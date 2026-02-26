EE.UU. “muestra disposición a cooperar” con Cuba tras el incidente de la lancha rápida, asegura vicecanciller cubano

Por CNN en Español

El vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, dijo este jueves que Estados Unidos “ha mostrado disposición a cooperar” un día después de que fuerzas cubanas mataron a 4 personas a bordo de una lancha que intentaba “infiltrarse” en su territorio en una lancha rápida registrada en Florida.

Durante una breve declaración desde la Habana, Fernández de Cossío agregó que desde el incidente han estado en comunicación con el Departamento de Estado y la Guardia Costera de Estados Unidos.

El vicecanciller reiteró que la incursión ilegal de la lancha rápida con diez personas armadas a bordo fue “un intento de infiltración con fines terroristas” por parte de grupos “anticubanos” que operaban con “impunidad”.

CNN contactó al Departamento de Estado de EE.UU. para obtener comentarios sobre los dichos del vicecanciller de Cuba y está esperando una respuesta.

El miércoles efectivos de la guardia fronteriza cubana se acercaron a la embarcación luego de que ingresara a sus aguas territoriales en Cayo Falcones, provincia de Villa Clara, a poco más de 160 km de Florida, informó el Ministerio del Interior del país en un comunicado.

Un pasajero de la lancha disparó contra la embarcación cubana, hiriendo a su comandante, lo que provocó que las fuerzas cubanas respondieran al fuego dejando un saldo de cuatro muertos, según el comunicado. Otras seis personas a bordo de la lancha resultaron heridas y se encuentran bajo custodia y recibiendo atención médica.

Todos los tripulantes fueron identificados como ciudadanos cubanos con residencia en EE.UU., dijo el Ministerio del Interior, y estaban armados con fusiles de asalto, granadas de mano y explosivos.

