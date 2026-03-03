John Cornyn y Ken Paxton avanzarán a segunda vuelta en las primarias republicanas del Senado de EE.UU. en Texas, proyecta CNN

Por David Wright, CNN

El senador John Cornyn y el fiscal general de Texas, Ken Paxton, avanzarán a una segunda vuelta el 26 de mayo en las primarias republicanas del estado para el Senado de Estados Unidos, según proyecta Decision Desk de CNN, lo que prolonga un enfrentamiento costoso y divisivo que ha atraído una amplia atención nacional.

Mientras busca un quinto mandato en el Senado, Cornyn se enfrenta a la mayor presión de su carrera política por su posición en el Partido Republicano y su aparente lealtad al presidente Donald Trump.

Por su parte, la accidentada historia personal de Paxton presenta sus propias complicaciones.

Ni Cornyn ni Paxton superarán el 50% necesario en las primarias del martes para evitar una segunda vuelta. El representante estadounidense Wesley Hunt, quien lanzó su candidatura al Senado en octubre, no avanzará.

Trump no respaldó a ningún candidato antes de las primarias del martes.

El posible respaldo del presidente podría ser decisivo en una segunda vuelta, donde se espera que los aliados de ambos candidatos presionen a la Casa Blanca para limitar el daño, ya que los demócratas de todo el país experimentan un aumento de entusiasmo

Y aunque los demócratas no han ganado una carrera estatal en Texas desde los años 1990, el partido se siente envalentonado de cara a las elecciones intermedias de este otoño, después de haber conseguido ya este año un escaño en el Senado estatal que durante mucho tiempo estuvo en manos del Partido Republicano en Fort Worth.

Cornyn es un conservador con una larga trayectoria en la política republicana de Texas, que sirvió en la Corte Suprema del estado y como fiscal general del estado antes de su elección al Senado en 2002.

Anteriormente se desempeñó como líder republicano del Senado y perdió una candidatura para el máximo puesto de liderazgo del Senado en 2024 ante el senador John Thune de Dakota del Sur.

Pero su relación con el presidente Donald Trump ha sido tensa en ocasiones. Cabe destacar que criticó las acciones del presidente el 6 de enero de 2021, calificando de “imprudente” el lenguaje de Trump en torno a los disturbios.

También ha eludido las críticas de muchos republicanos estatales por su trabajo con los demócratas. Fue abucheado en una convención republicana en Texas en 2022 por su papel en la negociación de un paquete de medidas para la seguridad de las armas. Trump lo llamó “RINO” (republicano solo de nombre) en Truth Social.

En 2023, Trump predijo que Cornyn perdería su próxima campaña de reelección, vinculándolo con alguien mucho más crítico del presidente en público.

“¿Quién es peor senador, John ‘El Estirado’ Cornyn de Texas, o Mitt ‘El Perdedor’ Romney de Massachusetts (Utah)?”, escribió Trump en redes sociales. “Ambos son débiles, ineficaces y muy perjudiciales para el Partido Republicano y nuestra nación. Incluso con una oposición moderadamente hábil, perderán las próximas elecciones”.

Romney se negó a buscar la reelección en 2024. Cornyn siguió adelante.

Muchos republicanos nacionales y aliados de Thune creen que Cornyn es su mejor apuesta para conservar el escaño en el Senado en Texas, un estado con una fuerte tendencia republicana.

Pero Paxton, fiscal general estatal durante tres mandatos, tiene un historial de apoyo a Trump —en particular por sus desacreditadas acusaciones de fraude electoral previas al 6 de enero— y fuertes vínculos con las bases republicanas del estado.

Turning Point Action, una filial de la organización cofundada por Charlie Kirk, respaldó a Paxton en las primarias.

Paxton lanzó su campaña en abril pasado tras años de disputas abiertas con Cornyn.

El fiscal ha vinculado a Cornyn con los círculos de poder de Washington y promovido investigaciones que su oficina inició contra un proyecto inmobiliario relacionado con una mezquita en el área de Dallas, defensores de inmigrantes y organizaciones con presuntos vínculos con el Partido Comunista Chino.

Paxton y Hunt hicieron una dura campaña contra el veterano titular y criticaron los esfuerzos de Cornyn por promover el bipartidismo durante la administración del expresidente Joe Biden.

“Trump tiene razón: John Cornyn, partidario de la amnistía, es un RINO débil”, dice un anuncio de un grupo que se le opone.

Paxton tiene sus propios antecedentes. Fue sometido a un juicio político por la Cámara de Representantes de Texas en una investigación impulsada por los republicanos por acusaciones de corrupción en 2023, seguido de una absolución en el Senado estatal.

Y ha sido objeto de múltiples investigaciones a lo largo de los años sin enfrentar cargos penales.

La vida personal de Paxton ha proporcionado material adicional: su esposa, la senadora estatal Angela Paxton, anunció en julio pasado en las redes sociales que había “solicitado el divorcio por motivos bíblicos”, un comentario que rápidamente apareció en anuncios de ataque de grupos externos.

Cornyn ha dicho que gastará decenas de millones antes de la segunda vuelta de mayo para resaltar esos escándalos con la esperanza de reducir los números de Paxton en las encuestas.

“Después de que terminemos con el fiscal general” en una segunda vuelta, Cornyn le dijo recientemente a CNN, “no será elegible”.

Mientras tanto, Hunt nunca había ganado una elección estatal en Texas y fue rechazado por los líderes del partido a nivel nacional ansiosos por evitar una primaria entre tres candidatos.

El año pasado, Hunt le dijo a CNN que la debilidad de Cornyn con la base republicana y las preocupaciones sobre Paxton le daban una oportunidad.

“La gente de Texas está buscando una alternativa y es absolutamente mi trabajo dársela”, declaró entonces.

