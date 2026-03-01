Mundial 2026: los cambios en el arbitraje y en el VAR que se implementarán en la cita mundialista

Por Edgar Aviles, CNN en Español

La Junta de la Asociación Internacional de Fútbol (IFAB por sus siglas en inglés) hizo oficial nuevas medidas sobre el arbitraje y el uso del VAR que entrarán en vigor a partir de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Estos cambios, según la FIFA, están enfocados en mejorar el desarrollo de los partidos y el comportamiento de los futbolistas.

Luego del cambio el año pasado, que buscaba impedir que los porteros mantuvieran el balón en sus manos más de ocho segundos, la Asamblea General Anual (AGM) confirmó que ampliará esta regla para los saques de banda y los saques de meta.

Si el árbitro considera que un saque de banda o un saque de meta se está demorando demasiado o se está retrasando deliberadamente, se iniciará una cuenta de cinco segundos.

Si el balón no está en juego al final de la cuenta, se concederá el saque de banda al equipo contrario, mientras que un retraso en el saque de meta supondrá un saque de esquina para el rival.

Para optimizar el flujo en el desarrollo de un partido, los jugadores sustituidos deberán abandonar el terreno de juego en los diez segundos siguientes a la aparición del tablero de sustituciones o, en su defecto, a la señal del árbitro. Si el jugador no abandona el terreno de juego en este plazo, deberá abandonar el campo, pero el sustituto no podrá entrar hasta que se de la primera interrupción del partido tras un minuto reloj de juego.

Cuando un jugador recibe una evaluación en el campo por una lesión, o su lesión provoca que se detenga el juego, el jugador deberá abandonar el campo de juego y permanecer fuera de él durante un minuto, con el reloj en marcha, una vez que el partido se haya reanudado.

En cuanto al protocolo del VAR, los asistentes a la Asamblea General Anual aprobaron tres ajustes. Cuando existan pruebas claras, el VAR podrá asistir al árbitro en los siguientes casos:

Tarjetas rojas derivadas de una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta.

Error de identidad, es decir, cuando el árbitro sanciona con una tarjeta roja o amarilla al jugador equivocado.

Un saque de esquina concedido incorrectamente, siempre que la revisión pueda completarse de inmediato y sin retrasar la reanudación del juego.

El IFAB también acordó que se realicen pruebas para evaluar con más detalle las demoras tácticas por lesiones de los porteros y proponer opciones para disuadir dicho comportamiento.

Además, las Reglas de Juego (que entrarán en vigor a partir del 1 de julio de 2026, aunque las competiciones que empiecen antes de esta fecha podrán implementar los cambios antes de tiempo) incluirán las siguientes modificaciones:

Regla 3: “Los jugadores: se incrementará a ocho la cantidad de sustitutos que se pueden usar en los partidos amistosos internacionales entre selecciones absolutas; los dos equipos podrán acordar aumentar la cifra hasta un máximo de once”.

Regla 4: “El equipamiento de los jugadores: se permitirá llevar prendas u objetos que no sean peligrosos siempre que estén cubiertos de forma segura”.

Regla 5: “El árbitro: las competiciones tienen la opción de permitir que los árbitros lleven o usen cámaras corporales (sobre el pecho o la cabeza), siempre que el organizador de la competición proporcione las cámaras y tenga el control del uso de las imágenes”.

Regla 8: “Inicio y reanudación del juego: aclaración de que se concederá un balón a tierra al equipo que habría tenido o conservado la posesión si el juego no se hubiera detenido”.

Regla 10 y Regla 14: “El tiro penal: se incluye una aclaración contenida en la circular número 31 de junio de 2025 referida a jugar el balón por segunda vez de manera involuntaria en la ejecución de un penal”.

Regla 12: “Faltas y conducta incorrecta: cuando el árbitro aplique la ventaja por una infracción con la que parecía que se quería evitar una ocasión manifiesta de gol, no se amonestará al infractor si el gol se marca, pues la infracción no lo evitó”.

