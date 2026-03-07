Así están las cosas en Medio Oriente en el octavo día de la guerra de EE.UU. e Israel con Irán

Por Jessie Yeung, CNN

Ha transcurrido una semana desde que Estados Unidos e Israel comenzaron la guerra con Irán, desatando un conflicto más amplio en todo Medio Oriente que, según advierten las Naciones Unidas, podría salirse de control.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, pronunció un notable discurso televisado en el que se disculpó con las naciones vecinas del Golfo y prometió no atacarlas, a menos que sus territorios sean utilizados para atacar a Irán. Arabia Saudita, Qatar, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) sufrieron nuevos ataques con drones y misiles el sábado por la mañana.

Mientras tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con intensificar el conflicto, al afirmar que Estados Unidos atacará a Irán “con mucha dureza”.

Esto es lo que hay que saber en el octavo día del conflicto.

Trump habla de una escalada: Trump escribió que “hoy Irán recibirá un duro golpe” en una publicación del sábado por la mañana en Truth Social. También indicó que Washington ampliará sus objetivos en el país y dijo que ciertas zonas y grupos de personas corren ahora riesgo de “destrucción total y muerte segura”.

Trump escribió que “hoy Irán recibirá un duro golpe” en una publicación del sábado por la mañana en Truth Social. También indicó que Washington ampliará sus objetivos en el país y dijo que ciertas zonas y grupos de personas corren ahora riesgo de “destrucción total y muerte segura”. Discurso del presidente iraní: Pezeshkian pronunció un discurso desafiante en los medios estatales el sábado por la mañana, en el que afirmó que Irán nunca se rendirá, mientras su ejército continúa intercambiando ataques con Israel y dispara en represalia contra varios países del Golfo.

Pezeshkian pronunció un discurso desafiante en los medios estatales el sábado por la mañana, en el que afirmó que Irán nunca se rendirá, mientras su ejército continúa intercambiando ataques con Israel y dispara en represalia contra varios países del Golfo. Respuesta firme: Irán también prometió una respuesta “decisiva” ante cualquier agresión desde bases estadounidenses en la región, después de que el presidente Masoud Pezeshkian se disculpara con los países del golfo Árabe y afirmara que Teherán detendría sus ataques contra los estados vecinos a menos que los ataques contra Irán se originaran en territorios de esos países.

Irán también prometió una respuesta “decisiva” ante cualquier agresión desde bases estadounidenses en la región, después de que el presidente Masoud Pezeshkian se disculpara con los países del golfo Árabe y afirmara que Teherán detendría sus ataques contra los estados vecinos a menos que los ataques contra Irán se originaran en territorios de esos países. “Rendición incondicional”: Trump afirmó e viernes que no habría acuerdo con Irán, salvo una “rendición incondicional”, pero no expuso ninguna exigencia específica. Trump también declaró a CNN que no le preocupa que Irán se convierta en un estado democrático, siempre y cuando el nuevo líder trate bien a Estados Unidos e Israel, en contraste con sus anteriores llamamientos al pueblo iraní para que “tome el control de su gobierno” y consiga su “libertad”.

Trump afirmó e viernes que no habría acuerdo con Irán, salvo una “rendición incondicional”, pero no expuso ninguna exigencia específica. Trump también declaró a CNN que no le preocupa que Irán se convierta en un estado democrático, siempre y cuando el nuevo líder trate bien a Estados Unidos e Israel, en contraste con sus anteriores llamamientos al pueblo iraní para que “tome el control de su gobierno” y consiga su “libertad”. Nuevos ataques: Israel e Irán han lanzado nuevos ataques. El sábado, Israel desplegó 80 aviones para lanzar una “ola de ataques a gran escala” contra Irán. Esto se produce tras una intensa noche de bombardeos sobre Irán, en la que un residente de Teherán describió los recientes ataques como “realmente intensos”.

Israel e Irán han lanzado nuevos ataques. El sábado, Israel desplegó 80 aviones para lanzar una “ola de ataques a gran escala” contra Irán. Esto se produce tras una intensa noche de bombardeos sobre Irán, en la que un residente de Teherán describió los recientes ataques como “realmente intensos”. Soldados caídos regresan a casa: el traslado digno de los seis militares estadounidenses fallecidos hasta el momento en el conflicto se llevará a cabo en la Base Aérea de Dover, en Delaware. Se espera la asistencia de Trump y el vicepresidente J.D. Vance.

