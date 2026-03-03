Cómo la guerra de Trump contra Irán podría tener éxito o salir desastrosamente mal

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Al prometer una victoria sobre Irán, Pete Hegseth mostró este lunes la grandilocuencia típica del comienzo impactante y pasmoso de las guerras estadounidenses.

“Terminaremos esto con las condiciones de ‘Estados Unidos primero’ que elija el presidente Trump, y de nadie más, como debe ser”, declaró el secretario de Defensa en el Pentágono.

Pero su comentario recordó fatídicamente otra promesa hecha en 2001.

“Este conflicto se inició en el momento y los términos que otros decidieron; terminará de la manera y a la hora que nosotros elijamos”, prometió el presidente George W. Bush a una nación traumatizada por los atentados del 11-S. Poco después, llevó a Estados Unidos a guerras que duraron casi dos décadas.

El eco de la historia sólo alimentará los temores de que esta administración no recuerda las sangrientas lecciones del pasado reciente.

La magnitud de la apuesta de Donald Trump al lanzar una guerra junto a Israel que ya condujo a la muerte del líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, queda resumida en la escala de los posibles resultados.

El riesgo es que el conflicto, arraigado en una lógica cuestionable, propague el caos por todo Medio Oriente y acabe matando a miles de civiles, a la vez que sembrará nuevos ataques terroristas contra los estadounidenses en los próximos años.

Sin embargo, existe un escenario alternativo para un presidente que lanzó un ataque contra Irán que sus predecesores nunca se atrevieron.

Trump podría forjar una victoria estratégica si neutraliza la amenaza regional de un enemigo declarado de Estados Unidos durante casi 50 años y cataliza el nacimiento de la libertad en Irán.

“Esta guerra que Trump lanzó es injustificada e ilegal. Eso no significa necesariamente que no tenga éxito”, declaró el historiador y experto en política exterior Max Boot en una conferencia telefónica del Consejo de Relaciones Exteriores el lunes, al tiempo que criticaba al presidente por su arrogancia.

Al entrar la guerra en su cuarto día, Estados Unidos e Israel prometen intensificar los ataques contra Irán. El liderazgo remanente de Teherán está decidido a fomentar el caos regional.

Parecen posibles tres resultados generales:

► El escenario más prometedor es que días de ataques aéreos contra los instrumentos de represión del Estado iraní podrían precipitar un levantamiento popular. Un nuevo Irán podría transformar Medio Oriente.

► Una posibilidad más compleja, y quizás más probable, es que los líderes iraníes supervivientes construyan un nuevo régimen. Sin embargo, la operación estadounidense aún podría tener éxito si destruye la capacidad nuclear, misilística y militar que convierte a Irán en una amenaza regional. Este puede ser un resultado aceptable para Israel, pero podría conducir a futuras guerras que impidan que el nuevo régimen iraní reconstruya sus capacidades.

► El peor escenario posible sería que Irán siguiera el ejemplo de Libia, sumido en un vacío de poder en un Estado destruido por años de autoritarismo. Podrían estallar luchas entre facciones o una guerra civil, sembrando el caos, provocando una crisis de refugiados y dejando las reservas de uranio de Irán vulnerables a grupos extremistas.

Si los estadounidenses están confundidos por lo que se avecina, no es sorprendente, ya que la administración sigue cambiando su justificación para la guerra.

Trump ha postulado un cambio de régimen y su deseo de dar libertad a los iraníes. Y se ha comprometido a destruir un programa nuclear que ya afirmaba haber eliminado.

El lunes, Hegseth enfatizó la necesidad de vengar a los estadounidenses muertos por ataques terroristas iraníes o por milicias respaldadas por Irán durante la ocupación estadounidense de Iraq.

El secretario de Estado, Marco Rubio, argumentó que Estados Unidos organizó una guerra preventiva porque Israel planeaba atacar a Irán y las tropas estadounidenses en la región enfrentarían represalias.

Si este razonamiento confuso refleja una administración que no sabe por qué fue a la guerra, la campaña ya podría estar en problemas.

“Realmente no hay una estrategia clara. Y necesitamos escuchar del presidente qué quiere”, declaró la senadora demócrata Jeanne Shaheen a CNN este lunes. “Esta es una oportunidad para un verdadero punto de inflexión en Medio Oriente si tenemos éxito. Pero no está del todo claro cómo se desarrollará”.

Sin embargo, para Trump, la imprecisión es una característica, no una anomalía.

Al mantener vagos los objetivos de la guerra, crea margen político para declarar la victoria cuando quiera. Parece haber aprendido una lección de Iraq y Afganistán: las guerras terrestres a gran escala corren el riesgo de desembocar en atolladeros.

Pero es difícil pensar en un solo ejemplo de poder aéreo que haya desencadenado un cambio de régimen y el nacimiento de un estado sucesor estable. Si bien Trump insistió el lunes en que no se aburrirá, algunos de sus críticos dudan de su capacidad de permanencia si el régimen sobrevive.

Y Trump ya parece estar reduciendo sus objetivos bélicos. El lunes, declaró que el plan era erradicar la armada iraní, sus programas de misiles y sus futuras aspiraciones nucleares.

