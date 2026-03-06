Esto es lo que se espera que cueste cada día a los contribuyentes de EE.UU. la guerra con Irán

Por Kaanita Iyer, CNN

Transcurridos unos días desde el inicio de la guerra con Irán y sin un final claro a la vista, han surgido preguntas sobre cuánto costará la Operación Furia Épica a los contribuyentes estadounidenses.

El Pentágono no ha compartido una estimación y aún no ha pedido al Congreso un proyecto de ley de gastos suplementario para la operación.

“Esto es altamente impredecible y por eso no sabremos el costo hasta que termine”, declaró Lindsay Koshgarian, directora del programa del Proyecto de Prioridades Nacionales en el Instituto de Estudios Políticos, quien señaló que el conflicto “no es necesario” y está restando valor a otras políticas que podrían “hacer la vida más asequible para los estadounidenses”.

“El costo de la guerra en Iraq terminó siendo de casi US$ 3 billones”, afirmó Koshgarian. “Así que esto podría ser astronómico, fácilmente”.

CNN ha hablado con centros de estudios y expertos sobre el gasto público. A continuación, un resumen de lo que nos dijeron:

La guerra está costando alrededor de US$ 891,4 millones por día, según un grupo de expertos con sede en Washington, que analizó la información que el Pentágono ha compartido sobre los objetivos que atacó y los activos involucrados en la operación.

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales predice que el costo bajará a medida que Estados Unidos cambie a “municiones menos costosas” y los drones y misiles lanzados por Irán disminuyan.

“Sin embargo, los costos futuros dependerán principalmente de la intensidad de las operaciones y la efectividad de las represalias iraníes”, añadió el CSIS en su informe.

Las operaciones aéreas, navales y terrestres serán los mayores gastos, según el análisis del CSIS.

Se espera que los despligues aéreos cuesten US$ 30 millones diarios, y las maniobras navales diarias rondan los US$ 15 millones. Mientras tanto, las movimientos terrestres costarán US$ 1,6 millones diarios.

Estos son los costos diarios de los activos más caros:

Buque cisterna y carga: US$ 9 millones

Ala aérea de portaaviones: US$ 5 millones

Caza no furtivo: US$ 5 millones

Caza furtivo: US$ 5 millones

Portaaviones: US$ 6 millones

Destructor: US$ 5 millones

Brigada de artillería: US$ 1 millón

Batallón de la Guardia Nacional: US$ menos de un millón

Los ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025, denominados Operación Martillo de Medianoche, costaron menos que las primeras 100 horas de operaciones militares que comenzaron cuando Estados Unidos atacó Irán la madrugada del sábado. Sin embargo, la operación del año pasado duró solo unas dos horas y media.

Según el CSIS, las primeras 100 horas de esta guerra han costado US$ 3.700 millones. Mientras tanto, el proyecto Costos de la Guerra de la Universidad de Brown estimó que los ataques del año pasado costaron entre US$ 2.040 y US$ 2.260 millones. El proyecto publica investigaciones sobre el gasto y las operaciones militares de Estados Unidos.

Los mayores gastos durante Operación Martillo de Medianoche fueron el uso de 40 bombas MOP de 30.000 libras (entre US$ 49 y US$ 70 millones); 7 bombarderos furtivos B2 (entre US$ 31,75 y US$ 37,8 millones) y 24 Tomahawks (entre US$ 36 y US$ 45,6 millones), según un informe de Costs of War.

No está claro cuánto tiempo durará la operación, ya que la administración Trump ofrece plazos variables: dos semanas, cuatro semanas, seis semanas.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró el miércoles: “Recién estamos comenzando” y agregó que las fuerzas estadounidenses “acelerarán”.

Kent Smetters, director de la facultad del Modelo Presupuestario de Penn Wharton, comentó a CNN que una guerra de dos meses podría costar entre US$ 40.000 y US$ 95.000 millones, dependiendo de si Estados Unidos despliega tropas sobre el terreno y de la rapidez con la que se reabastezcan las municiones.

El grupo de la Universidad de Pensilvania afirma ofrecer investigación no partidista sobre el impacto fiscal de las políticas públicas.

“El tipo de inversión del que estamos hablando hoy palidece en comparación” con el costo que supondría para Irán obtener y usar un arma nuclear, indicó Smetters a CNN el miércoles, que según él sería de “billones y billones de dólares en daños”.

