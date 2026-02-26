Acto de equilibrio: general intenta evitar un conflicto con Trump mientras se prepara para una posible guerra con Irán

Por Natasha Bertrand, Zachary Cohen y Haley Britzky, CNN

Mientras el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, ha estado elaborando opciones militares para un posible ataque a Irán, un flujo constante de altos funcionarios del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea han sido convocados discretamente directamente a su oficina.

Normalmente, las operaciones militares delicadas se debaten en la sala de conferencias altamente fortificada del Pentágono, conocida como el Tanque.

Pero en una administración centrada en evitar filtraciones, a Caine —conocido también por su estricto secretismo— le preocupaba que reunir a los altos mandos en el centro neurálgico del Departamento de Defensa con tan poca antelación suscitara sospechas, según varias fuentes familiarizadas con el asunto.

En esas reuniones y otras en el Pentágono, Caine ha expresado abiertamente las posibles desventajas de lanzar una importante operación militar contra Irán, lo que ha suscitado inquietudes sobre la escala, la complejidad y el potencial de bajas estadounidenses en una misión de ese tipo, según fuentes familiarizadas con su asesoramiento.

Esas preocupaciones no han coincidido con la retórica que ha salido de la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump se ha mostrado optimista sobre la facilidad con la que el ejército estadounidense podría lograr la victoria, aunque no se han definido las dimensiones exactas de ese éxito.

Pero Caine está decidido a evitar lo que cree que fueron los errores de uno de sus predecesores, el general Mark Milley, y mantener su influencia sobre Trump, según fuentes familiarizadas con su pensamiento.

Milley a menudo chocó directamente con Trump durante su primer mandato en cuestiones como el despliegue de fuerzas militares en el país para sofocar las protestas, y a veces socavó la retórica incendiaria de Trump en privado para tranquilizar a aliados y enemigos nerviosos.

Para Caine, evitar el enfoque de Milley ha significado ser más reservado con Trump y evitar influir demasiado directamente en las decisiones, incluyendo qué hacer en Irán.

Es una cuerda floja que Caine ha intentado mantener durante su año como principal asesor militar de Trump: evitar conflictos directos con un presidente notoriamente voluble, sin dejar de ofrecer orientación militar profesional.

Algunos dicen que Caine no ha sido lo suficientemente asertivo con Trump. “Definitivamente se está guardando las cosas”, comentó una fuente familiarizada con las interacciones de Caine con Trump al comparar sus conversaciones en la Casa Blanca con sus opiniones privadas con líderes militares.

A pesar de todas las preocupaciones que Caine ha planteado internamente, durante el último mes también ha orquestado el montaje de la mayor colección de material militar estadounidense reunida en Medio Oriente desde la invasión de Iraq.

Este relato de los esfuerzos de Caine para afrontar su mandato como presidente se basa en entrevistas con 10 funcionarios actuales y anteriores.

El portavoz del Estado Mayor Conjunto, Joe Holstead, declaró a CNN en un comunicado que Caine “nunca se anda con rodeos cuando analiza opciones militares que podrían poner a nuestras tropas en peligro”.

“El rol del Jefe del Estado Mayor Conjunto y su enfoque se basan en su función estatutaria de brindar asesoramiento militar al Presidente, al Secretario de Guerra y al Consejo de Seguridad Nacional”, declaró. “Este Presidente cumple con estas responsabilidades brindando a estos líderes una gama completa de opciones militares, junto con una consideración precisa y minuciosa de los efectos secundarios, las implicaciones y los riesgos asociados a cada opción. Lo hace de forma confidencial”.

Caine, un expiloto de combate F-16 que pasó un tiempo como enlace militar con la CIA, rara vez divulga sus opiniones personales sobre una política, y sus partidarios dicen que está haciendo exactamente lo que se supone que debe hacer un Jefe del Estado Mayor Conjunto: darle al presidente el mejor asesoramiento militar que facilitará su agenda, políticas que el principal general del país no tiene por qué dictar.

Trump ha presionado a Caine durante semanas para que desarrolle una amplia gama de planes militares, que ahora incluyen desde ataques contra instalaciones nucleares y de misiles balísticos iraníes hasta la eliminación de los principales líderes de Irán como forma de forzar un cambio de régimen.

Estas iniciativas se están planificando en paralelo con las conversaciones diplomáticas programadas para su próximo intercambio el jueves.

Sin embargo, en una reunión en la Sala de Situación la semana pasada sobre los planes para Irán, que se prolongó tres veces más de lo previsto, Caine no pudo predecir cuál sería el resultado de una operación de cambio de régimen, según fuentes.

