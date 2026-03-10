Recuperan los cuerpos de las tres personas que quedaron atrapadas por colapso de edificio en el centro de la Ciudad de México

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Los equipos de rescate recuperaron este martes el tercer y último cuerpo de las personas que quedaron atrapadas por el colapso de un edificio en proceso de demolición en el centro de la capital mexicana, informó el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

“En este momento se entrega la tercera víctima a la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalia General de Justicia de la Ciudad de México. Así concluimos las labores de búsqueda y rescate de personas que permanecían atrapadas bajo los escombros”, dijo Juan Manuel Pérez Cova, jefe de los Bomberos de la capital, en su cuenta de X.

Previamente este martes, Pérez Cova comentó que el segundo cuerpo había sido recuperado y también fue puesto “a disposición de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”.

En tanto, el cuerpo de la primera persona fallecida fue recuperado el lunes, luego del derrumbe del inmueble ubicado en la intersección de la calzada San Antonio Abad y Alfredo Chavero, en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc.

Tras el colapso del edificio, una persona más fue rescatada y trasladada a un hospital de la capital para su atención, según un comunicado de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital.

Según las autoridades capitalinas, el edificio estaba en proceso de demolición debido a daños estructurales ocasionados por los terremotos de 1985 y de 2017 en México.

“La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó desde el lugar, que se trata de un inmueble afectado por el sismo de 2017, con daños acumulados desde el terremoto de 1985. Al momento del desplome, se encontraban 13 personas dentro del inmueble, de las cuales 4 quedaron atrapadas”, agregó el comunicado de Protección Civil de la Ciudad de México.

De esas cuatro personas atrapadas, tres fallecieron; los cuerpos recuperados por los Bomberos de la capital corresponden a esas víctimas. La cuarta fue la persona a la que trasladaron al hospital.

Luego del colapso, las autoridades locales informaron queque decenas de empleados de una empresa privada se encontraban en el edificio y en sus alrededores al momento del derrumbe, por lo que se evacuó a 57 personas de la zona.

Miriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, detalló que los trabajadores se encontraban realizando labores de demolición en el tercer nivel del inmueble cuando ocurrió el colapso.

Con información de la agencia EFE.