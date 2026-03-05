Los incómodos comentarios de Trump y Hegseth sobre la muerte de soldados de EE.UU. en la guerra con Irán

Análisis por Aaron Blake, CNN

Desde el inicio de su guerra con Irán, el presidente Donald Trump se aseguró de reconocer los titulares negativos que podrían derivar.

El mandatario afirmó en un video publicado poco después del inicio de la acción militar que sería una operación mucho más significativa que sus ataques anteriores, lo que probablemente significaría que habría muerte de estadounidenses.

El espectro de las muertes de soldados (ya han fallecido seis) es sin duda una variable sombría que probablemente pondrá a prueba la limitada tolerancia de los estadounidenses hacia una guerra por la que no parecen particularmente entusiasmados.

Pero es especialmente problemático para Trump. Tiene muchos talentos como político, pero hablar de militares muertos y heridos no es precisamente uno de ellos. De hecho, es un punto ciego.

Y debido a su elección de conflictos extranjeros, esa debilidad se ve expuesta bajo una dura luz.

La guerra con Irán lleva menos de una semana y Trump y su administración ya han hecho múltiples comentarios incómodos sobre las muertes de soldados estadounidenses.

Tras reportarse las primeras tres muertes, Trump le dijo el domingo a NBC News: “Tenemos tres, pero esperamos víctimas, pero al final será un gran problema para el mundo”.

Trump inmediatamente insertó esas muertes en un análisis costo-beneficio.

Luego, en un video publicado en las redes sociales el mismo día, nuevamente pareció pedir la comprensión de la gente sobre el tema.

“Y lamentablemente, probablemente habrá más [muertes] antes de que termine”, manifestó Trump, antes de añadir: “Así son las cosas. Probablemente habrá más”.

Luego añadió: “Pero haremos todo lo posible que ese no sea el caso”.

Muchos demócratas criticaron duramente a Trump por su comentario sobre “las cosas son así”, sugiriendo que delataba cierta insensibilidad, como si ese fuera simplemente el costo de hacer el negocio de la guerra.

Y luego, durante una sesión informativa en el Pentágono el miércoles, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, criticó a los medios por supuestamente centrarse demasiado en los soldados muertos para hacer quedar mal a Trump.

Sugirió que esas muertes estaban recibiendo una atención desproporcionada en comparación con los éxitos militares.

“Pero cuando algunos drones logran pasar o ocurren cosas trágicas, es noticia de primera plana”, se quejó Hegseth. “Lo entiendo; la prensa solo quiere hacer quedar mal al presidente. Pero intenten, por una vez, informar de la realidad”.

Los medios de comunicación a menudo cubren a los militares que mueren en combate; algunos periódicos publican regularmente artículos de varias páginas conmemorando a los caídos en las guerras de Iraq y Afganistán.

Éstas también son muertes especialmente significativas, dado a que son las primeras de una nueva guerra cuya justificación la administración ha tenido que esforzarse mucho para explicar.

Los comentarios de Hegseth resultaron aún más desconcertantes por lo que sucedió después. Cuando el Jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, habló, su primera orden del día fue —como ya habrán adivinado— detallar y conmemorar la muerte de esas tropas.

“Primero, es con profunda tristeza y gratitud que comparto los nombres de cuatro de nuestros seis héroes caídos, todos del 103.º Comando de Sostenimiento, Reservas del Ejército de EE.UU. de Des Moines, Iowa: el capitán Cody Khork, el sargento de primera clase Noah Tietjens, la sargento de primera clase Nicole Amor y el sargento Declan Coady”, declaró Caine.

Fue un contraste sorprendente. Mientras que Caine parecía hablar como el oficial militar de mayor rango del país, Hegseth parecía más centrado en un mensaje político dirigido a Trump.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, intentó aclarar la situación el miércoles por la tarde, negando que Hegseth pidiera a los medios que no cubrieran de forma prominente las muertes de militares, al tiempo que atacaba a los periodistas.

Cuando Kaitlan Collins, de CNN, la presionó sobre si la administración cree que los medios deberían cubrir esas muertes, la calificó de pregunta “hipócrita” y añadió: “Eso no es lo que el secretario quiso decir”.

“La posición de esta administración es que la prensa en esta sala y la prensa de todo el país deben informar con precisión sobre el éxito de la Operación Furia Épica y el daño que está causando al régimen rebelde iraní”, apuntó Leavitt.

También afirmó que Trump asistirá al digno traslado de los restos de las tropas.

Pero este tipo de retórica es habitual en el presidente. Una y otra vez, a lo largo de la última década, Trump ha dicho cosas cuestionables sobre militares muertos y heridos, y parecía tener dificultades para mostrar la empatía y el respeto que se esperan de un Comandante en Jefe.

Esto es:

Trump causó un gran revuelo durante la campaña de las primarias de 2016 cuando manifestó sobre John McCain, quien pasó años como prisionero de guerra en Vietnam: “Es un ‘héroe de guerra’ porque fue capturado. Me gusta la gente que no fue capturada”.

En 2017, una congresista demócrata acusó a Trump de decirle a una viuda de un exmiembro de la Orden del Imperio Británico que su difunto esposo “sabía en qué se estaba metiendo”. (Trump negó la versión, pero la viuda lo confirmó, y la Casa Blanca pareció confirmarlo tácitamente también).

Varios medios de comunicación y el exsecretario de la Casa Blanca de Trump, John Kelly, afirmaron que, en 2020, Trump menospreció a los soldados muertos y heridos, calificándolos de “tontos” y “perdedores”, y rechazó una visita para honrar a los muertos en el cementerio de Aisne-Marne, en Francia. Kelly afirmó que Trump no quería estar junto a los amputados porque “no me parece bien”. Trump negó esos comentarios.

En los últimos años, Trump ha minimizado repetidamente las lesiones cerebrales traumáticas que sufrieron más de 100 soldados en un ataque con misiles iraníes en 2020 contra una base estadounidense en Iraq, calificándolas de “dolores de cabeza”. Esto le valió una reprimenda de los Veteranos de Guerras Extranjeras, que le pidieron disculpas.

La VFW también criticó a Trump en 2024 por decir que la Medalla de la Libertad civil era “mucho mejor” que la Medalla de Honor militar porque los destinatarios de esta última a menudo están “en muy mal estado”.

En marzo de 2025, Trump parecía desconocer los casos de cuatro soldados estadounidenses desaparecidos durante un ejercicio de entrenamiento en Lituania. Al preguntársele si le habían informado sobre la situación, Trump hizo una pausa y respondió: “No, no lo han hecho”. Los soldados fueron encontrados muertos posteriormente.

Hace apenas dos meses, Trump provocó un pequeño incidente internacional al afirmar que las tropas de los aliados de la OTAN se habían mantenido un poco rezagadas en el frente de batalla en Afganistán. Muchos aliados de la OTAN sufrieron un elevado número de bajas y muertes en combate al unirse a la guerra contra el terrorismo liderada por Estados Unidos.

Trump también ha hecho reiterados comentarios frívolos comparando sus propios sacrificios y logros con los de soldados y héroes de guerra. Y se le ha acusado de obtener un diagnóstico de “espolones óseos” cuando era joven, explícitamente para evitar el reclutamiento en la guerra de Vietnam.

Trump nunca ha tenido mucho cuidado de respetar las normas políticas y sociales ni de utilizar un discurso políticamente correcto. En cierto modo, eso es parte de su atractivo.

Pero si hay un aspecto en el que este enfoque puede causar verdaderos problemas, es en cómo aborda este tema tan serio. Y eso se pone rápidamente en tela de juicio con la guerra con Irán.