Ataque contra Irán: Israel utilizó más de 80 aviones de combate en una “ola de ataques a gran escala” contra infraestructura militar iraní en la madrugada del sábado. Se reportaron explosiones en el este y el oeste de la capital, con dramáticas imágenes que muestran el aeropuerto Mehrabad de Teherán en llamas. Estados Unidos atacó más de 3.000 objetivos dentro de Irán la semana pasada, según el Comando Central de Estados Unidos.

Israel utilizó más de 80 aviones de combate en una “ola de ataques a gran escala” contra infraestructura militar iraní en la madrugada del sábado. Se reportaron explosiones en el este y el oeste de la capital, con dramáticas imágenes que muestran el aeropuerto Mehrabad de Teherán en llamas. Estados Unidos atacó más de 3.000 objetivos dentro de Irán la semana pasada, según el Comando Central de Estados Unidos. Aumenta el número de muertos: hasta el momento, los ataques de Estados Unidos e Israel han matado a más de 1.230 personas en Irán, incluidos niños, según los medios estatales iraníes.

hasta el momento, los ataques de Estados Unidos e Israel han matado a más de 1.230 personas en Irán, incluidos niños, según los medios estatales iraníes. Llamamientos a un nuevo líder: varios clérigos prominentes en Irán han instado a la rápida elección de un nuevo Líder Supremo, una semana después del asesinato del ayatola Alí Jamenei en ataques de Estados Unidos e Israel. El ayatolá Nasser Makarem Shirazi instó a la Asamblea de Expertos del país a actuar con rapidez: “La oportuna resolución de este importante asunto conducirá a la autoridad nacional y a la mejor organización posible de los asuntos”.

varios clérigos prominentes en Irán han instado a la rápida elección de un nuevo Líder Supremo, una semana después del asesinato del ayatola Alí Jamenei en ataques de Estados Unidos e Israel. El ayatolá Nasser Makarem Shirazi instó a la Asamblea de Expertos del país a actuar con rapidez: “La oportuna resolución de este importante asunto conducirá a la autoridad nacional y a la mejor organización posible de los asuntos”. Caos y miedo: Los residentes iraníes han descrito vivir en constante terror, con calles desiertas mientras la gente se refugia en sus casas o huye de sus pueblos. El miedo se ve amplificado por un apagón de internet, que deja a muchos sin acceso a noticias ni sistemas de alerta antes de que lleguen las bombas.

Los residentes iraníes han descrito vivir en constante terror, con calles desiertas mientras la gente se refugia en sus casas o huye de sus pueblos. El miedo se ve amplificado por un apagón de internet, que deja a muchos sin acceso a noticias ni sistemas de alerta antes de que lleguen las bombas. Ataques en Líbano: Israel continuó atacando Beirut el viernes, afirmando que su objetivo eran centros de mando utilizados por el grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán. Los ataques han matado a más de 200 personas y herido a casi 800, según medios estatales libaneses.

Israel continuó atacando Beirut el viernes, afirmando que su objetivo eran centros de mando utilizados por el grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán. Los ataques han matado a más de 200 personas y herido a casi 800, según medios estatales libaneses. Fuerzas de paz de la ONU: Dos soldados ghaneses que prestan servicio en la misión de paz de la ONU en el Líbano resultaron gravemente heridos tras ser atacados con misiles este viernes, según informó el ejército ghanés. No especificó si los misiles fueron disparados por Israel o Hezbollah.

Dos soldados ghaneses que prestan servicio en la misión de paz de la ONU en el Líbano resultaron gravemente heridos tras ser atacados con misiles este viernes, según informó el ejército ghanés. No especificó si los misiles fueron disparados por Israel o Hezbollah. Desplazamiento masivo: Las extensas órdenes de evacuación y los ataques israelíes en el Líbano han desplazado a casi medio millón de residentes, según estimaciones del Consejo Noruego para los Refugiados. Las cifras oficiales sugieren que alrededor de 100.000 personas se encuentran en albergues gubernamentales, pero es probable que esta cifra sea solo una fracción de la real.

