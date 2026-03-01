La CIA vigiló de cerca al líder supremo de Irán durante meses antes de los ataques que acabaron con su vida

Por Kevin Liptak, Alayna Treene, Tal Shalev y Natasha Bertrand

Durante meses, las agencias de inteligencia israelíes y estadounidenses —incluida la CIA— habían estado observando en secreto al ayatola Alí Jamenei de Irán en busca del momento justo.

Estaban vigilando sus patrones diarios: dónde vivía, con quién se reunía, cómo se comunicaba y dónde podría refugiarse en caso de amenaza de ataque, dijeron a CNN cinco personas familiarizadas con el asunto. También monitoreaban a los principales líderes políticos y militares de Irán, quienes rara vez se reunían en el mismo lugar con el ayatolá, el líder supremo del país durante casi cuatro décadas.

En los últimos días, encontraron su oportunidad. Altos funcionarios iraníes, incluido Jamenei, planearon reunirse el sábado por la mañana en lugares separados dentro de un complejo en Teherán que alberga las oficinas del ayatola, la presidencia iraní y el aparato de seguridad nacional.

El líder supremo, extremadamente cauteloso, se sentía menos vulnerable durante las horas de luz, dijo una fuente israelí, y bajó la guardia.

Fue una oportunidad que algunos funcionarios israelíes y estadounidenses creyeron que no podían dejar pasar.

Los planes de ataque para un asalto nocturno fueron ajustados a un asalto diurno, dijeron tres de las personas. En una nota a los pilotos de la fuerza aérea israelí, el jefe del Estado Mayor del ejército de Israel, Eyal Zamir, expuso lo que estaba en juego.

“Este sábado al amanecer comienza la Operación León Rugiente”, escribió. “Tienen autorización para atacar sus objetivos. Estamos haciendo historia. Confío en ustedes. Buena suerte a todos”.

A plena luz del día, alrededor de las 6 a.m. en Israel, aviones de combate israelíes dispararon contra el complejo en el primer ataque de una ola coordinada de ofensivas de EE.UU. e Israel. Estaban equipados con municiones de alta precisión y misiles de largo alcance, según las fuentes. Los tres sitios con los diversos líderes en el complejo fueron atacados simultáneamente. Horas después, el presidente Donald Trump anunció que Jamenei estaba muerto.

“No pudo evitar nuestros Sistemas de Inteligencia y Rastreo Altamente Sofisticados y, trabajando en estrecha colaboración con Israel, no había nada que él, ni los otros líderes que han muerto junto a él, pudieran hacer”, escribió Trump en su comunicado en redes sociales.

Aún no está claro qué motivó a los líderes más altos de Irán —incluidos el comandante de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y el ministro de Defensa— a reunirse en medio de Teherán, en la misma zona aproximada que Jamenei, y en un momento en que EE.UU. había acumulado un enorme poder militar en la región para cumplir las amenazas de Trump de atacar.

La inteligencia israelí había determinado que los principales asesores de Jamenei, incluidos Aziz Nasirzadeh, el ministro de Defensa; el almirante Ali Shamkhani, jefe del Consejo Militar; Mohammad Shirazi, viceministro de Inteligencia; Mohammad Pakpour, comandante en jefe de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica; y Seyyed Majid Mousavi, comandante de la Fuerza Aeroespacial de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, estaban presentes, entre otros. Tampoco estaba claro quién los reemplazaría.

Pero incluso en medio de la gran incertidumbre sobre lo que vendrá, la operación dejó en evidencia el alto nivel de desarrollo que había alcanzado la inteligencia israelí y estadounidense dentro de Irán en los últimos meses, y lo rápido que ambos países estaban preparados para actuar cuando se presentó la oportunidad.

“Israel vigila regularmente a todos los líderes de sus principales adversarios de una forma u otra”, dijo un funcionario militar israelí. “Por supuesto, cuando se lleva a cabo una operación como esta se necesita inteligencia adicional, y se deben conectar varios elementos y factores, lo cual puede ser bastante complicado”.

Israel ha demostrado repetidamente hasta qué punto sus servicios de inteligencia habían penetrado en Irán, matando a líderes militares de alto nivel y funcionarios nucleares. Pero después de una guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio, el ministro de defensa del país reconoció que nunca tuvieron la oportunidad operativa de atacar al líder supremo de Irán.

Esta vez parecía ser diferente.

Israel y Estados Unidos habían estado trabajando conjuntamente en la operación durante semanas. Durante una visita a Mar-a-Lago la semana después de Navidad, el primer ministro Benjamin Netanyahu informó a Trump que Irán estaba trabajando para avanzar en su programa de misiles balísticos y reiniciar sus capacidades nucleares después de que un bombardeo estadounidense en junio atacara sus tres principales instalaciones de enriquecimiento.

En la reunión, Trump dijo que apoyaría un renovado esfuerzo militar israelí para eliminar los sitios de misiles.

