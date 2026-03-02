Quiénes son las víctimas del tiroteo de Austin que podría haber sido motivado por los ataques a Irán

Por Amanda Musa, Hanna Park, Holly Yan y Ed Lavandera

La madrugada del domingo tomó un giro violento en el corazón de Austin, Texas. Una ráfaga de disparos resonó en la popular Sixth Street justo cuando los locales nocturnos cerraban sus puertas, sembrando el pánico en el conocido distrito de entretenimiento.

Un hombre en una SUV grande bajó la ventana y abrió fuego contra los clientes de los bares, dijo la policía de Austin. Continuó su ataque conduciendo por la calle, saliendo del vehículo y “disparando a las personas que pasaban”, dijeron las autoridades.

Al final del ataque, dos personas murieron y otras 14 resultaron heridas. El sospechoso también murió, dijo la policía. Los dos fallecidos fueron Ryder Harrington, estudiante de Texas Tech, y Savitha Shan, de 21 años, informó la jefa de policía de Austin, Lisa Davis, en una conferencia de prensa el lunes. La familia de Harrington señaló que él tenía 19 años. (Inicialmente, la policía proporcionó edades diferentes).

Se espera que uno de los pacientes sea desconectado del soporte vital el lunes y otros dos pacientes estaban en estado crítico, dijo Davis al ser consultada sobre los hospitalizados. Cuando se le pidió que aclarara el comentario de la jefa sobre el soporte vital, un funcionario dijo que investigaría el asunto.

Aunque aún no se ha confirmado el motivo de la mortal agresión, las autoridades investigan si el sospechoso se inspiró en los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán de este fin de semana, dijeron varias fuentes policiales informadas sobre el caso.

Los investigadores también están revisando los antecedentes penales del hombre y sus registros de salud mental, indicaron las fuentes.

Esto es lo que sabemos:

La policía de Austin identificó al sospechoso como Ndiaga Diagne, de 53 años, en una publicación en X durante la noche del domingo.

El sospechoso vestía una camiseta con el diseño de la bandera iraní debajo de una sudadera con capucha que tenía impreso “Property of Allah” (Propiedad de Allah), dijo un funcionario policial a CNN.

Los investigadores están buscando conexiones y entrevistando testigos, dijo Alex Doran, agente especial interino a cargo de la división del FBI en San Antonio, en una conferencia de prensa el lunes. Los agentes también están revisando “miles de horas de video”, según Doran.

La investigación también implica revisar una gran cantidad de pruebas tanto digitales como físicas, por lo que “no queremos especular ni hacer conjeturas en esta etapa de la investigación sobre cuál fue finalmente ese motivo”, dijo.

Gran cantidad de agentes del orden llegaron el domingo a una vivienda vinculada al sospechoso en Pflugerville, un suburbio de Austin, informó la filial de CNN KEYE.

Los investigadores sacaron cajas de la casa y examinaron un auto en la entrada, reportó KEYE.

Las autoridades que buscaron en la casa probablemente investigaban computadoras y teléfonos para determinar si el sospechoso había leído propaganda o dejado escritos que indicaran lo que planeaba hacer, dijo un funcionario a CNN.

El lunes, los investigadores trataban de identificar un motivo, y la policía de Austin dependerá de sus socios federales para investigar si, por ejemplo, su vestimenta ayudó a identificarlo, dijo Davis el lunes.

“Además de que esta fue una escena enorme y compleja, estamos llamando a esos socios federales para que lo revisen también”, dijo Davis. “Esos son los motivos, todas esas cosas, de eso se trata esta investigación”.

El sospechoso no estaba previamente en el radar de la policía de Austin ni del FBI, dijeron funcionarios en la conferencia de prensa del lunes.

Diagne ingresó a Estados Unidos el 13 de marzo de 2000 con una visa de turista B-2, dijo a CNN un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional. En junio de 2006 ajustó su estatus a residente permanente legal basado en matrimonio con una ciudadana estadounidense. Se naturalizó el 5 de abril de 2013.

Diagne era originario de Senegal, dijo a CNN un funcionario policial familiarizado con la investigación.

Al llegar a Estados Unidos, Diagne inicialmente se estableció en Nueva York y eventualmente llegó a Texas, aunque no está claro cuándo, dijo el funcionario. Tenía varias direcciones en Texas, agregó el funcionario.

En 2022, fue arrestado en Texas por un cargo de colisión con daños a vehículos, un delito menor, según el funcionario del DHS.

Las autoridades también están revisando encuentros previos de salud mental que el sospechoso tuvo mientras vivía en Texas, han dicho varios funcionarios de la ley.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Policía de Austin y la división del FBI en San Antonio para obtener más detalles.

