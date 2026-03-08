Vance, Rubio y otros miembros del círculo íntimo de Trump abogaron por la cautela con respecto a Irán. Ahora están de acuerdo

Por Adam Cancryn

Cuando el presidente de EE.UU., Donald Trump, planteó por primera vez la posibilidad de una guerra con Irán, algunas de las reservas más serias provinieron de su segundo al mando.

El vicepresidente J. D. Vance, ex infante de Marina que alcanzó prominencia política como crítico de las guerras extranjeras, desaconsejó los peligros de lanzar otro conflicto impredecible en Medio Oriente.

Pero al hacerse evidente que Trump seguía favoreciendo la acción militar, Vance cambió de postura. Abogó porque Trump atacara con rapidez y decisión, argumentando que sería necesario minimizar las bajas estadounidenses y evitar que Irán atacara primero.

El cambio de postura del vicepresidente, descrito por dos personas familiarizadas con los acontecimientos, reflejó cómo los asesores más cercanos de Trump abordaron una guerra que inicialmente pocos consideraron imperativa, pero que todos acabaron apoyando.

Mientras Trump sopesaba el conflicto, muchas de las voces más fuertes a favor de la guerra provenían de aliados externos a la Casa Blanca, en lugar de su círculo más cercano, según media docena de asistentes, asesores y otras personas familiarizadas con el asunto. Estos actores más vocales finalmente acallaron los llamados más discretos a la cautela.

Además de Vance, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, expuso las posibles repercusiones negativas de atacar a Irán. El secretario de Estado, Marco Rubio, ya ocupado gestionando las consecuencias del ataque de enero a Venezuela, ofreció un apoyo tibio al principio. Y la secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, había pasado los últimos meses más centrada en asuntos políticos, planeando un impulso a mitad de mandato centrado en las prioridades nacionales que, según ella, habían quedado eclipsadas por las incursiones de Trump en política exterior.

A pesar de las dudas, Vance y otros altos funcionarios opusieron poca resistencia a la guerra una vez que la consideraron inevitable, y dedicaron el período previo al ataque del 28 de febrero a ejecutar los deseos de Trump en lugar de intentar cambiarlos.

“Esta no es una Casa Blanca de ‘equipo rival’; el presidente no está permitiendo que diferentes mentes políticas se descuarticen en un debate abierto”, dijo Curt Mills, director ejecutivo de The American Conservative y uno de los profundamente escépticos ante la intervención extranjera. “Si el presidente no estaba dispuesto o no podía decir que no, íbamos a la guerra”.

Esos asesores de alto rango ahora se esfuerzan por desarrollar una estrategia a largo plazo para una lucha sin un final claro, pero con mucho riesgo para la presidencia de Trump y, para algunos, para sus propias aspiraciones políticas futuras.

El apoyo de Vance a la guerra ha alarmado al ala antintervencionista del Partido Republicano que él mismo cultivó durante años, apostando su fortuna en 2028 a lograr una victoria rápida en Medio Oriente con pocas muertes estadounidenses y sin consecuencias duraderas.

Para Rubio, considerado ampliamente como el principal rival de Vance para la postulación de 2028, un conflicto prolongado amenaza con poner en peligro la buena voluntad que ha acumulado tras supervisar una serie de tácticas exitosas en el extranjero. Pareció intervenir a los pocos días de iniciada la guerra, lo que provocó una rápida reacción negativa al sugerir que Israel lideró a Estados Unidos en el ataque a Irán. Se retractó de sus comentarios al día siguiente, después de que Trump discrepara públicamente.

“Esta es la naturaleza precaria de esta decisión en particular”, dijo un exfuncionario de la administración Trump. “Podría terminar atormentando a quienes tienen ambiciones y quieren ver más allá de esta administración en particular”.

El equipo del presidente está haciendo malabarismos con desafíos apremiantes en varios frentes, incluso mientras Trump ha pasado los últimos días promocionando la operación como un rotundo triunfo militar.

En el Departamento de Estado, Rubio supervisa un esfuerzo tardío para evacuar a miles de estadounidenses varados en Medio Oriente y bajo amenaza. En el Pentágono, dirigido por Pete Hegseth, reina la ansiedad por la magnitud de los arsenales de armas del país y el plazo indefinido de la guerra.