Unos días después, estallaron enormes protestas callejeras dentro de Irán, lo que causó una represión mortal que llevó al régimen a matar a miles de manifestantes. Trump prometió ayudar a los manifestantes, asegurando que Estados Unidos estaba “listo y preparado”.

Fue entonces cuando la planificación para una operación conjunta estadounidense-israelí entró en una fase más avanzada.

En ese momento, Estados Unidos no tenía el enorme cúmulo de activos militares cerca de Irán necesarios tanto para llevar a cabo el tipo de operación que se estaba planeando como para proteger los activos estadounidenses en la región, que probablemente serían objetivo de represalias iraníes.

Estos serían enviados en las semanas siguientes. Dos portaaviones —incluyendo el más grande del mundo— navegaron hacia Oriente Medio, junto con cientos de aviones, cisternas, barcos y submarinos. El despliegue era claramente visible para el mundo —y para Irán— y sirvió como un punto de apalancamiento significativo mientras Estados Unidos promovía conversaciones diplomáticas.

Mientras tanto, desfilaban altos funcionarios militares y de inteligencia israelíes que volaban a Washington para planificar. Las visitas recientes del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el jefe de la inteligencia militar israelí y el director de la agencia de inteligencia israelí Mossad, se centraron todas en la coordinación y preparación de la misión.

Lo mismo aplicó a una reunión del 11 de febrero entre Trump y Netanyahu en Washington, que se adelantó una semana mientras el primer ministro trabajaba urgentemente para asegurar que el presidente siguiera comprometido con llevar a cabo un ataque.

Simultáneamente, los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo nuclear con Irán llevaron a Trump —al menos públicamente— a insistir en que aún no estaba listo para dar luz verde a una operación militar. Declaró que la reunión con Netanyahu no había sido concluyente.

“No se llegó a nada definitivo excepto que insistí en que continuaran las negociaciones con Irán para ver si se puede concretar un acuerdo”, escribió después en Truth Social.

La reunión transcurrió sin apariciones públicas de los dos hombres, algo raro en las reuniones de Trump con funcionarios extranjeros. Un funcionario israelí atribuyó el carácter privado de la reunión a que se trataba de trabajo, no de relaciones públicas.

Sin embargo, la reunión privada también sirvió para ocultar cualquier diferencia entre los dos hombres sobre la conveniencia de negociar con Irán para evitar un conflicto. Netanyahu había advertido públicamente que no se podía confiar en que los iraníes negociaran de buena fe. Pero Trump parecía resuelto a agotar toda ventana diplomática que evitara iniciar una nueva guerra.

Durante las siguientes dos semanas, los enviados de Trump involucrados en las conversaciones con Irán —Steve Witkoff y Jared Kushner— continuaron intentando averiguar qué concesiones podría hacer el país sobre sus ambiciones nucleares.

Muchos funcionarios estadounidenses dudaban que las conversaciones arrojaran algo cercano a lo que Trump exigía: un fin permanente al enriquecimiento nuclear iraní. Si bien Teherán parecía hacer algunas concesiones en las tres rondas de conversaciones indirectas, no era suficiente para Trump.

El Gobierno había ofrecido a los líderes iraníes opciones para desarrollar lo que el alto funcionario llamó un “programa nuclear pacífico”. Un alto funcionario estadounidense dijo que Irán rechazó una propuesta en la que Estados Unidos proveería combustible nuclear al país. La Casa Blanca y la CIA declinaron hacer comentarios.

“Les ofrecimos muchas, muchas formas de hacerlo,” dijo el alto funcionario. “Pero en cambio, eso fue recibido con juegos, trucos, tácticas de dilación, y esa fue realmente la conclusión a la que llegamos”.

Después de la ronda final de conversaciones en Ginebra, Suiza, el jueves, Witkoff y Kushner llamaron a Trump para informarle de la posición inflexible de Irán sobre el desmantelamiento total de su programa nuclear, un resultado que pareció endurecer la opinión del presidente de que una acción militar sería necesaria.

Volando a Texas un día después a bordo del Air Force One, Trump consultó la decisión con varios republicanos, incluidos los senadores Ted Cruz y John Cornyn de Texas. Para entonces, los funcionarios de inteligencia ya habían identificado la reunión del sábado por la mañana en Teherán que se convertiría en el eje central de la eventual operación.

“Él no nos dijo lo que iba a hacer, pero planteó la cuestión de si Irán debe ser detenido por cualquier acción necesaria que él pudiera elegir tomar,” dijo Cornyn un día después, tras haberse desarrollado el ataque.

Hablando en el Puerto de Corpus Christi, Trump el viernes reconoció que tenía una decisión difícil por delante.

“Ahora tenemos que tomar una gran decisión,” afirmó, ya para entonces completamente consciente de cuáles serían los objetivos, cómo podría responder Irán y las muchas incógnitas sobre lo que vendría después. “No es fácil”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Kaitlan Collins de CNN contribuyó a este informe.