Tanto el presidente como Hegseth parecieron sentar las bases para una excusa si el régimen se reconstituye, insinuando que los iraníes solo tendrían la culpa si no aprovechaban la oportunidad. “Creo que el mensaje del presidente ha sido claro. Al pueblo de Irán: este es su momento”, declaró Hegseth.

Algunos analistas han hecho comparaciones con la estrategia de Trump para derrocar al Gobierno en Venezuela, donde la presidenta encargada Delcy Rodríguez emergió para trabajar con Washington después de la redada de las fuerzas especiales que extrajo al derrocado Nicolás Maduro.

Pero Washington lleva décadas intentando, sin éxito, encontrar funcionarios iraníes moderados con quienes colaborar. Tras el asesinato del ayatola, parece haber aún menos incentivos para que surjan tales figuras.

Sin embargo, en el peor de los casos, un éxito militar estadounidense que no esté acompañado de un cambio político más amplio podría hacer que la región sea más segura.

“Creo que lo que emergerá claramente de esta guerra es un régimen muy distinto, incluso si persiste”, declaró Elliott Abrams, miembro destacado del Consejo de Relaciones Exteriores y exalto funcionario de política exterior de la administración Bush. “No habrá un líder supremo que sea verdaderamente supremo como lo fueron (el ayatolá Ruhollah) Jomeini y Jamenei”, añadió Abrams.

Continuó: “Este será un país prácticamente sin capacidad para usar la fuerza. Creo que para cuando esto termine, aunque solo sea dentro de una semana, no tendrán ningún programa nuclear. Probablemente no tendrán lanzamisiles, ni tal vez misiles. No tendrán armada”.

Un Irán neutralizado también tendría implicaciones geopolíticas más amplias. Privaría a Rusia y China del tercer miembro de su eje antioccidental. También podría frenar el flujo de drones y misiles al esfuerzo militar ruso en Ucrania.

Aun así, incluso el acto de elaborar escenarios positivos para Irán ignora la maldición de la política exterior estadounidense posterior a la Segunda Guerra Mundial. Lo que parece lógico e incluso probable en el Ala Oeste puede debilitarse al entrar en contacto con la realidad de Medio Oriente.

Washington ideó innumerables estrategias nuevas para finalmente ganar la guerra en Afganistán y aumentar las tropas para sofocar la insurgencia en Iraq. Pero Estados Unidos, aun así, salió derrotado de esas guerras.

Irónicamente, Trump mismo abordó este fracaso durante su primera gira al extranjero de su segundo mandato, en Arabia Saudita. “Los llamados ‘constructores de naciones’ destruyeron muchas más naciones de las que construyeron, y los intervencionistas intervinieron en sociedades complejas que ni siquiera ellos mismos comprendían”, declaró Trump.

Pero el mandatario puede ser culpable de una falta de comprensión diferente.

Aunque parecía estar avanzando en la búsqueda de un acuerdo nuclear con Teherán, nunca ofreció a Jamenei una salida para salvar las apariencias. En cambio, exigió una capitulación total.

Y Trump invirtió tanto de su prestigio en las negociaciones que no le quedó otra opción que imponer sus límites o perder credibilidad global.

Trump declaró el lunes a Jake Tapper de CNN que Estados Unidos ahora tenía la intención de ayudar a los manifestantes a levantarse. Pero añadió: “Ahora mismo queremos que todos se queden en casa. No es seguro estar afuera”.

Pero las posibilidades de un colapso del régimen en un estado represivo que penetra todos los niveles de la sociedad iraní parecen remotas.

Incluso si el bombardeo debilita gravemente a las fuerzas de seguridad de la República Islámica, estas superarían en armamento a los opositores al régimen, quienes carecen de líderes organizados.

El martirio de Jamenei podría volver a sus leales en la calle aún más despiadados que aquellos que mataron a miles de manifestantes en el último levantamiento contra la teocracia en diciembre y enero.

Siempre es difícil predecir cuándo caerán los regímenes totalitarios. Pero cuanto más se aferre el régimen, menores serán las posibilidades de una transformación política.

“Desde la perspectiva iraní, su estrategia ha cambiado”, afirmó Trita Parsi, cofundadora del Instituto Quincy para una Gestión Responsable del Estado. “Su cálculo, su medida del éxito, no es que necesariamente puedan ganar la guerra. Solo necesitan acercarse lo más posible a la destrucción de la presidencia de Trump antes de perder la guerra”.

Una intervención prolongada de Estados Unidos en Irán, aun cuando los funcionarios estadounidenses predicen semanas y no meses de acción, aumentaría la presión política sobre el presidente, que necesita una victoria rápida en un año de elecciones de mitad de período.

Una nueva encuesta de CNN realizada el lunes mostró que casi 6 de cada 10 estadounidenses desaprueban la decisión de Trump de emprender acciones militares en Irán.

Si bien la mayoría de los republicanos lo apoya, esto podría cambiar en caso de una crisis de repercusión, por ejemplo, si el precio del petróleo disparan la inflación interna.

La decisión del presidente de no solicitar la autorización del Congreso para el conflicto, y su negativa a explicarlo de una manera más que superficial, podría volverse en su contra.

La historia moderna de Estados Unidos demuestra que las guerras no se hunden simplemente en campos de batalla extranjeros. Con la misma frecuencia, se pierden ante la opinión pública nacional.

Y contrariamente a lo que asegura Hegseth, nadie puede saber todavía cómo terminará esto.