Estados del Golfo bajo nuevo ataque: Arabia Saudita, Qatar, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos sufrieron nuevos ataques con drones y misiles el sábado. El aeropuerto internacional de Dubai fue atacado con drones en varias ocasiones, y los pasajeros reportaron al menos un impacto y varias intercepciones. El Ministerio de Defensa de Qatar afirmó que se había repelido un ataque con misiles balísticos, mientras que en Baréin sonaron las sirenas, pero no hubo informes de impacto. El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita informó que 16 drones que se dirigían a Shaybah, uno de los mayores yacimientos petrolíferos de Oriente Medio, fueron interceptados.

Arabia Saudita, Qatar, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos sufrieron nuevos ataques con drones y misiles el sábado. El aeropuerto internacional de Dubai fue atacado con drones en varias ocasiones, y los pasajeros reportaron al menos un impacto y varias intercepciones. El Ministerio de Defensa de Qatar afirmó que se había repelido un ataque con misiles balísticos, mientras que en Baréin sonaron las sirenas, pero no hubo informes de impacto. El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita informó que 16 drones que se dirigían a Shaybah, uno de los mayores yacimientos petrolíferos de Oriente Medio, fueron interceptados. Israel bajo fuego: Irán y el Líbano contraatacan a Israel con drones y misiles, y el sábado cayeron fragmentos en varias partes del país. Israel incrementó repetidamente sus defensas aéreas y emitió alertas públicas instruyendo a los residentes a refugiarse en un lugar seguro. El viernes, ocho soldados israelíes resultaron heridos por fuego de Hezbollah, según las Fuerzas de Defensa de Israel.

Irán y el Líbano contraatacan a Israel con drones y misiles, y el sábado cayeron fragmentos en varias partes del país. Israel incrementó repetidamente sus defensas aéreas y emitió alertas públicas instruyendo a los residentes a refugiarse en un lugar seguro. El viernes, ocho soldados israelíes resultaron heridos por fuego de Hezbollah, según las Fuerzas de Defensa de Israel. Se reanudan los vuelos en Dubai: los vuelos desde y hacia Dubai se reanudaron el sábado tras una breve suspensión. Aeropuertos de Dubai afirmó que esto se debía a la seguridad de los pasajeros, el personal del aeropuerto y la tripulación. La aerolínea Emirates anunció posteriormente la reanudación de sus operaciones. Los aeropuertos de los EAU son puntos clave para las conexiones de vuelos en todo el mundo.

los vuelos desde y hacia Dubai se reanudaron el sábado tras una breve suspensión. Aeropuertos de Dubai afirmó que esto se debía a la seguridad de los pasajeros, el personal del aeropuerto y la tripulación. La aerolínea Emirates anunció posteriormente la reanudación de sus operaciones. Los aeropuertos de los EAU son puntos clave para las conexiones de vuelos en todo el mundo. Revisión de inversiones extranjeras: algunos de los aliados de Trump en el golfo Pérsico, ricos en petróleo, están revisando sus inversiones en el extranjero, ya que la guerra con Irán afecta sus economías, según declaró un funcionario del Golfo, apenas meses después de que el presidente asegurara billones de dólares en promesas de inversión de la región. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar se comprometieron conjuntamente a invertir alrededor de 3 billones de dólares en la economía estadounidense cuando Trump visitó la región en su primer viaje al extranjero el año pasado. Cualquier cambio podría presionarlo para que ponga fin a la guerra.

algunos de los aliados de Trump en el golfo Pérsico, ricos en petróleo, están revisando sus inversiones en el extranjero, ya que la guerra con Irán afecta sus economías, según declaró un funcionario del Golfo, apenas meses después de que el presidente asegurara billones de dólares en promesas de inversión de la región. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar se comprometieron conjuntamente a invertir alrededor de 3 billones de dólares en la economía estadounidense cuando Trump visitó la región en su primer viaje al extranjero el año pasado. Cualquier cambio podría presionarlo para que ponga fin a la guerra. Hotel en el Kurdistán: horas después de que la Embajada de Estados Unidos en Bagdad advirtiera a los estadounidenses que abandonaran Iraq debido a que los hoteles del Kurdistán iraquí podrían ser atacados por milicias proiraníes, un dron explotó cerca de un establecimiento en Erbil. Un grupo islamista proiraní se atribuyó la responsabilidad del atentado, advirtiendo a las tropas y contratistas estadounidenses que seguiría amenazando alojamientos en todo el país.

