El primer ministro del Reino Unido sabía del “riesgo reputacional” de los vínculos de Mandelson con Epstein, según archivos

El primer ministro británico, Keir Starmer, fue advertido de que la relación de Peter Mandelson con Jeffrey Epstein representaba un “riesgo reputacional general” antes de su nombramiento como embajador del Reino Unido en Estados Unidos, según un conjunto de archivos publicados el miércoles por el Gobierno británico.

En un informe de diligencia debida proporcionado a Starmer por su equipo de verificación en diciembre de 2024, los funcionarios enumeraron lo que se sabía públicamente sobre los vínculos del veterano político laborista con el desacreditado financiero y delincuente sexual convicto Epstein.

“Después de que Epstein fuera condenado por primera vez por procurar a una menor en 2008, su relación continuó entre 2009 y 2011, comenzando cuando Lord Mandelson era Ministro de Negocios y extendiéndose después del final del Gobierno laborista. Se informa que Mandelson se alojó en la casa de Epstein mientras este estaba en la cárcel en junio de 2009”, dice el informe.

Starmer ha enfrentado preguntas contundentes sobre su criterio al nombrar a Mandelson como embajador el año pasado. Aunque los vínculos de Mandelson con Epstein habían sido durante años de dominio público, archivos divulgados por el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) proporcionaron evidencia sobre la profundidad y alcance de su relación con el financiero, la cual continuó después de la condena de Epstein en 2008.

El primer ministro despidió a Mandelson en septiembre tras una publicación anterior de archivos de Epstein por parte del DOJ. Otro lote de archivos publicados en enero provocó una mayor indignación pública, lo que llevó al Gobierno laborista británico a acordar detallar lo que sabía sobre los lazos de Mandelson con Epstein en el momento de su nombramiento.

Los documentos de verificación citaron un informe de 2019 encargado por JPMorgan, que mencionaba registros personales de Epstein mostrando que su relación con Mandelson comenzó en 2002 y continuó durante la década de 2000.

“A tener en cuenta – riesgo reputacional general”, escribieron los funcionarios en el informe entregado a Starmer.

Los documentos también muestran que Jonathan Powell, asesor de seguridad nacional de Starmer, consideraba que el nombramiento de Mandelson había sido “inusual”. En una llamada con el abogado de Starmer después de que Mandelson fuera despedido como embajador, Powell dijo que había planteado preocupaciones sobre la “reputación” de Mandelson a un asistente clave del primer ministro, y calificó el proceso de nombramiento como “inusualmente apresurado”.

Darren Jones, un ministro sénior del gabinete, dijo a los legisladores en el Parlamento el miércoles que los archivos demostraban “que el proceso de diligencia debida no estuvo a la altura de lo requerido”.

Otro documento en los archivos mostró que los abogados de Mandelson habían solicitado que se le pagara el resto de su contrato de cuatro años, lo que habría ascendido a £547.201 (unos US$ 730.000). Al final, recibió £75.000 (unos US$ 100.000).

La policía británica arrestó a Mandelson el mes pasado bajo sospecha de conducta inapropiada en el cargo público después de que documentos publicados por el DOJ mostraran que aparentemente filtró información sensible del Gobierno británico a Epstein. Fue liberado tras ser interrogado, pero permanece bajo investigación. Mandelson ha negado cualquier delito y anteriormente ha dicho que se siente “verdaderamente terrible” por su amistad con Epstein y “el sufrimiento de sus víctimas.”

