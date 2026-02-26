Departamento del Tesoro de EE.UU. sanciona a cinco funcionarios de Nicaragua por “facilitar la represión” de Ortega y Murillo

Por Anabella González, CNN en Español

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a cinco funcionarios del Gobierno de Nicaragua al señalarlos por presuntamente “facilitar la represión popular” de los copresidentes del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Se trata de cinco funcionarios que lideran agencias financieras, de comunicaciones y militares: el director y subdirector de la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua, la ministro de Trabajo, el subdirector General del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) y el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar y Contrainteligencia del Ejército de Nicaragua (DICIM).

“La dictadura de Murillo-Ortega ha continuado su campaña nacional e internacional de represión y tiranía para intimidar, reprimir y socavar a opositores políticos pacíficos y disidentes”, dijo en un comunicado el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Y agregó: “Continuaremos exigiendo cuentas a la dictadura y amplificando las aspiraciones de libertad y justicia del pueblo nicaragüense”.

El avance de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela luego del ataque estadounidense en Caracas el 3 de enero y la captura del presidente derrocado Nicolás Maduro, sumado a la presión creciente sobre Cuba, hace que el país vea con cautela el avance del Gobierno de Donald Trump sobre sus dos mayores aliados en América Latina.

Entre los argumentos de la medida dada a conocer este jueves, la OFAC menciona la represión y violencia del Ejército de Nicaragua en las protestas de 2018, que dejaron cientos de muertos, y la detención de opositores políticos, entre otras acciones del Gobierno de Ortega-Murillo para “consolidar el control ilegítimo del poder”.

CNN contactó a la presidencia de Nicaragua para consultarle sobre los señalamientos y también sobre los funcionarios de su Gobierno que fueron sancionados.

Para la OFAC, el Gobierno de Nicaragua “ha instrumentalizado las leyes relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para aumentar su capacidad de represión política contra la oposición”, y señala que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) nicaragüense, está presidida por dos oficiales del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional: el mayor general retirado Denis Membreno Rivas y el excomisionado jefe de policía, Aldo Martín Sáenz Ulloa.

Ambos funcionarios “se han desempeñado como director y subdirector, respectivamente, de la UAF desde su creación en 2012”, motivo por el que fueron sancionados.

En el caso del Ministerio de Trabajo, la oficina del Departamento del Tesoro sancionó a Johana Vanessa Flores Jiménez, nombrada al frente de ese ministerio en agosto de 2025, por haber generado presuntas “condiciones de competencia desleal, confiscado los derechos de propiedad de instituciones religiosas nacionales y extranjeras, así como de personas o empresas estadounidenses, y ha creado un entorno de alto riesgo para las empresas estadounidenses que invierten y realizan negocios en Nicaragua”.

En el caso del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), el organismo regulador de los servicios de telecomunicaciones y el correo, la OFAC argumenta que en 2024 el Gobierno nicaragüense promulgó la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, que “fortaleció aún más la supervisión y el control de TELCOR sobre las redes sociales y los medios de comunicación”.

La directora general de TELCOR, Nahima Janett Díaz Flores ya había sido sancionada el 9 de enero de 2022 por el Departamento del Tesoro. En tanto, Celia Margarita Reyes Ochoa, quien ha sido subdirectora general de TELCOR desde 2023, fue sancionada este jueves.

Las sanciones también alcanzan a funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (DICIM) del Ejército de Nicaragua.

El mayor General del Ejército de Nicaragua, Leonel José Gutiérrez López, que ha dirigido la DICIM durante más de una década, fue sancionado por ser parte de la estructura del Gobierno de Nicaragua, dijo la oficina del Departamento del Tesoro.

La medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros establece que todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas que se encuentren en Estados Unidos, o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses, quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC.