Caine se había mostrado más confiado hace varios meses sobre el éxito de una misión de este tipo en Venezuela, cuyo líder fue capturado por el ejército estadounidense en una operación rápida y decisiva en enero.

Es parte del delicado acto de equilibrio de Caine: decirle a la gente en privado que quiere restaurar la confianza en su posición como principal general del país y en el ejército en general, incluso cuando Trump ha politizado ambos.

En respuesta a preguntas para esta historia, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, describió a Caine como “un profesional muy respetado cuyo trabajo requiere proporcionar información imparcial al Comandante en Jefe, lo que hace perfectamente”.

“Cualquier sugerencia de que el presidente esté dando su opinión personal o política, de una forma u otra, es completamente falsa”, agregó Kelly. “En todos los temas, el presidente Trump escucha las opiniones de todos los miembros de su equipo de seguridad nacional y siempre es quien toma la decisión final”.

Caine ha trabajado duro durante su mandato como presidente para asegurarse de tener la confianza de Trump. En un momento dado incluso intentó conseguir una oficina en la Casa Blanca para poder informar al presidente con más regularidad y tener un espacio de alta seguridad desde el cual trabajar cuando estaba allí, según personas familiarizadas con el asunto.

Caine, un aviador de voz suave y autocrítico que dedicó gran parte de su carrera al hermético mundo de los espías y operadores especiales, es miembro del círculo íntimo de mayor confianza de Trump, que incluye al vicepresidente J.D. Vance, al secretario de Estado, Marco Rubio, y a Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca.

Trump confía incluso más en él que en el secretario de Defensa, Pete Hegseth, según afirmaron varias personas familiarizadas con su relación, sobre todo cuando se trata de asuntos operativos delicados.

Si Hegseth está frustrado con Caine, poco puede hacer al respecto. “Caine tiene línea directa con Trump”, indicó una de las personas familiarizadas con la dinámica. “Tiene que respetar la cadena de mando, pero es el hombre del presidente. Hegseth no puede simplemente arrinconarlo”.

Mientras las preocupaciones del Pentágono sobre las consecuencias de una posible operación militar importante en Irán comenzaron a llegar a la prensa, Trump recurrió el lunes a las redes sociales para reforzar su fe en Caine y dejar en claro que sus semanas de amenazas de ataques no han sido en vano.

“El general Caine, como todos nosotros, no querría ver una guerra, pero si se decide ir contra Irán a nivel militar, opina que será algo fácil de ganar”, escribió Trump. “Solo sabe una cosa: cómo GANAR, y si se le ordena hacerlo, estará a la cabeza”.

Cuando se le preguntó sobre las deliberaciones de Caine sobre Irán, Holstead declaró que Caine “no aboga por un solo curso de acción, ni inyecta preferencias personales en las deliberaciones operativas”.

Un oficial superior recientemente retirado que trabajó anteriormente con Caine le comentó a CNN que los oficiales se preguntaban por qué lo habían elegido en primer lugar, cuando “obviamente hay alguna expectativa de lealtad” por parte de Trump, y Caine no es del tipo que prioriza eso por sobre su lealtad a su juramento como oficial.

“Caine es una persona de gran inteligencia emocional”, apuntó el oficial superior recientemente retirado, “porque no se ha involucrado con nadie y generalmente se le reconoce como un jugador de equipo”.

Un funcionario que trabajó con Caine lo expresó sencillamente: “¿Cómo ha sobrevivido Caine tanto tiempo? Es un genio para ser la persona que se necesita en cualquier situación”.

En septiembre pasado, cuando el secretario de Defensa, Pete Hegseth, convocó abruptamente a cientos de los oficiales militares estadounidenses de mayor rango a Virginia para escucharlo a él y a Trump dar un discurso, Caine sabía que el evento tenía el potencial de desviarse hacia un territorio profundamente político, algo que le había prometido al Congreso durante sus audiencias de confirmación que evitaría.

Así que, en privado, dio a los generales y almirantes allí reunidos consejos que sabía que a Hegseth y a Trump podrían no gustarles, según personas familiarizadas con sus comentarios, incluidos dos oficiales militares cercanos a Caine: no aplaudan, no reaccionen y actúen tan estoicos como lo harían en el discurso anual sobre el Estado de la Unión del presidente, de acuerdo con las normas de un ejército no partidista.

