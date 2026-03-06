Pedro Sánchez advierte: La guerra en Irán es “un extraordinario error que vamos a pagar”

Por EFE

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, insistió este viernes en su rechazo a la “guerra ilegal” de Irán, de la que dijo que “es un extraordinario error que vamos a pagar”, al afirmar por otro lado su “admiración” por la sociedad estadounidense y su “respeto” a la Presidencia de ese país, encabezada por Donald Trump.

En una rueda de prensa tras concluir la cumbre hispano-portuguesa celebrada en Huelva (sur de España), Sánchez defendió el envío de una fragata a Chipre para tareas de protección y defensa en el marco del actual conflicto sin pedir la autorización del Congreso español.

Según Sánchez, se trata de una “misión defensiva y nada ofensiva” que se ajusta a la ley orgánica de defensa nacional aprobada en 2005.

“Con la misma determinación que nos lleva a decir ‘no a la guerra’ en Irán, evidentemente tenemos la determinación de ser solidarios y ayudar, echar una mano a un Estado miembro de la Unión Europea que es víctima precisamente de ese conflicto”, manifestó Sánchez.

Recordó que la fragata española ‘Cristóbal Colón’, que llegará a las costas chipriotas en los próximos días, se ha enviado a solicitud de ese socio europeo para contribuir “a la defensa y la seguridad colectiva”.

Tras las amenazas de Trump a España, Sánchez volvió a reivindicar el multilateralismo, el derecho internacional y el vínculo transatlántico, pero “desde el respeto y desde la colaboración leal y en pie de igualdad”, con reglas y no con la confrontación.

Expresó además su “admiración” por la sociedad estadounidense y “respeto” a la presidencia de Estados Unidos, pero reafirmó la “postura clara” por parte del Gobierno de España sobre la intervención en Irán, que ve un “error” y una “equivocación” que no se ajusta al derecho internacional.

Dentro de dicha posición “coherente” y “consistente” de España, subrayó el rechazo al régimen iraní, especialmente desde las “profundas” convicciones feministas de su Ejecutivo.

“Siempre hemos manifestado nuestra oposición a la represión del régimen iraní, de su población, particularmente de las mujeres y de niñas, pero eso no significa que efectivamente se tenga que violentar el orden internacional”, añadió.

Justificó también de nuevo su “no a la guerra”, convencido de que la escalada bélica en Oriente Medio es una “amenaza real” para la paz en el mundo y también para la prosperidad de las empresas y de los hogares, por la “evidente” subida en el coste de la vida que van a sufrir fundamentalmente las economías domésticas.

Sánchez retomó el martes pasado la bandera del “No a la guerra”, popularizada con la invasión de Irak en 2003, en una comparecencia institucional en el Palacio de la Moncloa después de que Trump amenazara con cortar relaciones comerciales con España por no permitir el uso de las bases de Rota y Morón para los ataques a Irán.

Reivindicó ya ese día la vigencia del derecho internacional y subrayó que España no será “cómplice de algo malo para el mundo” solo por el miedo a represalias.

Este jueves, el Ministerio de Defensa informó del envío a Chipre de la fragata ‘Cristóbal Colón’ en compañía del portaaviones francés ‘Charles de Gaulle’ y de otros navíos de la Armada griega para dar protección y defensa aérea a ese país, después de que un dron lanzado desde el Líbano impactara en una base británica en la isla en el marco del conflicto en Oriente Medio.

La ministra de Defensa española, Margarita Robles, rechazó que el envío de la fragata signifique que España entra en la guerra y defendió que es una misión de ayuda y de protección, como todas en las que participan los militares españoles en el ámbito de la OTAN o de la Unión Europea (UE).

Sin embargo, el opositor Partido Popular (PP) reclama que la participación en esa operación sea autorizada por el Congreso, porque argumenta que se está enviando un buque de guerra a una zona de conflicto y los soldados españoles se exponen a ser atacados.

Sánchez recordó este viernes que él mismo ha pedido comparecer en el pleno del Congreso para informar de la posición de su Ejecutivo ante el conflicto y dijo que en 2003, ante la guerra de Irak, el entonces presidente José María Aznar tardó diez meses en hacer lo mismo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.