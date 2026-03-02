¿Qué esperar de los precios del petróleo y la gasolina mientras se intensifica la guerra con Irán?

Por Renée Rigdon, Hanna Ziady y Auzinea Bacon, CNN

Los ataques contra Irán ya están impulsando al alza los precios de la gasolina, y es probable que aumentos aún mayores lleguen pronto.

El precio promedio en Estados Unidos de un galón de gasolina regular se sitúa justo por debajo de US$ 3 la mañana del lunes, según la encuesta de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), realizada en estaciones de servicio del país el domingo. Esto representa un aumento de unos 2 centavos por galón respecto a la medición del día anterior y de seis centavos frente a la de hace una semana.

La gasolina superó por última vez el promedio de US$ 3 por galón a comienzos de diciembre, según AAA.

Pero los mercados mundiales del petróleo se encaminan a registrar este lunes su mayor aumento en un solo día en años. No tardará mucho para que los precios en las estaciones de servicio sigan esa tendencia.

El analista independiente del sector petrolero Tom Kloza, asesor de Gulf Oil, dijo que espera que los precios minoristas de la gasolina aumenten entre 5 y 10 centavos diarios durante al menos algún tiempo. Los precios mayoristas de la gasolina subían alrededor de un 4 % en los mercados globales la mañana del lunes. Los futuros del diésel se dispararon un 12 %.

“Ayer recibí una llamada temprano en la mañana, y había varias compañías que estaban aumentando sus precios mayoristas de la gasolina en 25 centavos (por galón)”, dijo Kloza a CNN el domingo. “Claramente hay un indicio de pánico. Los mayoristas temen que puedan enfrentarse a aumentos masivos de precios”.

Los precios de la gasolina suelen comenzar a subir en esta época del año debido al aumento estacional de la demanda, y el punto más alto en los últimos años se ha registrado a mediados de abril. Pero la guerra con Irán ha acelerado esos incrementos habituales, y el impacto en los precios en las estaciones de servicio podría hacerse evidente en cuestión de días.

Kloza dijo que aún es demasiado pronto para saber hasta dónde subirán los precios de la gasolina.

“¿Dónde nos detenemos? Antes del viernes por la noche, habría dicho que nos detendríamos en US$ 3,25”, dijo. “Ahora es un poco incierto”.

El West Texas Intermediate (WTI), referencia para el petróleo en Estados Unidos, subía un 8 %, encaminándose a su mayor aumento en un solo día desde la invasión de Rusia a Ucrania en 2022.

Esa disrupción en los mercados globales en 2022 llevó el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos a un récord de US$ 5,02 en junio de ese año, frente a US$ 3,53 por galón justo antes de la invasión.

Kloza no cree que los precios de la gasolina alcancen ese récord incluso si la guerra con Irán se prolonga. Considera que existe suficiente oferta mundial para evitar que eso ocurra.

“Hay mucho petróleo crudo disponible”, dijo.

Un factor crítico en la evolución de los precios del petróleo será el flujo del tráfico a través del estrecho de Ormuz, el estrecho canal frente a la costa sur de Irán por el que pasa el 20 % del suministro mundial de petróleo.

El tráfico a través del estrecho se encuentra actualmente detenido.

Los precios del petróleo podrían subir aún más si el tráfico permanece prácticamente detenido en el estrecho de Ormuz durante un período prolongado. Irán ya ha disparado contra algunos barcos en el estrecho.

Irán no necesariamente tendría que atacar suficientes embarcaciones como para volver intransitable el estrecho. Los ataques contra buques podrían hacer que operadores marítimos y aseguradoras decidan evitar la zona, lo que en la práctica detendría el tráfico o dispararía los costos del transporte marítimo. Por ejemplo, la empresa naviera danesa Maersk dijo el domingo que suspendía todos los cruces de sus buques por el estrecho.

“No creo que Irán pueda cerrar el estrecho de Omuz, pero las aseguradoras y los operadores de buques sí pueden hacerlo”, dijo Kloza.

Kloza dijo que otra preocupación sería que Irán empiece a atacar la infraestructura petrolera de otros países del golfo Pérsico.

Eso podría haber comenzado ya: un incendio se desató en la refinería de petróleo de Ras Tanura, en Arabia Saudita, después de que fragmentos de la interceptación de dos drones iraníes cayeran sobre la instalación el lunes. El Ministerio de Energía saudita dijo que el incendio fue limitado y quedó bajo control, pero Reuters informó que la producción en la refinería fue suspendida como medida de precaución.

“Se puede causar un daño enorme a la infraestructura petrolera con drones, sin mencionar la capacidad de los misiles”, dijo Kloza.

La empresa energética estatal de Qatar, QatarEnergy, detuvo su producción de gas natural licuado (GNL) tras un ataque iraní contra su instalación en Ras Laffan el lunes, informó la compañía en un comunicado a CNN. Además, una importante refinería de petróleo en Kuwait fue alcanzada por fragmentos que cayeron la madrugada del lunes, según la agencia estatal Kuwait News Agency.

El precio del gas natural neerlandés, referencia para Europa, subió más del 43 % en las operaciones de la tarde del lunes. Europa y Asia están entre los mayores compradores de GNL de Qatar, que es uno de los mayores exportadores mundiales de ese combustible. Sin embargo, debido a un exceso de oferta de GNL en Europa, es probable que los precios no alcancen los niveles extremos de 2022, cuando el continente enfrentó una crisis energética provocada por la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, dijo Per Magnus Nysveen, analista sénior de la consultora Rystad Energy.

Estados Unidos y gran parte de Europa han sancionado el petróleo crudo iraní durante años. China se ha convertido con diferencia en el mayor comprador de petróleo de Irán. Pero el petróleo se negocia en un mercado global, y si China se ve obligada a comprar crudo en otros lugares, eso elevará el precio del petróleo y de la gasolina en todo el mundo.

El aumento en los precios del diésel también podría trasladarse a los consumidores en Estados Unidos, aunque pocas personas conducen vehículos que utilizan este combustible. Las empresas de transporte por carretera podrían empezar a añadir recargos por combustible a sus tarifas.

“Es malo para los transportistas, los ferrocarriles y los consumidores que dependen de estas industrias para recibir bienes de consumo”, dijo el analista petrolero Andrew Lipow. “Es realmente malo para los agricultores cuando la temporada de siembra de primavera está a punto de comenzar”.

También afectará a los hogares, principalmente en el noreste de Estados Unidos, que calientan sus viviendas con fuelóleo para calefacción, que es esencialmente el mismo producto que el diésel.

El aumento de los precios de la energía también podría afectar las perspectivas políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de los republicanos de cara a las elecciones intermedias. La asequibilidad sigue siendo la principal preocupación de los votantes, y el aumento de los precios de la gasolina podría elevar el costo de vida para millones de estadounidenses.

Trump lo sabe: hace apenas una semana presumía de los bajos precios de la gasolina durante su discurso sobre el Estado de la Unión.

