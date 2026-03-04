Apple presenta su nueva y más económica MacBook

Por Lisa Eadicicco, CNN

Apple lanzó este miércoles la MacBook Neo, el modelo más económico de la compañía.

La MacBook Neo es la primera laptop de Apple que funciona con un chip que se usa habitualmente en el iPhone y tiene un precio inicial de US$ 599. Se trata de un nuevo intento por atraer a los clientes de Windows y Chromebooks e impulsar el crecimiento, mientras la escasez de componentes sigue afectando al mercado en general.

John Ternus, vicepresidente senior de ingeniería de hardware de Apple, describió la MacBook Neo como “totalmente nueva” y dijo que fue construida “desde cero” durante un evento en Nueva York este miércoles.

El iPhone es la mayor fuente de ingresos de Apple, seguido por su negocio de servicios y su división de wearables. Sin embargo, sus computadoras Mac son cruciales para garantizar que los usuarios de iPhone y Apple Watch se mantengan integrados en el ecosistema de productos y servicios de Apple. Apple se está desviando de su estrategia habitual al dirigirse a los consumidores preocupados por los precios, un segmento que hasta ahora había cedido en gran medida a los fabricantes de PC y Chromebook.

Expandirse a nuevos públicos podría ser crucial, ya que la industria se enfrenta a una escasez de memoria constante que, según algunos analistas, diezmará el mercado de portátiles asequibles.

Comparada con otras MacBooks de Apple, la Neo tiene una pantalla más pequeña, menos memoria y está disponible en colores más brillantes, incluyendo un nuevo amarillo “cítrico”.

Pero el factor principal que la distingue de las demás MacBooks de Apple, además de su precio más bajo, es que funciona con el procesador A18 Pro de Apple, un chip similar al del iPhone 16 Pro. Es la primera vez que Apple utiliza uno de sus chips móviles para una portátil.

La capacidad de Apple para ejecutar el software de su Mac en un chip de teléfono demuestra la ventaja de tener control total sobre su hardware y software, afirmó Jitesh Ubrani, director de investigación de International Data Corporation. Los fabricantes de PC, por otro lado, suelen diseñar y fabricar sus portátiles, pero utilizan el sistema operativo Windows de Microsoft o Chrome OS de Google (Microsoft es un actor pequeño en el negocio del hardware para PC con sus portátiles Surface).

“Están tomando un chip que normalmente funciona con un sistema operativo ligero y ejecutando uno más pesado”, dijo. “Y creo que eso dice mucho de la capacidad de Apple para optimizar”.

Apple está lejos de ser el mayor proveedor de ordenadores del mundo. Por el contrario, ese título le corresponde a Lenovo, que representaba el 27,2 % del mercado a finales de 2025, en comparación con el 9,4 % de Apple, según datos de Gartner.

Pero el enfoque de Apple en el mercado también ha sido decididamente diferente al de sus competidores en el mercado de PC. Hasta ahora, las MacBooks han sido en gran medida más caras y carecen de una opción de pantalla táctil como la mayoría de las PC.

La MacBook Neo es un intento de abordar al menos una de esas deficiencias. Aunque no tiene pantalla táctil, podría resultar atractiva para los consumidores que no desean gastar más de US$ 1.000 en una MacBook Air o Pro, pero que necesitan algo más parecido a una laptop que a un iPad.

Ubrani afirmó que espera que la nueva MacBook sea popular entre estudiantes universitarios y jóvenes adultos con menos recursos disponibles, mientras que la analista de Gartner, Autumn Stanish, afirma que podría impulsar la presencia de Apple en las aulas, donde las Chromebooks suelen ser más populares.

La creciente demanda del tipo de memoria que impulsa los centros de datos de IA ha implicado una menor cantidad de componentes para productos de consumo.

Gartner prevé que los precios de las PC aumenten un 17 % en 2026, mientras que International Data Corporation estima que las ventas de PC disminuirán un 11,3 % este año.

Lanzar una nueva MacBook económica ahora, antes de que se produzcan esos aumentos de precios, podría dar a Apple una ventaja. Si bien se espera que el mercado en su conjunto se reduzca, Apple no sufrirá caídas pronunciadas porque se espera que gane cuota de mercado, según Ubrani. “Ese aumento de participación se debe principalmente a este dispositivo”, afirmó.

Apple también presentó esta semana las nuevas MacBook Air y MacBook Pro, además de nuevos chips para portátiles. La MacBook Neo se lanza el 11 de marzo.

