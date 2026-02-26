Cuba dice que sus fuerzas matan a cuatro en tiroteo después de que una lancha rápida de Florida intentara “infiltrarse”

Por Mauricio Torres, Hira Humayun, Lex Harvey y German Padinger, CNN en Español

Cuba dijo que sus fuerzas dispararon fatalmente a cuatro personas fuertemente armadas que intentaban “infiltrarse” en su territorio en una lancha rápida registrada en Florida el miércoles, en medio de tensiones latentes entre la isla comunista y Estados Unidos.

Efectivos de la guardia fronteriza cubana se acercaron a la embarcación luego de que ingresara a sus aguas territoriales en Cayo Falcones, provincia de Villa Clara, a poco más de 160 km de Florida, informó el Ministerio del Interior del país en un comunicado.

Un pasajero de la lancha disparó contra la embarcación cubana, hiriendo a su comandante, lo que provocó que las fuerzas cubanas respondieran al fuego, según el comunicado. Otras seis personas a bordo de la lancha resultaron heridas y se encuentran bajo custodia y recibiendo atención médica.

Todos los tripulantes fueron identificados como ciudadanos cubanos con residencia en EE.UU., dijo el Ministerio del Interior, y estaban armados con fusiles de asalto, granadas de mano y explosivos.

Dos de los seis detenidos “son buscados por las autoridades cubanas por su participación en la promoción, planificación, organización, financiación, apoyo o ejecución de actos de terrorismo dentro del territorio cubano o en otros países”, agrega.

El barco no transportaba personal del gobierno de Estados Unidos ni participaba en una operación del gobierno estadounidense, dijo anteriormente el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El número de registro otorgado por las autoridades cubanas, FL7726SH, correspondía a una lancha motora de 24 pies fabricada en 1981, según registros de la base de datos marítima.

Otro individuo enviado desde Estados Unidos para facilitar la recepción de la infiltración armada fue arrestado y ya confesó, según el comunicado del Ministerio del Interior cubano. CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca en relación con la última declaración cubana.

El tiroteo se produce en medio de una creciente tensión entre Estados Unidos y Cuba. Tras el derrocamiento en enero del líder venezolano y aliado cubano Nicolás Maduro, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha puesto la mira en Cuba, bloqueando todos los envíos de petróleo a la isla y hablando de un cambio de régimen.

El bloqueo ha puesto de rodillas la economía de Cuba, y la nación caribeña atraviesa su peor época de incertidumbre económica en décadas mientras la ONU advierte de un posible “colapso” humanitario.

Estados Unidos flexibilizó ligeramente el embargo el miércoles, anunciando que otorgaría licencias a entidades privadas cubanas que busquen revender petróleo de Venezuela, el principal proveedor de crudo y combustibles del mercado cubano. Este mercado está dominado en gran medida por el sector público.

Las fuerzas cubanas han participado en escaramuzas con barcos estadounidenses que entran en sus aguas en el pasado, aunque es raro ver tiroteos letales de esta escala.

El Ministerio del Interior de La Habana dijo que interceptó 13 lanchas rápidas estadounidenses en 2022 con 23 tripulantes a quienes acusó de “realizar operaciones de tráfico de personas” que llevaban personas de Cuba a Estados Unidos.

La costa norte de la provincia de Villa Clara, donde la lancha rápida fue interceptada el miércoles, es conocida por sus playas de arena blanca, aguas poco profundas y bancos de arena. La Guardia Costera estadounidense ha interceptado anteriormente lanchas rápidas frente a sus costas que, según afirma, transportaban migrantes ilegales a Estados Unidos, donde reside una comunidad de exiliados cubanos que se opone en gran medida al gobierno comunista de la isla.

El tiroteo fatal ocurre apenas un día después del 30 aniversario del derribo por parte del ejército cubano de dos aviones pertenecientes a la organización humanitaria cubano-estadounidense Hermanos al Rescate en las aguas al norte de La Habana, matando a cuatro personas.

A principios de este mes, Trump extendió una medida de emergencia de la era Clinton , promulgada después de que Cuba derribara los aviones, que permite a las autoridades estadounidenses abordar cualquier embarcación que se dirija a Cuba.

Casi un millón de cubanos han huido a Estados Unidos en los últimos años, y miles han intentado la peligrosa travesía marítima a Florida en embarcaciones improvisadas. Sin embargo, a diferencia de anteriores administraciones republicanas y demócratas, que generalmente trataban a los cubanos como refugiados políticos y les otorgaban una vía rápida y exclusiva para obtener la residencia en Estados Unidos, Trump ha deportado a cubanos en cifras récord.

Anteriormente, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que la embajada estadounidense en La Habana estaba investigando el incidente tras ser informada por las autoridades cubanas. El Departamento de Seguridad Nacional y la Guardia Costera estadounidense también están involucrados.

“Vamos a averiguar exactamente qué pasó aquí y luego responderemos en consecuencia”, dijo Rubio, quien se encontraba en la región en una visita oficial a San Cristóbal y Nieves.

“Basta con decir que es sumamente inusual ver tiroteos en mar abierto como ese”, añadió. “Es algo, francamente, que no ha ocurrido sobre Cuba en mucho tiempo”.

Funcionarios de Florida pidieron una investigación y que el gobierno cubano rinda cuentas.

El Fiscal General de Florida, James Uthmeier, dijo que ha ordenado a la Oficina de Fiscalía Estatal que ayude a las autoridades federales, estatales y policiales a iniciar una investigación.

El congresista republicano estadounidense Carlos A. Giménez, cuyo distrito incluye el extremo sur de Florida, dijo que el incidente generó preocupaciones sobre el uso de fuerza letal contra personas a bordo de un barco registrado en Estados Unidos y pidió una investigación sobre el incidente.

El senador republicano Rick Scott, también de Florida, calificó el incidente de “profundamente preocupante” y dijo que el gobierno cubano “debe rendir cuentas”.

Rusia, aliado de Cuba, también intervino en el incidente, y una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores lo calificó de “provocación agresiva de Estados Unidos” destinada a desencadenar un conflicto, según la agencia de noticias estatal rusa TASS.

