La carrera contrarreloj para otorgar la Medalla de Honor al piloto que lideró la operación contra Maduro

Por Haley Britzky y Alayna Treene, CNN

Cuando el presidente Donald Trump visitó Fort Bragg, Carolina del Norte, a principios de este mes, el comandante de la élite Delta Force del Ejército, responsable de ejecutar la operación para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que había un hombre en particular que merecía la máxima condecoración militar: el suboficial en Jefe 5 Eric Slover.

Slover, piloto de operaciones especiales del Ejército, guiaba su helicóptero MH-47 hacia un aterrizaje en Caracas cuando la aeronave fue inmediatamente atacada por varias ametralladoras a corta distancia, según la mención que acompañaría eventualmente la condecoración. La cabina recibió 15 impactos de proyectiles perforantes, cuatro de los cuales alcanzaron a Slover en la pierna.

A pesar de las heridas, Slover mantuvo el control del helicóptero para garantizar la seguridad de los soldados de las Fuerzas Especiales a bordo mientras completaban la misión.

El comandante le dijo a Trump que Slover debía recibir la Medalla de Honor por sus acciones, según un funcionario familiarizado con el caso. Trump se convenció rápidamente y señaló al equipo que haría precisamente eso, dijeron a CNN dos altos funcionarios de la Casa Blanca.

Menos de dos semanas después, Slover, quien había resultado gravemente herido durante la operación, se mantuvo erguido durante el discurso del Estado de la Unión mientras la reconocible cinta azul claro de la Medalla de Honor se colocaba alrededor de su cuello, con la medalla centrada sobre la corbata de su uniforme de gala.

La velocidad con la que se aprobó la Medalla de Honor es altamente inusual. La aprobación normalmente puede tardar años debido al proceso burocrático intenso. Además, a veces existe debate sobre si se debe otorgar la medalla o no. En este caso, “el presidente tomó la decisión y todo el equipo trabajó junto para ejecutarla”, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca.

La condecoración se aceleró por indicación de Trump, quien estaba ansioso por anunciarla durante el Estado de la Unión, un discurso cuidadosamente preparado para incluir historias inspiradoras que cautivaran a la audiencia, dijeron los funcionarios.

Dos fuentes familiarizadas con la situación señalaron que todos los trámites y procesos oficiales se siguieron, pero en un plazo mucho más corto, gracias a la disposición de los líderes militares de apoyar la recomendación en persona. Una de las fuentes reconoció que el proceso fue “muy rápido”, pero dijo que las aprobaciones verbales y los informes aceleraron las cosas mientras los documentos se ponían al día. Un portavoz del Ejército afirmó que el servicio se siente “increíblemente orgulloso” de Slover y confirmó que se cumplieron todos los requisitos legales para otorgar la medalla.

Un funcionario de Trump encargado de agilizar el proceso trabajó intensamente tras la visita presidencial a Fort Bragg para apresurar la documentación, dijeron los funcionarios. El momento frente a cámaras en el que Trump solicitó la medalla para Slover fue incluido en el primer borrador de su discurso, añadieron. Sin embargo, hasta el martes, día del discurso, no estaba claro si la Casa Blanca podría completar el proceso a tiempo.

“La Casa Blanca y el Pentágono trabajaron de manera expedita bajo la dirección del presidente para asegurar que este gran héroe estadounidense recibiera la condecoración que sin duda merece”, dijo a CNN la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Aun así, Slover tuvo que aceptar participar en un evento tan público. El costo físico de la operación para capturar a Maduro fue significativo; Trump señaló durante el discurso que Slover fue alcanzado “muy gravemente en la pierna y la cadera” por proyectiles perforantes que “destruyeron su pierna”. Aunque Slover se mantuvo firme mientras era homenajeado, cuando Trump continuó con su discurso, el teniente general Jonathan Braga, comandante del Mando Conjunto de Operaciones Especiales, se inclinó para ayudarlo a sentarse en una silla de ruedas ubicada detrás de él.

Una segunda fuente familiar con la situación dijo que, pendiente de su recuperación física, Slover desea continuar su carrera como piloto operativo, aunque no está claro si será posible, tanto por razones físicas como por la necesidad de mantener en secreto las operaciones especiales en las que suele participar. Esa consideración seguramente influyó en su decisión como soldado acostumbrado a trabajar en las sombras y en operaciones encubiertas, pero repentinamente expuesto a un foco nacional.

