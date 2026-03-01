Trump dice que la operación de EE.UU. en Irán va “por delante de lo previsto”

Por Samantha Waldenberg y Tal Shalev, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista telefónica con CNBC que la operación de EE.UU. en Irán va “adelantada respecto al cronograma”.

“Es un régimen muy violento, uno de los regímenes más violentos de la historia”, dijo Trump. “Estamos haciendo nuestro trabajo no solo por nosotros, sino por el mundo. Y todo va adelantado respecto al cronograma”.

“Las cosas están evolucionando de una manera muy positiva en este momento, de una manera muy positiva”, añadió el presidente.

Trump permaneció la mañana de este domingo en su propiedad de Mar-a-Lago, en West Palm Beach, Florida, donde ha estado siguiendo la situación en Medio Oriente.

En tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo este domingo que los ataques contra Irán aumentarán en los próximos días, tras la muerte del líder supremo iraní, el ayatola Alí Jamenei, y otros altos funcionarios del país.

“Nuestras fuerzas están golpeando actualmente el corazón de Teherán con creciente intensidad, que continuará aumentando en los próximos días”, dijo Netanyahu en un mensaje en video.

Añadió que concluyó una evaluación de seguridad con la cúpula de seguridad israelí, en la que “dio instrucciones para el resto de la campaña”.

Netanyahu reconoció lo que denominó “días dolorosos”, en referencia a los importantes ataques iraníes contra Israel en Tel Aviv y Bet Shemesh en las últimas 24 horas, que han causado la muerte de al menos 10 personas. Expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

