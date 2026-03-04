Clásico Mundial de Béisbol 2026: horarios y cómo ver los partidos de México, Venezuela y Colombia

Por Federico Leiva, CNN en Español

El Clásico Mundial de Béisbol de 2026 enfrentará a lo mejor que el béisbol de este planeta tiene para ofrecer. Prácticamente todas las estrellas, incluso las de Estados Unidos, participarán del evento, que se jugará en cuatro sedes en Estados Unidos (dos), Puerto Rico y Japón (una cada uno).

Entre los 20 seleccionados que darán pelea hay bastante presencia latinoamericana. Por ejemplo, México, que intentará mejorar la semifinal del Clásico Mundial pasado, o República Dominicana, que quiere su segundo título. Venezuela y Colombia también llegan con ilusiones renovadas, al igual que Puerto Rico, Cuba, Panamá y Nicaragua.

El certamen permitirá varias horas de béisbol en continuado debido a la diferencia horaria entre los territorios, y habrá múltiples formas de seguir cada juego.

La transmisión estará a cargo de varias plataformas, según la región. En Estados Unidos los partidos irán a través de las señales de la familia Fox Sports, su aplicación móvil y también Tubi. Casi todos los encuentros tendrán una transmisión en español.

En América Latina, los juegos irán a través de las pantallas de ESPN en televisión y Disney+ en streaming.

Sin embargo, en Venezuela también podrán verse por Venevisión, Televen e IVC Network. En México, por su parte, se sumarán las señales de Televisa y TUDN, además de FuboTV. En Colombia, solo por ESPN y Disney+.

México vs. Gran Bretaña – 6 de marzo

1 p.m. de Miami

12 p.m. de Ciudad de México

México vs. Brasil – 8 de marzo

8 p.m. de Miami

6 p.m. de Ciudad de México

México vs. Estados Unidos – 9 de marzo

8 p.m. de Miami

6 p.m. de Ciudad de México

México vs. Italia – 11 de marzo

7 p.m. de Miami

5 p.m. de Ciudad de México

Venezuela vs. Países Bajos – 6 de marzo

12 p.m. de Miami

1 p.m. de Caracas

Venezuela vs. Israel – 7 de marzo

7 p.m. de Miami

8 p.m. de Caracas

Venezuela vs. Nicaragua – 9 de marzo

7 p.m. de Miami

7 p.m. de Caracas

Venezuela vs. República Dominicana – 11 de marzo

8 p.m. de Miami

8 p.m. de Caracas

Colombia vs. Puerto Rico – 6 de marzo

6 p.m. de Miami

6 p.m. de Bogotá

Colombia vs. Canadá – 7 de marzo

11 a.m. de Miami

11 a.m. de Bogotá

Colombia vs. Cuba – 8 de marzo

12 p.m. de Miami

11 a.m. de Bogotá

Colombia vs. Panamá – 9 de marzo

12 p.m. de Miami

11 a.m. de Bogotá

