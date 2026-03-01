Tras abrir un vacío, no hay garantía de que a EE.UU. e Israel les guste lo que viene después

Análisis por Nick Paton Walsh, CNN

Lo que mina este momento de alivio para muchos iraníes reprimidos es que matar al líder supremo, el ayatola Alí Jamenei, es una solución peligrosamente simple a un problema muy complejo.

El Gobierno de Jamenei estuvo marcado por la mala gestión y terminó con uno de los episodios más brutales de su represión característica: la violencia que su régimen recurrió para mantenerse en el poder.

Su destitución ha provocado celebraciones en Teherán, así como 40 días de luto oficial y enormes multitudes a favor del régimen, pero también una lucha para que lo que queda del régimen resuelva qué viene a continuación.

Las autoridades israelíes han insinuado que el ataque se aceleró para aprovechar una oportunidad durante la reunión de altos líderes iraníes. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece haber recurrido de nuevo a la estrategia venezolana, sugiriendo que tenía un sucesor en mente, como lo hizo tras la captura de Nicolás Maduro, designando a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como su interlocutora preferida.

Cuando se le preguntó el sábado por la noche, Trump se negó notablemente a decir quién creía que desempeñaría ese papel en este caso. Sin embargo, pronto Teherán tendrá que anunciar un plan de sucesión.

Pero Irán no es tan persuasible como lo ha sido Venezuela hasta ahora.

Durante 47 años, una teocracia se ha convertido en autocracia y cleptocracia. Una gran proporción de los más de 90 millones de habitantes del país dependen del régimen para su sustento, y una minoría tiene las manos manchadas de sangre por haber contribuido a reprimir la disidencia.

Cuando el régimen de al-Assad en la vecina Siria se derrumbó a finales de 2024, sus fuerzas de seguridad se encontraban debilitadas —y su economía devastada— por años de conflicto civil. Las fuerzas de seguridad iraníes acaban de recibir un repaso del poder de la brutalidad al reprimir el levantamiento de enero.

Estados Unidos e Israel parecen estar unidos en su evaluación de que eliminar la capa superior del régimen de Irán los dejará en una mejor situación.

Además de Jamenei, el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh; el jefe del Consejo de Seguridad iraní, Alí Shamkhani; y el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), Mohammad Pakpour, murieron en cuestión de horas. Se trata de una élite de seguridad recientemente reconstituida tras la devastadora guerra de 12 días de junio.

Pero la historia carece de buenos ejemplos de campañas aéreas que hayan derrocado fácilmente regímenes y conducido a reemplazos preferidos por los atacantes.

Los intransigentes se apresurarán a llenar el vacío, simplemente para sobrevivir. Puede que se muestren reacios a ser los siguientes en la mira estadounidense-israelí, pero ese temor no ha provocado una escasez de candidatos en el pasado. ¿Es posible que surja un consenso de que, para perdurar, la autocracia debe hacer las paces con Estados Unidos y la región, y fingir moderación por un tiempo?

Quizás. Pero eso corre el riesgo de proyectar la debilidad a la que Teherán es tan alérgico.

No existe un Gobierno sustituto fácil de la oposición en una caja que Trump pueda promover.

Reza Pahlavi, heredero del shah depuesto hace tiempo, no puede llegar a Teherán y tomar las riendas sin arriesgarse a que un CGRI furioso intente asesinarlo. En realidad, no queda oposición dentro de Irán. Al igual que en Caracas, cualquier solución probablemente tendrá que surgir de los restos del régimen.

En muchos sentidos, los errores de Jamenei han facilitado la tarea de Estados Unidos e Israel. Su represión y mala gestión económica implican que Irán tiene una necesidad desesperada y evidente de cambio, y su pueblo anhela ser más libre y rico.

Sus claras órdenes de tomar represalias tan feroces contra estos ataques —ejecutadas, al parecer, póstumamente— han enfurecido a la mayor parte de la región, afectando a los vecinos que habían instado a Estados Unidos a desistir de los ataques, ahora furiosos porque sus civiles han sido objeto de ataques con misiles y drones iraníes. Irán parece seguir debilitándose, pero no se detiene.

Un riesgo trascendental ahora es la fractura; que ninguna facción triunfe y que la violencia y las celebraciones fragmentadas dividan a Irán, llevando a un colapso que desestabilice no sólo a la nación, sino a la región.

La limitada capacidad de atención de Trump y su intolerancia a la participación militar prolongada no hacen más que reforzar este riesgo. El presidente carece del capital político nacional, de la preparación de su electorado para la guerra ni de los recursos en el teatro de operaciones para librar esta batalla durante meses.

También ha mantenido sus objetivos acotados y alcanzables. El programa nuclear iraní, sus misiles y su capacidad para hostigar a Estados Unidos, puede afirmar, han sufrido otro duro golpe. Trump nunca declaró explícitamente que el cambio de régimen fuera su objetivo; simplemente lo alentó. Puede cantar victoria en el momento que desee, sin importar lo que esto signifique para el futuro de Irán.

La superioridad tecnológica, de inteligencia y de potencia de fuego de Estados Unidos e Israel les permitió conjurar una solución rápida y sencilla a su persistente problema con Irán. Sin embargo, aún no han abordado las flagrantes y quizás insuperables complejidades de Irán, que lo han mantenido como una espina clavada en el costado de Estados Unidos durante medio siglo.