Luego presentó a Hegseth y a Trump, diciendo que era “vital” escucharlos. Trump parecía molesto por la falta de reacción de los generales. “Nunca había entrado en una sala tan silenciosa”, manifestó. “Si quieren aplaudir, aplaudan”.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, cuestionó este relato de las acciones de Caine antes del discurso de Trump.

“No hay tensión entre estos grandes líderes”, afirmó. “Ambos están de acuerdo y enfocados en ejecutar la agenda del presidente Trump para convertir a nuestras fuerzas armadas en la mayor fuerza de combate del mundo”.

El camino de Caine para convertirse en el general de mayor rango del país y compartir escenario con Trump fue sumamente inusual.

Se retiró en diciembre de 2024 como teniente general de tres estrellas, pero Trump lo volvió a llamar al servicio activo a pesar de no haber liderado nunca un comando combatiente ni servido como jefe de servicio.

Así es como la mayoría de los jefes de Estado Mayor anteriores han recibido su cuarta estrella, antes de ser ascendidos al cargo de oficial militar de mayor rango de Estados Unidos. Finalmente, Caine fue ascendido por delante de 38 generales y almirantes de cuatro estrellas en servicio activo elegibles.

Según el relato de Trump, Caine había demostrado que estaba comprometido con el presidente cuando se conocieron por primera vez en 2018, mientras Caine estaba sirviendo en Iraq, y Caine le dijo a Trump que lo “amaba” y que “mataría por él” mientras usaba una gorra MAGA.

Caine declaró durante su audiencia de confirmación el año pasado que el incidente nunca había ocurrido.

También afirmó que la defensa contra la politización de las fuerzas armadas “comienza con dar un buen ejemplo desde arriba y asegurarnos de ser imparciales y apolíticos, y de decir la verdad al poder todos los días”.

Y, sin embargo, incluso cuando Trump ha ampliado regularmente los límites legales de cómo se puede desplegar el ejército estadounidense (enviando tropas a ciudades del país a pesar de las objeciones de los gobernadores, bombardeando a presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico y atacando a Irán y Venezuela sin autorización del Congreso), Caine le ha dado obedientemente opciones para ejecutar estas operaciones, señalaron fuentes a CNN.

“Milley siempre quiso ser visto como el adulto en la sala, protegiendo al mundo de nuestro presidente electo democráticamente”, comentó un asesor republicano del Congreso. “Me pareció tremendamente inapropiado”.

Caine colabora estrechamente con Stephen Miller, subsecretario de la Casa Blanca de Trump, una de las figuras más polarizadoras políticamente de la administración, para optimizar las operaciones militares estadounidenses dentro de Estados Unidos y en Latinoamérica, según las fuentes.

Miller suele llamar directamente a Caine para preguntarle cómo implementar un plan.

La cuidadosa planificación de Caine para ofrecer opciones y no forzar decisiones contrasta con la forma en que Trump ahora ve a Milley, cuyo retrato fue retirado de una pared en el Pentágono el primer día de la administración y su equipo de seguridad fue revocado por Hegseth —por órdenes de Trump— días después.

Los funcionarios de defensa consideran en general a Caine como un contrapeso útil a Hegseth, cuya inexperiencia y enfoque en cuestiones de guerra cultural contrastan con la larga carrera militar y experiencia operativa de Caine.

Un ejemplo que señalan los funcionarios ocurrió en septiembre, cuando Caine entregó personalmente memorandos a Hegseth y al jefe de políticas del Pentágono, Elbridge Colby, en los que exponía sus desacuerdos sobre la nueva Estrategia de Defensa Nacional que la oficina de Colby había redactado, según una de las fuentes.

Entre las preocupaciones de Caine con el documento, que prioriza la defensa nacional y del hemisferio occidental, se encontraba que minimizaba la amenaza que representaba China y la necesidad del ejército estadounidense de prepararse para un posible conflicto futuro en el Indopacífico, según las fuentes.

Un alto funcionario de defensa se negó a confirmar que Caine había planteado problemas con la estrategia, pero declaró que “los casos, tal como los describió, serían simplemente los de un presidente y los jefes del Estado Mayor Conjunto haciendo su trabajo”.

Caine también se mostró escéptico al principio sobre la eficacia de la costosísima operación militar estadounidense, impulsada por Hegseth, para contrarrestar al grupo rebelde hutí respaldado por Irán en Yemen el año pasado.

Finalmente, recomendó a Trump que se redujera la campaña, según las fuentes, y el presidente anunció poco después que Estados Unidos había alcanzado un acuerdo de alto el fuego con los hutíes.

