Trump sugiere que Cuba podría ser lo próximo en la agenda de su Gobierno

El presidente Donald Trump dijo este jueves que es solo una “cuestión de tiempo” antes de que los cubanoestadounidenses puedan regresar a su país natal, dando a entender que eso sería lo próximo en la agenda de su Gobierno después de la guerra en curso con Irán.

“Lo que está pasando con Cuba es increíble, y creemos que queremos arreglar… terminar este primero, pero será solo una cuestión de tiempo antes de que ustedes y muchas personas increíbles regresen a Cuba, ojalá no para quedarse”, dijo Trump mientras elogiaba al secretario de Estado, Marco Rubio, por “hacer un trabajo fantástico en un lugar llamado Cuba”.

“Él está haciendo un gran trabajo, y el próximo será… queremos hacer esa Cuba especial”, dijo Trump, dejando la frase inconclusa.

“Él está esperando. Pero dice: ‘Terminemos este primero’. Podríamos hacerlos todos al mismo tiempo, pero pasan cosas malas. Si uno observa los países a lo largo de los años, si haces todo demasiado rápido, pasan cosas malas. No vamos a dejar que le pase nada malo a este país”, dijo Trump.

A finales de febrero, el presidente de Estados Unidos planteó la posibilidad de una “toma de control amistosa” de Cuba, al afirmar que el Gobierno de la isla ha estado en conversaciones con su Gobierno sobre el futuro del país.

“Podríamos muy bien terminar teniendo una toma de control amistosa de Cuba después de muchos, muchos años”, dijo en ese momento Trump a reporteros en la Casa Blanca. “Están pasando por grandes problemas y podríamos muy bien hacer algo bueno, creo, algo muy positivo para las personas que fueron expulsadas, o peor aún, de Cuba y que viven aquí”.

Las declaraciones del presidente se produjeron pocos días después de que soldados cubanos abrieran fuego contra una embarcación, que según La Habana estaba intentando infiltrarse en la isla, y en la que murieron cuatro personas, incluido un ciudadano estadounidense.

El martes, la Fiscalía de Cuba tomó medidas drásticas tras el violento incidente marítimo, acusando formalmente de “delitos de terrorismo” a seis personas, dictando de inmediato su detención preventiva.

Políticos estadounidenses han expresado su escepticismo sobre la versión de los hechos presentada por Cuba, pidiendo investigaciones independientes. Por su parte, Rubio dijo que no se trató de una operación estadounidense y que ningún personal del Gobierno de EE.UU. estuvo involucrado.

Trump y sus asesores han criticado al gobierno cubano en el pasado, intentando aumentar la presión sobre sus líderes en las semanas desde que Estados Unidos forzó un cambio de liderazgo en Venezuela.

“Están en un gran problema, no tienen dinero, no tienen nada ahora mismo”, afirmó Trump. “Pero están hablando con nosotros”.

En los primeros meses de este año, tras la pérdida del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela —un aliado histórico—, Cuba enfrenta un agravamiento de sus frecuentes problemas económicos.

La falta de petróleo, antes provisto en gran medida por Venezuela, ha intensificado los apagones, la transportación de alimentos a zonas alejadas e incluso la prestación de servicios básicos como la recolección de basura.

Desde la década de 1960, Estados Unidos mantiene un embargo económico sobre Cuba. Los efectos de esta medida, que La Habana considera un estrangulamiento de la isla, golpearon con mayor fuerza después de la caída de la Unión Soviética (URSS).

Especialistas consultados por CNN consideraron que la crisis actual aún no es tan fuerte como la que se vivió durante el llamado “período especial” que siguió en la década de 1990 tras la caída de la URSS, pero sí tiene efectos más visibles.

