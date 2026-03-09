El Gobierno de Donald Trump designa a Afganistán como un Estado que promueve las detenciones indebidas

Por Jennifer Hansler

El Gobierno del presidente Donald Trump designó este lunes a Afganistán como un Estado que promueve las detenciones indebidas, una medida destinada a disuadir a los talibanes de secuestrar estadounidenses.

Es el segundo país en ser designado como tal, y el anuncio se produce en el Día de los Rehenes y Detenidos Indebidos. El Gobierno de EE.UU. designó a Irán como Estado que promueve las detenciones indebidas justo antes de lanzar operaciones militares en contra el país.

“Los talibanes continúan utilizando tácticas terroristas, secuestrando personas para pedir rescate o para obtener concesiones políticas”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado el lunes.

“Estas tácticas despreciables deben terminar”, dijo.

“No es seguro para los estadounidenses viajar a Afganistán porque los talibanes continúan deteniendo injustamente a nuestros compatriotas y a otros ciudadanos extranjeros”, continuó Rubio.

“Los talibanes deben liberar a Dennis Coyle, Mahmoud Habibi y a todos los estadounidenses detenidos injustamente en Afganistán ahora y comprometerse a cesar para siempre la práctica de la diplomacia de los rehenes”, dijo.

Habibi fue detenido en agosto de 2022. Los talibanes nunca han reconocido tenerlo bajo custodia. El Departamento de Estado ofrece hasta US$ 5 millones por información que conduzca a su localización, recuperación y regreso seguro.

El hermano de Habibi, Ahmad Habibi, dijo que se reunió el lunes con Sebastian Gorka y el enviado especial Adam Boehler “y ambos me aseguraron que el presidente Trump no dejará atrás a mi hermano”.

“Los talibanes deben admitir lo que ya sabemos: que tienen a mi hermano, para que podamos avanzar en traerlo de regreso a su esposa y su pequeña hija. Los talibanes no deberían desafiar al presidente Trump mientras él busca reunir a los estadounidenses con sus familias”, dijo.

Coyle fue detenido en enero de 2025. Su familia dijo que no ha sido acusado de ningún delito y que ha estado en confinamiento solitario.

La designación crea la posibilidad de que EE.UU. imponga restricciones de viaje para Afganistán.

Existe una restricción similar para Corea del Norte. EE.UU. no permite que sus ciudadanos viajen a Corea del Norte con pasaportes estadounidenses sin una excepción aprobada; en esos casos, el Departamento de Estado emite un “pasaporte de validación especial”.

Varios estadounidenses detenidos en Afganistán fueron liberados el año pasado: George Glezmann, Ryan Corbett, William McKenty y Amir Amiry.

