¿Qué implica para CNN la fusión de Paramount y WBD?

Tras la sorprendente retirada de Netflix de la puja que duró meses, Paramount es ahora el aparente ganador de la adquisición de Warner Bros. Discovery, que incluye a CNN.

Los espectadores y lectores de CNN podrían preguntarse lo mismo que los empleados de CNN: ¿Qué implicará pertenecer a Paramount?

Las respuestas son escasas. Los ejecutivos de Paramount han hablado en privado sobre la posibilidad de fusionar su unidad CBS News con CNN. También han elogiado la maquinaria informativa de CNN y su alcance global.

Pero los empleados y espectadores de CNN tienen serias dudas sobre si el CEO de Paramount, David Ellison, defenderá la independencia editorial de la cadena de noticias en medio de una grave turbulencia política.

Después de todo, el presidente Donald Trump lleva mucho tiempo intentando debilitar a CNN, y consideró la reciente puja por Warner Bros. Discovery como otra forma de ejercer su control. “Es imperativo vender CNN”, declaró Trump en diciembre pasado, lo que dejó claro su apoyo a la propuesta de adquisición de Paramount.

El financiamiento de Paramount también ha sido objeto de escrutinio, ya que varios fondos soberanos de inversión de Medio Oriente están vinculados al acuerdo. A los periodistas les preocupa que dicho financiamiento pueda complicar o incluso frenar la cobertura de CNN en la región.

Además, el padre de David Ellison, Larry, multimillonario de Oracle, es uno de los hombres más ricos del mundo y un aliado cercano del presidente. Larry está profundamente involucrado en el acuerdo aprobado por Trump que permitió que TikTok siguiera funcionando en Estados Unidos.

La guerra de ofertas terminó abruptamente el jueves cuando Netflix se negó a igualar la última oferta de Paramount. Los directivos de Paramount se vieron sorprendidos por la capitulación de Netflix, al igual que todos los demás; por lo tanto, la compañía aún no ha hecho comentarios sobre su victoria ni ha anunciado sus intenciones con CNN.

Pero Ellison ha expresado en los últimos meses su convicción de que “la mayoría de EE.UU. anhela noticias equilibradas y basadas en hechos”. El día que asumió oficialmente el control de Paramount en agosto pasado, expresó grandes ambiciones para la desmoralizada división CBS News, y afirmó que quería que “se dirigiera a la mayor audiencia posible”.

Aseguró que la cobertura de CBS News podría atraer al “70 %” de los estadounidenses, desde “la centroizquierda hasta la centroderecha”, una visión de audiencia que refleja la de CNN.

Podría decirse que Ellison hizo su declaración más importante sobre el futuro de las noticias con su billetera: en octubre, gastó US$ 150 millones en adquirir The Free Press y nombrar a su cofundadora, Bari Weiss, editora jefe de CBS News.

Esa decisión, y varias controversias posteriores en CBS News, han inquietado a periodistas tanto dentro como fuera de la empresa.

Y, en términos más generales, los intentos de Paramount de mostrar una imagen favorable de Trump, mientras buscaba la aprobación del Gobierno para sus acuerdos comerciales, han dado lugar a acusaciones de corrupción por parte de los demócratas y promesas de futuras investigaciones.

El excomisionado de la Comisión Federal de Comercio (FTC, en inglés), Álvaro Bedoya, escribió en X: “Para convencer a Trump, cancelaron (el programa de) Colbert, bloquearon una investigación sobre CECOT y bloquearon a Talarico. Seguirán muchos más. Impidan este acuerdo corrupto”.

El fiscal general de California, Rob Bonta, declaró el jueves por la noche que podría intentar bloquearlo: “El Departamento de Justicia de California tiene una investigación abierta y tenemos la intención de ser rigurosos en nuestra revisión”.

Sin embargo, los ejecutivos de Paramount ven una vía para completar la fusión para finales de año, según una fuente familiarizada con la estrategia de la compañía.

Paramount, en la era de Ellison, es un lugar complejo, con narrativas contradictorias sobre lo que está sucediendo.

La misma compañía que canceló el programa nocturno de Stephen Colbert en CBS también renovó el contrato de Jon Stewart en Comedy Central y encargó más episodios de la comedia “South Park”, que critica duramente a Trump.

La misma jefa de noticias, Weiss, que retrasó un reportaje de “60 Minutes” que criticaba al Gobierno de Trump, también dio luz verde al reportaje para televisión unas semanas después y expresó su pesar por la controversia. Y el mismo CEO, Ellison, quien ha forjado una estrecha relación con Trump, donó previamente un millón de dólares a la campaña de reelección de Joe Biden.

CBS News continúa publicando artículos contundentes sobre la administración Trump y otros temas.

Y Weiss ha declarado a sus allegados que no ha sentido presión de Paramount para inclinar a CBS News hacia una dirección políticamente partidaria.

Sus comentarios sobre el futuro de CBS News son bastante similares a los del CEO de CNN, Mark Thompson, sobre el futuro de CNN.

En una reunión general el mes pasado, Weiss calificó a CBS News como “la startup de medios mejor capitalizada del mundo” y habló de una transformación digital muy necesaria.

Pero algunos errores iniciales de Weiss han generado dudas y han dejado al personal de CBS News con dudas sobre sus capacidades de gestión.

Y las sombras políticas, que escapan a su control, han empañado la percepción pública de su proyecto de transformación.

En diciembre pasado, The Wall Street Journal informó que “David Ellison garantizó a los funcionarios de la administración Trump que, si compraba Warner, realizaría cambios radicales en CNN, blanco frecuente de la ira del presidente Trump, según fuentes familiarizadas con el asunto”.

En ese momento, Paramount no respondió a una consulta sobre esa afirmación.

Cuando Paramount presentó sus resultados trimestrales a principios de esta semana, la compañía declaró en una carta a los inversores que el equipo directivo de CBS News “está centrado en construir ‘una redacción con una sola misión’: ofrecer periodismo excepcional a la mayor audiencia posible”.

“Con la confianza en los medios tradicionales y en las noticias en mínimos históricos, la transformación es esencial”, declaró Paramount. “El objetivo es construir una organización de noticias moderna, preparada para la era digital y basada en hechos, información rigurosa y una narrativa centrada en la audiencia”.

“Como parte de esta revitalización, nos centramos en ampliar la gama de historias que cubrimos y en amplificar las voces”, añadió la compañía. “Estamos reinventando CBS News 24/7 con nuevos formatos y programación, e invirtiendo en marcas clave como 60 Minutes, 48 Hours y Sunday Morning a través de podcasts, boletines informativos, eventos de periodismo en vivo y más”.

Si entrecierras los ojos, es fácil identificar a CNN en las mismas frases. CNN está tomando muchas de las mismas medidas, por ejemplo, con el lanzamiento de un servicio de suscripción de streaming.

Pero cualquier paso para fusionar CNN y CBS News —una posibilidad largamente debatida— podría verse obstaculizado por el hecho de que la plantilla de CBS News está fuertemente sindicalizada, mientras que la de CNN no.

La combinación de las dos marcas de noticias históricas es eminentemente lógica, pero potencialmente muy difícil de lograr.

