Aaron Spencer gana las primarias republicanas para sheriff del condado mientras espera su juicio por homicidio en Arkansas

Aaron Spencer ganó las primarias republicanas para sheriff de un condado en el centro de Arkansas, mientras espera su juicio por homicidio en un caso que ha atraído la atención nacional y ha definido gran parte de su mensaje de campaña.

Spencer obtuvo el 53,5 % de los votos, mientras que el veterano titular, John Staley, obtuvo el 26,5 %, en la contienda del condado de Lonoke, según el secretario de Estado de Arkansas.

Staley reconoció su derrota en un mensaje de Facebook publicado la madrugada de este miércoles. Un tercer candidato republicano, David Bufford, recibió casi el 20 % de los votos.

En este condado políticamente conservador, donde Donald Trump obtuvo casi el 76 % de los votos en 2024, la victoria de Spencer lo convierte en el potencial favorito de cara a las elecciones generales de noviembre.

Sin embargo, también enfrenta cargos de homicidio intencional sin premeditación en un juicio que probablemente se celebrará antes. Su juicio estaba programado para comenzar en enero, pero se pospuso y aún no se ha fijado una nueva fecha.

El caso se deriva del tiroteo fatal, ocurrido en octubre de 2024, contra un hombre, de 67 años, que se encontraba en libertad bajo fianza tras ser acusado de múltiples cargos de abuso sexual contra la hija de Spencer, que entonces tenía 13 años. Spencer admitió haber matado al hombre, pero se declaró inocente.

Spencer, de 37 años, sorprendió al condado al anunciar su candidatura a sheriff el otoño pasado, casi un año después del tiroteo. La victoria en las primarias del martes crea un escenario inusual al posicionar a Spencer como sheriff del condado que lo acusó de homicidio.

Ni Spencer ni su equipo de campaña habían hecho comentarios sobre los resultados electorales hasta la madrugada de este miércoles. Sin embargo, en una entrevista con CNN el mes pasado, Spencer dijo que “hizo lo que cualquier buen padre haría” esa noche de 2024 y se sintió obligado a postularse para proteger a las víctimas de abuso sexual infantil.

“Vi todo lo que estaba sucediendo. No solo con mi propio caso, sino con otras personas que se acercaron y compartieron sus historias [de abuso]”, declaró a CNN. “Sentí la llamada a hacerlo. Me costaba mucho no participar… y no hacer nada”.

El procesamiento de Spencer ha generado indignación en redes sociales y ha dado lugar a varias peticiones que exigen la retirada de los cargos en su contra. También ha impulsado conversaciones en Arkansas y otros lugares sobre los límites legales de los padres para proteger a sus hijos.

El mes pasado, algunos votantes del condado declararon a CNN que apoyaban los esfuerzos de Spencer para ayudar a cambiar un sistema legal que, según ellos, le falló a su familia, mientras que otros expresaron su preocupación por el impacto de tomar la justicia por su mano.

“Como madre, puedo entender cómo se sintió cuando su hija pasó por lo que pasó”, dijo Lia Bell, residente de Cabot.

“Pero… está acusado de homicidio. Como agente del orden, no quiero a alguien que se deje llevar por las emociones… quiero a alguien que no se deje llevar por las emociones y cumpla la ley en toda circunstancia”.

Spencer declaró haber descubierto que su hija no estaba en su habitación después de la medianoche del 8 de octubre de 2024. Aseguró que se subió a su camioneta y recorrió los caminos cercanos hasta que la vio con el hombre en un vehículo y le disparó tras un enfrentamiento.

En una entrevista con CNN el mes pasado en Cabot, Arkansas, Spencer afirmó no poder dar detalles sobre su caso penal en curso.

“Hice lo que cualquier buen padre haría: salvar y proteger a su hija, y eso sin duda se reflejará en nuestra sólida defensa legal”, declaró.

El presunto abusador, Michael Fosler, enfrentaba 43 cargos penales en el caso de la adolescente, incluyendo acecho a un menor por internet, agresión sexual, indecencia sexual con un menor y posesión de pornografía infantil.

Fosler había sido puesto en libertad bajo fianza de US$ 50.000 y se le había ordenado no tener ningún contacto con la hija de Spencer mientras esperaba el juicio. Spencer argumentó que la cantidad era demasiado baja para alguien acusado de múltiples cargos de abuso infantil.

Spencer declaró a CNN que se dio cuenta de que su candidatura tomó a mucha gente por sorpresa, pero afirmó que no intenta influir en el sistema legal.

Antes del abuso sexual de su hija, comentó, no le interesaba la política. Le llevó semanas conseguir el apoyo de su familia para postularse mientras se preparaba para el juicio.

“Dijeron: ‘Estás loco, ¿por qué haríamos esto? Ya tenemos suficientes problemas’”, declaró a CNN el mes pasado. “No fue una decisión calculada. He visto de primera mano las fallas de las fuerzas del orden. Soy un hombre de carácter. No puedo quedarme aquí sentado viendo como otros vecinos y amigos pasan por lo mismo, porque sé lo difícil que es pasar por eso”.

El actual sheriff, que lleva más de dos décadas en las fuerzas del orden, dijo que comprendía el instinto de Spencer de proteger a su hija, pero criticó su falta de experiencia.

“Este trabajo no se aprende con solo presentarse”, declaró Staley a CNN días antes de las elecciones.

Pero Spencer, quien sirvió en la 82ª División Aerotransportada del Ejército y fue desplegado en Iraq como paracaidista, a finales de la década de 2000, ha afirmado que la función clave de un sheriff es el liderazgo.

“Consiste en gestionar instalaciones y equipos. Es liderar a la gente. Lo he hecho en el ejército. Lo he hecho en el sector privado”, afirmó.

En su declaración de concesión en Facebook, Staley se mostró orgulloso del trabajo realizado por su equipo.

“Esta noche, los votantes tomaron su decisión y la respeto”, escribió. “Servir como su sheriff durante los últimos 13 años ha sido uno de los mayores privilegios de mi vida”.

El juicio de Spencer, originalmente programado para finales de enero en el condado de Lonoke, se pospuso a principios de este año después de que la Corte Suprema de Arkansas recusara al juez original a petición de la defensa. Un juez jubilado se ha hecho cargo del caso, con una audiencia programada para dentro de dos semanas para elegir una nueva fecha de juicio.

Spencer afirmó que considera cada posible resultado legal. “Estoy tan preparado como cualquiera. Simplemente lo tomo día a día”, afirmó.

Si Spencer es declarado culpable de homicidio, los republicanos del condado tendrían que elegir un nuevo candidato para el cargo de sheriff, según declaró Staley a CNN el mes pasado.

