EE.UU. cambia al horario de verano en 2026: ¿cuándo adelantar el reloj y qué hay que saber?

Estados Unidos volverá a cambiar la hora en 2026 con la llegada del horario de verano, también conocido en inglés como Daylight Saving Time, una medida que se aplica cada año con el objetivo de aprovechar mejor la luz natural durante los meses más cálidos.

El cambio al horario de verano boreal, que comienza el segundo domingo de marzo en EE.UU., implica que las horas de luz se extienden durante la tarde y la noche, por lo que el reloj se adelanta una hora. Este ajuste se repite el primer domingo de noviembre, cuando se regresa al horario previo, es decir, se retrasa una hora el reloj en prácticamente todo el país.

El cambio al horario de verano en Estados Unidos se realizará el domingo 8 de marzo de 2026. Ese día, el ajuste se hace a las 2 a.m., momento en el que los relojes pasan directamente a marcar las 3 a.m., dando inicio oficial al horario de verano.

Si bien la mayoría de los relojes de los dispositivos móviles se actualizan de manera automática, los relojes analógicos deberán ser regulados de forma manual.

Dado que el reloj se adelantará una hora, tendrás que iniciar ese día con una hora menos de descanso, pero a cambio las tardes tendrán más horas de luz a partir del 8 de marzo.

No todo el país ajusta sus relojes. Por ejemplo, Hawai y la mayor parte de Arizona no utilizan el horario de verano. En estos estados, la hora se mantiene igual durante todo el año.

Algunos territorios estadounidenses, como Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes tampoco realizan el cambio.

Existe un antiguo mito de que el horario de verano fue una práctica adoptada para dar a los agricultores más tiempo de luz solar para trabajar en el campo. Pero esa no es realmente la razón por la que decenas de países lo adoptaron.

El horario de verano (DST, por sus siglas en inglés) es un sistema para reducir el uso de electricidad aprovechando las horas de luz. Durante ocho meses al año, EE.UU. y decenas de otros países siguen el horario de verano, y durante los cuatro meses restantes, vuelven al horario estándar para aprovechar al máximo la luz solar.

El actual sistema de marzo-noviembre que sigue Estados Unidos comenzó en 2007, pero el concepto de “ahorrar luz” es mucho más antiguo. Se debate a quién se le ocurrió originalmente la idea, pero Benjamin Franklin parece haberla mencionado por primera vez en 1784, cuando escribió una carta al editor del Journal of Paris.

A lo largo de los años, se han presentado iniciativas para hacer permanente el horario de verano, pero todavía ninguna ha sido aprobada del todo. Los partidarios de la medida dicen que pondría fin a las perturbaciones causadas por los cambios de hora.

Los cambios de horario suelen estar en el centro del debate por los costos que pueden ocasionar en términos humanos.

Los cambios interrumpen nuestros horarios de sueño y dañan nuestra salud, según los expertos de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño. Los impactos son muy variados e incluyen malas noticias para la salud cardiovascular, posibles accidentes cerebrovasculares y fibrilación auricular, errores médicos, problemas de salud mental y hasta accidentes de tráfico.

Para evitar sentir los efectos del cambio, los especialistas sugieren:

Dormir al menos siete horas (adultos) u ocho horas (adolescentes) cada noche, antes y después del cambio de hora.

Ajustar gradualmente tus horarios de sueño, comenzando dos o tres noches antes del cambio de hora. Adelanta tu hora de acostarte 15 o 20 minutos cada noche.

Unos días antes del cambio de hora, empieza a ajustar el horario de otras rutinas diarias que te marcan el tiempo. Por ejemplo, empieza a cenar un poco más temprano cada noche.

El sábado por la noche, adelanta tu reloj una hora al anochecer. Luego, acuéstate a tu hora habitual.

Sal al aire libre el domingo para disfrutar del sol matutino. La luz brillante te ayudará a ajustar tu reloj interno, que regula el sueño y el estado de alerta.

Acuéstate lo suficientemente temprano el domingo por la noche para poder dormir lo suficiente antes de que comience la semana el lunes.

