video o la imagen? (Si es falso, algún profesional suele indicarlo antes de que llegue a tu feed).

¿Hay gente que expresa escepticismo en las respuestas a una publicación o en las notas de la comunidad de X? (Los usuarios promedio pueden engañar, pero también pueden hacer buenas preguntas).

¿Y qué dicen las herramientas gratuitas de detección de IA? (No son perfectas, pero a veces también pueden ayudar).

Sardarizadeh afirmó que deberíamos entrenar nuestra vista para reconocer el material generado por IA lo mejor posible.

Sin embargo, también afirmó: “Detectar contenido generado por IA se está volviendo extremadamente difícil, y parece que pronto se volverá aún más”.

