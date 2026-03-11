EE.UU. está al borde de uno de los momentos más vergonzosos de su historia en el béisbol: todo depende de México

Por Kyle Feldscher, CNN

El equipo estadounidense está al borde de una de las eliminaciones más vergonzosas en la historia del Clásico Mundial de Béisbol y, a estas alturas, no hay nada que los estadounidenses puedan hacer al respecto.

Tras una impactante derrota por 8-6 ante Italia el martes, un partido en el que los estadounidenses quedaron 8-0 abajo antes de intentar remontar en las últimas entradas, el equipo de las barras y las estrellas tendrá que ver el partido Italia-México este miércoles por la noche para determinar si puede avanzar a cuartos de final o si sufre una sorprendente eliminación.

El segundo escenario sería impactante. Este equipo estadounidense se construyó con la única intención de ganar. Despedirse en fase de grupos por primera vez en los 20 años de historia del torneo, sería una increíble sorpresa para un grupo que se consideraba la respuesta del béisbol al “Dream Team”.

No solo sería impactante para la nación, que consideraba al béisbol “el pasatiempo nacional”, ser enviada a casa antes de las rondas eliminatorias, sino que también significaría la eliminación del que posiblemente sea el mejor equipo del torneo, poniendo fin a su intento de vengar la derrota ante Japón en la final de 2023. El campo quedaría abierto para equipos como República Dominicana, Venezuela y el campeón defensor, Japón.

Más allá del juego en el campo, existen serias dudas sobre si el mánager Mark DeRosa comprendió la clasificación de su equipo y eligió deliberadamente una alineación más débil contra los italianos, lo que generó que el elenco estadounidense pasara de ser favorito a estar al borde del ridículo en tan solo cuatro horas el martes.

Esto es lo que necesita saber sobre la situación actual del equipo estadounidense y cómo puede mantener viva su candidatura al Clásico Mundial de Béisbol.

Empecemos con los resultados en el campo. Sí, el equipo estadounidense y su plantel de estrellas como Aaron Judge fueron derrotados por la selección italiana. Pero no se trata de unos cuantos jugadores que crecieron jugando al béisbol entre los olivos de la Toscana.

El Clásico Mundial de Béisbol tiene reglas muy laxas sobre qué permite a un jugador clasificarse para jugar con una de las selecciones nacionales. Esto significa que el equipo italiano está lleno de jugadores nacidos en Estados Unidos con algún vínculo con Italia a través de alguno de sus padres, y la mayoría juega en las Grandes Ligas.

Aun así, esa derrota por 8-6 pudo haber sido mucho peor (ya era 8-0 después de cinco entradas y media), y podría haber una razón para ello.

Parte de cómo esto pudo haber sucedido podría explicarse en una entrevista previa al partido en el programa “Hot Stove” de MLB Network el martes.

En la entrevista, DeRosa, mánager del equipo estadounidense, les dijo a los presentadores que planeaba dar descanso a algunos de sus jugadores en el partido contra Italia.

“Voy a poner a algunos jugadores a tono, sin duda”, dijo DeRosa, antes de hablar de su deseo de que Paul Goldschmidt, de los Yankees de Nueva York, y Gunnar Henderson, de los Orioles de Baltimore, abrieran en el partido del martes.

Pero luego continuó con una cita que se ha vuelto viral: “Mucho respeto por Italia. Es extraño; queremos ganar este partido aunque ya tenemos el boleto a cuartos de final asegurado, porque México juega contra Italia mañana, así que, por cómo está el calendario, este es un partido importante para nosotros”.

¿El problema? Estados Unidos aún no se había clasificado a cuartos.

La alineación que DeRosa puso en el campo el martes por la noche tuvo varios cambios importantes con respecto al partido del lunes contra México: salieron el receptor de 60 jonrones Cal Raleigh, el ex MVP Bryce Harper, el tercera base estrella Alex Bregman, el segunda base Brice Turang y el jardinero central Byron Buxton. Entraron Henderson (jugando fuera de su posición en la tercera base), el primera base Goldschmidt, el segunda base Ernie Clement, el jardinero central Pete Crow-Armstrong y el receptor Will Smith.

Algunas de esas decisiones funcionaron (Crow-Armstrong conectó dos jonrones y Smith se fue de 4-2, aunque cometió un error crítico), y otras no. Pero DeRosa tenía una pregunta incómoda que responder después del partido: ¿Tomó decisiones sobre la alineación basándose en la idea errónea de que el avance a las rondas eliminatorias ya estaba asegurado?

En cierto modo, la respondió.

“Sí, me equivoqué”, dijo en respuesta a la pregunta de un periodista sobre la entrevista. “Hoy estaba en Hot Stove con un par de amigos y malinterpreté completamente los cálculos. Sabíamos que México iba a jugar contra Italia y luego haríamos todos los cálculos si perdíamos esta noche, con las carreras permitidas, las anotadas y los outs. Así que me equivoqué”.

Decir que las reglas de desempate del CMB son complicadas es un insulto a las complicaciones.

Hay un escenario fácil: si Italia vence a México el miércoles por la noche, Estados Unidos terminará en segundo lugar del Grupo B, avanzará a cuartos de final y podrá dejar atrás todo este lío. Tanto Estados Unidos como México estarán 3-1, y el primer desempate es el récord de enfrentamientos directos: Estados Unidos venció a México 5-3 el lunes. Fácil.

Pero si México vence a Italia, nos enfrentaremos al aspecto más aterrador del deporte: las matemáticas.

Si los mexicanos derrotan a los italianos, México, Italia y EE.UU. terminarán con un récord de 3-1 en el Grupo B.

El siguiente criterio de desempate se llama RA/DOUT (Carreras permitidas, divididas entre outs defensivos registrados). Si hay empate, se aplica ERA/DOUT: Carreras limpias permitidas, divididas entre outs defensivos registrados (sí, las carreras permitidas y las carreras limpias son una estadística diferente; por ejemplo, si un jugador anota debido a un error del equipo contrario, se contabilizaría como una carrera, pero no como una carrera limpia).

Y si hay empate, el tercer criterio de desempate es el promedio de bateo más alto del equipo en la fase de grupos.

Y si incluso eso ocurre (lo cual parece muy improbable), el comité organizador del CMB realizará un sorteo.

Para resumir todo esto, estos son los escenarios para esta noche.

Italia gana el Grupo B al vencer a México y Estados Unidos avanza a cuartos de final.

Si México gana, la cosa se complica.

Básicamente, si es un partido con poca puntuación (México anota cuatro carreras o menos y gana), Italia y México avanzarían a cuartos de final y Estados Unidos se iría a casa.

Si es un partido con mucha puntuación y México gana anotando cinco carreras o más, México y Estados Unidos avanzarían e Italia se iría a casa.

Y si los mexicanos e italianos están empatados después de nueve entradas y necesitan jugar entradas extra, entonces las matemáticas cambian y habrá cálculos a altas horas de la noche en Houston.

