Israel sigue bombardeando Irán y Líbano: fue la “peor noche” en Teherán y Beirut recibe nueva oleada de ataques

Por CNN

Israel bombardeó Irán y Líbano durante la noche, mientras que la preocupación por el suministro energético aumentaba e Irán respondía atacando a sus vecinos del Golfo.

Israel lanzó otra oleada de ataques contra Irán, que los residentes de Teherán describieron como “la peor noche” desde el inicio de la guerra. Un equipo de CNN sobre el terreno también presenció fuertes ataques justo antes del amanecer y vio una densa columna de humo negro saliendo de un punto.

Hubo fuertes ataques aéreos justo antes del amanecer en Teherán y CNN vio una densa columna de humo negro saliendo de un punto de la ciudad.

Esto ocurre mientras Estados Unidos e Israel intensifican su campaña aérea contra Irán, no solo en la capital, sino en varios puntos del país, en un intento por debilitar la infraestructura militar iraní. El gobierno iraní ha prometido no ceder ni negociar con Estados Unidos.

CNN se convirtió en la primera cadena estadounidense en entrar en Irán desde que estalló el conflicto.

No hay señales visibles de pánico: las tiendas estaban abiertas y bien abastecidas, y la gasolina parecía estar disponible sin largas colas.

Residentes de Teherán contaron a CNN sobre su terror y pánico tras lo que percibieron como la noche más intensa de ataques aéreos sobre la capital iraní desde el inicio de la guerra.

“Era muy tarde en la noche. La gente estaba en pánico. Pero algunos veían los aviones desde las ventanas, como si hubieran ido al cine”, dijo una residente de Teherán, a quien CNN no nombra.

“No hay advertencias. Me he estado refugiando en un estacionamiento porque mi edificio no tiene sótano. Hemos estado almacenando comida enlatada, agua y linternas por si se corta la luz”.

“La gente está contenta de que las comisarías estén siendo atacadas. Todavía hay presencia policial en los peajes y revisan el maletero del coche si quieres salir de Teherán”.

Otra residente dijo que, una vez que finalmente logró dormirse, la despertaron de nuevo “sonidos de aviones y bombas”.

“Fue la peor noche que he sentido desde que comenzó esta guerra”, añadió. “Fue más intenso que cualquier otra cosa que haya sentido antes”.

Tras la guerra de 12 días con Israel el verano pasado, los residentes de Teherán ya son “sensibles a los sonidos y se sobresaltan fácilmente”, dijo un hombre de 28 años que vive allí.

Sin embargo, los sonidos que escuchó esta mañana fueron “diferentes a las otras explosiones que hemos escuchado en los últimos días”, dijo.

“Escuché ese avión, el jet, el sonido fue tan largo, tan fuerte que fue realmente extraño”.

Las fuerzas israelíes afirmó haber atacado más de 500 objetivos en todo el Líbano, incluyendo las ciudades y centros de población más grandes del país. Israel también ha lanzado 27 oleadas de ataques, y la cifra sigue aumentando, contra la zona de Dahieh, al sur de Beirut, considerada un bastión de Hezbolá.

Israel afirmó haber atacado a miembros de Hezbollah, lanzamisiles, cuarteles generales e instalaciones de almacenamiento de armas. Estos ataques se han producido en Beirut, Trípoli, Sidón y otras ciudades después de que Israel emitiera alertas de evacuación para gran parte del sur del Líbano, importantes zonas de Beirut y aldeas del valle de la Becá.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) también reconocieron haber atacado edificios residenciales en Beirut que, según afirmaron, albergaban infraestructura de Hezbollah y un almacén de drones.

El jueves, el jefe de Estado Mayor de las FDI, el teniente general Eyal Zamir, declaró que Israel había atacado más de 2.600 objetivos en Teherán, utilizando más de 6.000 municiones, desde el inicio de la guerra. Esto incluye objetivos pertenecientes al régimen iraní, al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y conjuntos y lanzadores de misiles balísticos.

Israel no ha dado indicios de tener intención de desescalar la guerra: Zamir afirmó que las FDI están pasando a la “siguiente fase” de la guerra, que no detalló.

Las fuerzas armadas iraníes afirman haber lanzado una nueva oleada de drones contra bases estadounidenses en Kuwait.

“En las últimas horas, varios tipos de drones de la Fuerza Terrestre del Ejército han atacado bases estadounidenses en Kuwait en gran número”, declaró el ejército iraní en un comunicado publicado por la agencia semioficial de noticias de estudiantes iraníes.

“Estos ataques continuarán en las próximas horas”, añadió el comunicado.

No hay informes de daños ni víctimas desde Kuwait.

Hasta el jueves, Kuwait declaró haber interceptado 178 misiles balísticos y 384 drones disparados desde Irán.

Un ataque iraní mató a seis militares estadounidenses en un centro de operaciones improvisado en el puerto de Shuaiba, Kuwait, el domingo, según informó el Pentágono.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Oren Liebermann, Frederik Pleitgen, Tim Lister, Leila Gharagozlou, Adam Pourahmadi y Issy Ronald, de CNN.