La violencia estalló en un tramo de la Sixth Street, conocida por su alta concentración de bares y locales de música en vivo. El vibrante corredor está a poca distancia en auto de la Universidad de Texas en Austin, que cuenta con 55.000 estudiantes.

Las autoridades recibieron primero una llamada sobre un hombre disparando desde una SUV grande afuera del Buford’s Backyard Beer Garden, dijo la jefa de policía de Austin, Lisa Davis.

“En un momento, puso las luces intermitentes, bajó la ventana y comenzó a usar una pistola, disparando por las ventanas de su auto, alcanzando a quienes estaban en el patio del bar y frente al bar”, dijo Davis.

El sospechoso luego condujo hacia el oeste por la Sixth Street, estacionó su SUV y salió con un rifle, dijo la jefa de policía. Entonces empezó a disparar a personas que pasaban caminando, dijo ella.

Las autoridades alcanzaron al sospechoso en menos de un minuto, dijo Davis.

“Mientras nuestro sospechoso se dirigía hacia el este de Austin o la Sixth Street Este, los agentes iban hacia él, y en la intersección, fue baleado y murió”, dijo Davis.

Un video de la escena muestra a los agentes de la ley corriendo hacia el lugar mientras la gente se agacha para cubrirse. El ataque mortal es uno de 56 tiroteos masivos en Estados Unidos en lo que va del año, según el Gun Violence Archive.

Nathan Comeaux, estudiante de último año en la Universidad de Texas, estaba celebrando los 21 años de dos amigos en Buford’s cuando salió alrededor de la 1:50 a.m. para comprar pizza en un camión de comida al otro lado de la calle, contó a CNN. Poco antes de las 2 a.m., escuchó entre 15 y 20 disparos.

“Si yo o mis amigos hubiéramos salido unos minutos después, habríamos estado en el patio cuando el atacante disparó contra Buford’s”, recordó el joven de 22 años el lunes.

Después de que terminó la primera ráfaga de disparos, “saqué mi teléfono para grabar lo que estaba pasando”, dijo Comeaux. “Vi al sospechoso enfrentarse con la policía calle abajo de donde estaba yo. Y luego fue abatido por la policía”.

Comeaux dijo que aunque había escuchado sobre los eventos en Irán, era lo último que pasaba por su mente cuando celebraba los cumpleaños de sus amigos.

“Ahora, es realmente lo primero en lo que pienso si salgo: ¿va a haber más tiroteos, más ataques?” se preguntó Comeaux abiertamente.

“Tal vez intente quedarme en casa la próxima semana o dos. Pero al mismo tiempo, es mi último año. Tengo que disfrutarlo. Y lo que quieren los terroristas es que tengas miedo de salir y vivir tu vida”.

Aunque el lunes dieron a conocer los nombres de Harrington y Shan, las autoridades no identificaron públicamente a los 14 heridos.

El presidente de UT Austin, Jim Davis, dijo que “miembros de nuestra familia Longhorn” estuvieron involucrados en la tragedia. “Nuestras oraciones están con las víctimas y todos los afectados,” dijo en un comunicado.

Aunque los tiroteos ocurrieron fuera del campus, los estudiantes “verán más patrullas esta semana en toda la Universidad y en el vecindario de West Campus”, publicó el domingo la policía de UT Austin en X. “Queremos asegurarnos que todos los Longhorns se sientan seguros en todo momento”.

Los paramédicos en el área respondieron rápidamente, según Robert Luckritz, jefe de los Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Austin-Travis.

“Tuvimos más de 20 recursos de EMS que respondieron a la escena. Sacamos a todos los pacientes críticos de la escena en 24 minutos, y a todos los pacientes en 47 minutos,” dijo Luckritz.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, ofreció sus condolencias a las víctimas y sus familias y elogió a los equipos de emergencia por su valiente y rápida respuesta.

“Definitivamente salvaron vidas,” dijo Watson.

Tres de los hospitalizados estaban en condición crítica, según las autoridades.

El gobernador Greg Abbott condenó el ataque y ordenó al Departamento de Seguridad Pública del estado que aumentara las patrullas y el personal de las fuerzas del orden en el área de la Sixth Street los fines de semana.

Abbott también advirtió que el estado respondería agresivamente a cualquiera que “utilice el conflicto actual en Medio Oriente para amenazar a los tejanos”. Ordenó al Departamento Militar de Texas que activara patrullas para proteger comunidades e infraestructura crítica, incluidas instalaciones energéticas y puertos.

“Este acto de violencia no nos definirá”, dijo, “ni tampoco hará tambalear la determinación de los tejanos”.

Sarah Dewberry, Alisha Ebrahimji, Chris Boyette, Holmes Lybrand, John Miller y Karina Tsui de CNN contribuyeron a este informe.