Slover es “increíblemente humilde y estoico”, dijo la segunda fuente, y alguien que “nunca habría esperado recibir esta medalla por sus acciones”. Agregó que el reconocimiento público no es algo que él haya buscado ni, francamente, disfrute.

“Para él, esto es para lo que se preparó”, dijo la fuente. “Está honrado por recibirla, pero esto es simplemente lo que habría hecho, con o sin medalla al final”.

Ha habido conversaciones sobre realizar otra ceremonia más privada con Trump y la familia y amigos de Slover, quienes tradicionalmente participan en eventos de entrega de la Medalla de Honor, según la segunda fuente. Trump también mencionó que otros 10 soldados de la misión recibirán condecoraciones, aunque no se sabe cuáles ni cuándo se realizaría la ceremonia.

La Casa Blanca llevará a cabo otra ceremonia de la Medalla de Honor el lunes para honrar a miembros del servicio de varios conflictos, aunque los beneficiarios de esa ceremonia no incluirán a los participantes de la reciente operación en Venezuela.

Si bien los detalles del servicio de Slover son escasos, probablemente por la naturaleza sensible de sus unidades y despliegues, sus condecoraciones reflejan una carrera desafiante.

Slover se enlistó en el Ejército en 2005, asistió a la Escuela de Candidatos a Suboficiales y a la Escuela de Vuelo, convirtiéndose en piloto de Chinook. Los suboficiales del Ejército son considerados expertos máximos en su área, y solo entre 3 y 4 % alcanza el rango de CW5, como Slover, indicó el Ejército en 2023.

Una lista de sus premios proporcionada por el Comando de Operaciones Especiales del Ejército muestra que ha recibido dos Cruces de Vuelo Distinguida, una con distintivo de valor y otra sin él, medallas altamente prestigiosas por heroísmo en combate aéreo. La “V” indica actos de heroísmo “más allá de lo esperado” durante enfrentamientos con enemigos de EE. UU.

Slover también ha recibido la Estrella de Bronce con un racimo de roble, la Purple Heart, la Medalla de Servicio Meritorio con un racimo de roble, entre otras.

El 3 de enero, pilotaba un MH-47 —variante de Operaciones Especiales del helicóptero CH-47 Chinook— durante la operación en Venezuela, denominada Operación Resolución Absoluta. Según la citación de su Medalla de Honor, Slover “condujo hábilmente el helicóptero por un valle selvático en una región montañosa” enfrentando “amenazas de superficie a aire casi insuperables”.

Trump, al contar la historia del heroísmo de Slover en el discurso sobre el Estado de la Unión, dijo que, tras aterrizar el helicóptero con seguridad, Slover le indicó a su copiloto, también herido, que tomara el control, diciendo: “Estoy a punto de desmayarme”.

“Las heroicas acciones del Suboficial en Jefe 5 Slover sin duda salvaron incontables vidas estadounidenses y garantizaron el éxito total y abrumador de la misión”, dice la mención. “Su valentía bajo el fuego enemigo y heroísmo extraordinario están en línea con las más altas tradiciones del servicio militar y reflejan gran honor para él mismo y para el Ejército de Estados Unidos”.

El proceso de recomendación para la Medalla de Honor, según los diagramas de flujo de un sitio web del Ejército que describen los detalles, implica la revisión de la acción valerosa por parte de la cadena de mando del miembro del servicio, una junta de condecoraciones que determina si la Medalla de Honor está justificada o no, la consulta con el jefe del servicio y el secretario del servicio y, finalmente, el envío del paquete al secretario de Defensa, quien puede recomendar el premio al presidente. El presidente tiene que dar la aprobación final para otorgar la Medalla de Honor.

Aunque el proceso se aceleró al llevar la recomendación de los líderes directamente al presidente, en persona, Slover aún tenía que aceptar participar en un acto tan público. La segunda fuente familiarizada con la situación dijo que aceptó después de hablar con otros líderes al respecto, aproximadamente una semana antes del discurso sobre el Estado de la Unión.

Todos los elementos se alinearon y, el martes por la noche, en el Capitolio, Slover se puso de pie con la ayuda de un andador y miró al frente mientras Braga, comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, le colocaba alrededor del cuello la medalla más alta del país por su valor militar.

Mientras el público aplaudía y coreaba “¡USA!”, Slover asintió y agradeció, mostrando poca emoción más allá de un breve momento con su esposa, a quien miró y apretó la mano.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.