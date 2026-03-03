El Pentágono identifica a cuatro soldados estadounidenses que murieron en la guerra con Irán

Por Haley Britzky, CNN

El Pentágono identificó a cuatro de los seis miembros del servicio estadounidense que murieron en un ataque con dron iraní el domingo.

Los soldados son el capitán Cody Khork, de 35 años; el sargento de Primera Clase Noah Tietjens, de 42 años; la sargento de Primera Clase Nicole Amor, de 39 años; y el sargento Declan Coady, de 20 años. Los cuatro estaban asignados al 103º Comando de Sostenimiento, una unidad de reserva del Ejército de Iowa.

Los otros dos soldados que murieron en el ataque del domingo aún no han sido identificados.

“Es con profunda tristeza y un dolor inquebrantable que reconocemos a nuestros soldados que hicieron el máximo sacrificio por su país. Nuestros soldados sirvieron de manera incansable, constante y valiente, con sincera dedicación y orgullo”, dijo el general de Brigada Clint A. Barnes, subcomandante general del 1er Comando de Sostenimiento de Teatro, en un comunicado de prensa de la reserva del Ejército de EE.UU. el martes.

“Fueron los máximos embajadores de la libertad”, dijo Barnes. “Representan lo mejor de lo que nuestro país significa. Que Dios conceda paz y consuelo a sus familias en sus recuerdos. Nunca los olvidaremos”.

CNN informó primero que el presunto ataque con dron alcanzó un centro temporal de operaciones tácticas en el puerto de Shuaiba, en Kuwait, el domingo. Al momento de sus muertes, los soldados estaban sirviendo con el 1er Comando de Sostenimiento de Teatro.

Una fuente familiarizada con la situación describió el centro de operaciones como un remolque triple ancho con espacio de oficina en su interior; el edificio estaba rodeado por barreras de concreto que normalmente se utilizan para proteger estructuras militares en el extranjero de cosas como coches bomba y artefactos explosivos improvisados. Sin embargo, no había nada encima que pudiera proteger el edificio de drones o misiles.

No hubo sirena ni advertencia previa al ataque que diera tiempo a las tropas para cubrirse en un búnker, dijo la fuente familiarizada.

Khork, de Lakeland, Florida, se alistó en la Guardia Nacional en 2009 como especialista en sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes/dirección de fuego. Fue comisionado como oficial de la policía militar en la reserva del Ejército en 2014, y fue desplegado a Arabia Saudita; la bahía de Guantánamo, Cuba; y Polonia. Sus premios y condecoraciones incluyen la Medalla de Servicio Meritorio, la Medalla de Encomio del Ejército y la Medalla de Logro de Servicio Conjunto.

Amor, de White Bear Lake, Minnesota, se alistó como especialista en logística automatizada en la Guardia Nacional en 2005. Se transfirió a la reserva del Ejército un año después y fue desplegada a Kuwait e Irak en 2019. Entre sus condecoraciones están la Medalla de Encomio del Ejército, la Medalla de Servicio de Defensa Nacional y la Medalla de Logro de la Componente de Reserva del Ejército.

Tietjens era de Bellevue, Nebraska, y se alistó en la reserva del Ejército en 2006 como mecánico de vehículos con ruedas. Había sido desplegado a Kuwait dos veces antes, en 2009 y 2019. Sus premios y condecoraciones también incluyen la Medalla de Servicio Meritorio, la Medalla de Encomio del Ejército y la Medalla de Logro del Ejército.

Coady, de Des Moines, Iowa, fue ascendido póstumamente de especialista a sargento. Se alistó en la reserva del Ejército en 2023 como especialista en tecnología de la información del Ejército. Sus premios incluyen la Cinta de Servicio del Ejército, la Cinta de Servicio de Defensa Nacional y la Cinta de Servicio en el Extranjero.

El 1er Comando de Sostenimiento de Teatro es un grupo independiente con base en Fort Knox, Kentucky, compuesto por efectivos de unidades de todo el país que son asignados a roles de apoyo en el extranjero en rotaciones de nueve meses.

El comando supervisa el reabastecimiento y apoyo de las fuerzas estadounidenses en todo Medio Oriente, trayendo municiones, agua, combustible, comida, repuestos y más. También gestiona puertos y vuelos, según el sitio web del comando, para “mantener a las personas y el equipo en movimiento las 24 horas del día, los siete días de la semana”.

Dieciocho miembros del servicio han resultado gravemente heridos como resultado del conflicto con Irán, según el Comando Central de EE.UU.

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han indicado que probablemente se esperan más bajas.

“Son personas estupendas”, dijo Trump sobre los seis soldados que murieron en una entrevista telefónica con el Daily Mail. “Y, ya sabes, esperamos que eso ocurra, lamentablemente. Podría ocurrir de manera continua; podría volver a suceder”.

Esta historia ha sido actualizada con detalles adicionales.