A ocho meses de las elecciones intermedias, Vance y Wiles intentan contener las consecuencias internas, buscando tranquilizar a los aliados de MAGA, preocupados por el entusiasmo de Trump por la guerra, y convencer al público en general de sus objetivos, a la vez que buscan nuevas maneras de limitar las repercusiones para la economía estadounidense, incluyendo el rápido aumento del precio del petróleo.

“Donald Trump no va a permitir de ninguna manera que este país se vea envuelto en un conflicto de varios años sin un final claro a la vista ni un objetivo claro”, insistió Vance en Fox News, la semana pasada, incluso al admitir que “podríamos aguantar un poco más. Podríamos aguantar mucho más”.

La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, declaró en un comunicado que el equipo de Seguridad Nacional de Trump estaba “trabajando unido a diario para garantizar el éxito total y completo de la operación Furia Épica”.

Aun así, una semana después del inicio de los combates, aún no hay una idea clara de la trayectoria final de la guerra ni de cómo garantizar una salida limpia.

Los principales asesores de Trump coinciden en su deseo de que la guerra sea relativamente breve, con la esperanza de que dure semanas en lugar de meses, según fuentes familiarizadas con el asunto. Desde el lanzamiento de los ataques iniciales, han insistido en que sus objetivos no incluyen un cambio de régimen, temerosos de establecer un estándar de victoria que no esté necesariamente bajo el control de Estados Unidos.

Aunque Trump ha instado al pueblo iraní a asumir el control de su Gobierno una vez que el régimen actual sea diezmado, hay poca confianza en cómo se desarrollará esto y en si el nuevo liderazgo será más favorable a Estados Unidos.

Vance, Rubio y otros altos funcionarios han buscado, en cambio, establecer un conjunto más manejable de objetivos militares destinados a destruir la capacidad armamentística inmediata de Irán y eliminar de forma efectiva cualquier progreso hacia el desarrollo de una bomba nuclear.

Sin embargo, no se sabe con certeza cuánto tiempo tomará esto, ya que las fuerzas militares amplían sus objetivos en todo el país. Y podría continuar, dado el reconocimiento de que Estados Unidos probablemente desempeñará un papel en la gestión del vacío de liderazgo resultante. Trump ha reflexionado sobre su deseo de tener voz y voto en el próximo régimen.

“Durante las próximas tres semanas, aproximadamente, van a estar atacando mucho material”, dijo un funcionario de la administración Trump. “Luego, durante un par de meses, se preguntarán quién establece el control y cómo lo hace. ¿Quién dirige las fuerzas y cómo cooperan?”.

A lo largo de la semana, sin embargo, los principales asesores de Trump se enfrentaron a dilemas más inmediatos, mucho más cercanos. Asustados por las constantes represalias de Irán en Medio Oriente, los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz, una de las vías fluviales más críticas del mundo, se paralizaron, lo que elevó los precios y causó una ráfaga en los Departamentos del Tesoro, Energía e Interior para desarrollar nuevas formas de atenuar el impacto.

El aumento repentino de los precios del petróleo ya se ha filtrado a los precios de la gasolina en Estados Unidos, elevando el costo en el surtidor a su promedio nacional más alto en más de dos años y anulando el progreso en una métrica clave que Trump había convertido en el eje central de su discurso de mitad de mandato sobre las preocupaciones de asequibilidad de los estadounidenses.

Rogers, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que Trump y su equipo de energía “tienen un sólido plan para mantener estables los precios del petróleo” y que estaban revisando todas las opciones creíbles. Para el viernes, altos funcionarios de Trump habían implementado algunas medidas iniciales, incluyendo planes para que el Gobierno comience a asegurar los petroleros dispuestos a cruzar el estrecho de Ormuz, fronterizo con Irán.

Sin embargo, a pesar del esfuerzo por calmar los temores de la industria, los precios del petróleo siguieron subiendo, lo que indica poca confianza del mercado en que el equipo de Trump tenga claro lo que podría suceder a continuación.

“Están totalmente concentrados en ello”, declaró Richard Goldberg, ex alto funcionario de energía de Trump, sobre la iniciativa dentro de la administración. Pero mientras los funcionarios intentan sortear los impredecibles efectos colaterales de la guerra, “se encuentran en un territorio un tanto desconocido”.

