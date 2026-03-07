Una “coalición militar”, mensajes para Venezuela y advertencias para México y Cuba: las claves de la cumbre de Trump

Por Anabella González y Mauricio Torres, CNN en Español

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este sábado en Florida a una docena de líderes de América Latina que participaron en su denominada Cumbre Escudo de las Américas, un encuentro donde el republicano planteó un pacto para conformar una “coalición militar” contra el crimen organizado, envió mensajes para el Gobierno encargado de Venezuela y lanzó advertencias para dos países con los que suele tener tensiones: México y Cuba.

A continuación, las claves de la jornada.

Trump convocó a la cumbre para hablar con otros líderes sobre seguridad regional. Al término del encuentro de este sábado, el mandatario y algunos integrantes de su gabinete anunciaron un acuerdo para conformar un bloque común que combata a los grupos delictivos en el continente americano.

“En este día histórico, nos reunimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar a los carteles criminales que plagan a nuestra región”, dijo Trump.

La medida va en línea con una de las prioridades que Trump ha marcado durante su segundo período presidencial, la seguridad y el combate al crimen, incluso si para esto debe recurrirse a militares y al uso de fuerza letal. Desde septiembre pasado, fuerzas estadounidenses han realizado decenas de ataques contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas en aguas internacionales del Caribe y el océano Pacífico. En dichas maniobras, cuestionadas por algunos sectores dentro y fuera de Estados Unidos, han muerto más de 100 personas.

Este sábado, los 12 líderes latinoamericanos que participaron en la cumbre y respaldaron la coalición —principalmente políticos de derecha— fueron los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Irfaan Ali; Honduras, Nasry Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña, y República Dominicana, Luis Abinader, así como la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Tras la cumbre, algunos de ellos celebraron el acuerdo impulsado por Trump.

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, dijo que en total 18 países participarán en este bloque anticrimen.

Durante el mensaje sobre seguridad que Trump dio al término de la cumbre, no solo habló de la nueva coalición. También volvió a referirse a los problemas de seguridad que hay en México, un país con el que Estados Unidos comparte una frontera de más de 3.100 kilómetros.

“El epicentro de los carteles es México”, dijo el mandatario, y agregó: “Vamos a hacer lo necesario para detenerlos”.

Desde que comenzó su actual período presidencial el 20 de enero de 2025, Trump ha dicho que, si bien tiene una buena relación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, considera que su Gobierno no está haciendo lo suficiente para detener a los narcotraficantes. Incluso, ha planteado la posibilidad de que fuerzas estadounidenses realicen operaciones en territorio mexicano, algo que Sheinbaum ha rechazado.

Este sábado, después de un acto público, Sheinbaum evitó entrar en controversia con Trump. Ante preguntas de periodistas, dijo que tendrá “cabeza fría” y responderá el lunes a las declaraciones de su homólogo estadounidense.

Trump dedicó parte de su discurso a Cuba, un país sobre el que su Gobierno ha ido incrementando la presión a lo largo del año, luego del operativo que fuerzas estadounidenses realizaron en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro. El derrocado mandatario, acusado en Estados Unidos de diversos cargos que él rechaza, era un viejo aliado de Cuba.

Después de la salida de Maduro del poder, Trump ha dicho que el régimen socialista cubano está por caer. Este sábado insistió en ese escenario.

“Cuba está en sus últimos momentos de vida, no tienen dinero, no tienen combustible. Tienen un mal régimen, que ha sido malo por mucho tiempo”, dijo.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió a las declaraciones horas después. En su cuenta de X, criticó la cumbre convocada por Trump y aseguró que quienes la respaldaron muestran “disposición a subordinarse ante los intereses del poderoso vecino del Norte bajo los preceptos de la Doctrina Monroe”, como se conoce al conjunto de principios que buscan el predominio de la influencia de Estados Unidos en el continente.

Tal como lo ha hecho en varias ocasiones tras la captura de Maduro, Trump dijo que su Gobierno está teniendo una buena colaboración con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Este sábado, repitió que la mandataria interina “está haciendo un gran trabajo” y aseguró que Estados Unidos está obteniendo grandes cantidades de petróleo venezolano. Desde el derrocamiento de Maduro, Trump ha dicho que promoverá la inversión de empresas petroleras estadounidenses en territorio venezolano.

Mientras tanto, Rodríguez dijo este sábado en su cuenta de X que Trump está reconociendo a Venezuela. Agregó que el Gobierno que ella encabeza está dispuesto a la cooperación y “a construir relaciones de largo plazo basadas en el respeto mutuo, la igualdad y el derecho internacional, con miras a impulsar una agenda de trabajo que afiance la cooperación en beneficio de ambos países”.

