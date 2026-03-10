Más integrantes de la selección femenina de fútbol iraní buscan asilo en Australia

Por Hilary Whiteman, Christina Macfarlane y Ben Church, CNN

Siete integrantes de la selección femenina de fútbol iraní permanecen en Australia, mientras que el resto del equipo ya abandonó el país rumbo a Irán, informó una fuente a CNN Sports.

El martes por la mañana, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, confirmó que a cinco jugadoras se les habían concedido visas humanitarias ante la preocupación por su seguridad en caso de que regresaran a Irán.

Ahora, una fuente cercana a la plantilla informó a CNN Sports que otras dos integrantes del equipo —una jugadora y un miembro del personal— también han solicitado asilo en Australia.

Mientras tanto, se cree que el resto del equipo ya abandonó el país y regresa a Irán. Aún no se sabe qué ruta tomarán ni cuándo llegarán.

Un testigo que estaba en el lugar de los hechos declaró a CNN que las personas congregadas frente al hotel donde se alojaba el equipo el martes intentaron impedir que el autobús del equipo partiera hacia el Aeropuerto de Gold Coast en Queensland.

La persona también comentó que una de las jugadoras parecía estar llorando mientras lo que parecían ser guardias de seguridad escoltaban al equipo hasta el autobús.

La selección femenina de fútbol de Irán estaba en Australia después de jugar la Copa Asiática Femenina la semana pasada, donde perdió sus tres partidos de la fase de grupos y quedó fuera del torneo.

Antes de su primer partido del torneo el lunes pasado, las jugadoras iraníes permanecieron en silencio durante el himno nacional, un gesto que no explicaron pero que algunos sectores conservadores en Irán interpretaron como una señal de traición.

Fuentes dijeron a CNN Sports que se les obligó a cantar el himno nacional antes de su segundo partido el jueves, y el domingo, antes de su derrota 2-0 ante Filipinas, nuevamente cantaron el himno e hicieron el saludo militar.

El martes, según medios estatales iraníes, la Fiscalía General de Irán animó a la selección femenina a regresar a casa.

“Algunas trabajadoras integrantes de nuestra selección nacional femenina de fútbol, ​​que son hijas de esta misma tierra, actuaron involuntariamente, influenciadas por la provocación emocional derivada de las maquinaciones y travesuras del enemigo”, decía el comunicado.

Y añadía: “Se les invita a regresar a su patria con calma y confianza. De esta manera, no solo podrán aliviar las preocupaciones de sus familias, sino también apoyar al gran y admirable pueblo de Irán para hacer frente a las conspiraciones de los enemigos de nuestro amado país”.

Mientras tanto, el ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, afirmó que los “enemigos” habían intentado “distraer” a las jugadoras para que no regresaran a casa con “ofertas tentadoras”.

“Ahora regresan a su patria y al cálido abrazo de sus familias”, añadió el martes, sin dar más detalles.

Después de la derrota en su último partido del torneo el domingo, simpatizantes rodearon el autobús del equipo, gritando a la policía “salven a nuestras chicas” mientras el bus se alejaba.

Hadi Karimi, un defensor de los derechos humanos y miembro de la comunidad iraní local, dijo que los simpatizantes fuera del autobús podían ver claramente al menos a tres jugadoras dentro haciendo la señal de auxilio internacional con la mano.

Sin embargo, una fuente cercana al equipo expresó escepticismo a CNN de que las integrantes del equipo supieran lo que significa esa señal.

El lunes, CNN informó que al menos siete miembros del equipo habían abandonado su hotel en Gold Coast, y cinco de ellas finalmente solicitaron asilo ante la Policía Federal Australiana. La periodista deportiva Raha Pourbakhsh declaró a CNN Sports que las familias de tres de esas cinco jugadoras habían recibido amenazas.

Craig Foster, ex defensor australiano de derechos humanos, afirmó que “una amplia gama de organizaciones” había intentado hablar con las mujeres durante su estancia en Australia, pero se les había denegado la oportunidad.

Añadió que, dado que las jugadoras fueron eliminadas de la Copa Asiática Femenina, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), organizadora del torneo, tenía la responsabilidad de velar por su bienestar.

CNN se ha puesto en contacto con la AFC para obtener comentarios.