Sin embargo, la reticencia de Caine a expresar con firmeza su opinión sobre ciertos temas ha dejado a muchos oficiales militares luchando por entender cuál es su postura, especialmente considerando la cantidad de altos oficiales militares que se han visto obligados a renunciar por estar en desacuerdo con Trump y Hegseth.

El otoño pasado, Hegseth convocó al entonces comandante del Comando Sur de EE.UU., el almirante Alvin Holsey, a una reunión con él y Caine.

La reunión fue tensa: Hegseth no creía que Holsey actuara con la suficiente rapidez ni agresividad para combatir a los narcotraficantes en el Caribe, y se quejó de no haber recibido la información que necesitaba sobre las operaciones allí, según fuentes.

Sin embargo, al Comando Sur le preocupaba que las operaciones no fueran legales. Caine permaneció en silencio durante la cita, afirman las fuentes.

Finalmente, Hegseth destituyó a Holsey, quien se retiró anticipadamente tras apenas un año como comandante. Sin embargo, como muestra de su persistente capacidad de equilibrio, Caine presidió la ceremonia de retiro de Holsey y lo colmó de elogios, en lo que algunos oficiales interpretaron como una sutil protesta contra la decisión de Hegseth.

“Nunca se ha tratado de ti, se ha tratado de la gente, se ha tratado de los demás”, manifestó Caine sobre Holsey en su ceremonia. “Nunca has dicho ‘yo’ en todas las conversaciones que hemos tenido. Siempre has dicho ‘nosotros’. … El impacto que has tenido perdurará por mucho tiempo”.

A diferencia de los presidentes anteriores, Caine ha evitado interactuar con la prensa y solo ha hablado en público desde podios.

A finales del año pasado, algunos funcionarios que colaboran estrechamente con Caine le sugirieron que comenzara a cultivar su propia imagen pública, según informaron personas familiarizadas con el asunto.

Caine se ha resistido a ello, prefiriendo mantener la mayor invisibilidad posible. Pero Trump, sin duda, lo ha llevado al límite de su zona de confort.

El ejemplo más evidente se produjo en junio pasado, cuando Trump exigió a Caine y Hegseth una conferencia de prensa destinada principalmente a desacreditar una evaluación temprana de la Agencia de Inteligencia de Defensa que había minimizado el impacto a largo plazo de los ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares de Irán.

Trump había promocionado el ataque como una “destrucción total” del programa nuclear de Irán.

Hegseth dedicó la mayor parte de la conferencia de prensa a criticar a la prensa por informar sobre la evaluación.

Pero Caine cambió de tema y optó por ofrecer una explicación técnica de los bombardeos —con imágenes de los penetradores de artillería masiva GBU-57 de 13.600 kg utilizados para impactar las instalaciones— y de los pilotos que lanzaron las municiones desde bombarderos B-2 tras un vuelo de 18 horas de Misuri a Irán.

Sin embargo, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, dijo el sábado que Irán está ahora “probablemente a una semana de tener material para fabricar bombas de grado industrial”.

Caine también quedó en primer plano después de la operación militar estadounidense para capturar al derrocado presidente de Venezuela Nicolás Maduro en su complejo en Caracas en las primeras horas del 3 de enero.

El resumen que Caine hizo de la operación durante una conferencia de prensa al día siguiente parecía el guión de una película de acción, describiendo cómo helicópteros y tropas estadounidenses fueron atacados cuando se acercaron al complejo de Maduro en la oscuridad de la noche y cuando lo sacaron a un portaviones en el Caribe.

“Quiero agradecer al general “Raizin” Caine”, expresó Trump en la conferencia de prensa. “Es un hombre fantástico. He trabajado con muchos generales. Trabajé con algunos que no me agradaban, con algunos que no respetaba, con algunos que simplemente no eran buenos, pero este tipo es fantástico”.

Aparte de sus apariciones en conferencias de prensa y eventos del sector, Caine ha mantenido un perfil muy bajo.

Hegseth ha dejado claro que no quiere que Caine interactúe con la prensa sin su autorización, según fuentes. El Estado Mayor Conjunto ahora debe obtener permiso de la secretaría antes de hablar con los medios, y los periodistas ya no viajan con el presidente, rompiendo con la tradición.

Caine accede a las peticiones de Hegseth, en gran parte porque lleva meses intentando reparar la relación del Estado Mayor Conjunto con el secretario de Defensa.

Antes de la confirmación de Caine en abril, Hegseth albergaba profundas sospechas de que el Estado Mayor Conjunto filtraba información para perjudicarlo a él y a su equipo.

Aun así, algunos funcionarios creen que Caine a veces ha ido demasiado lejos en sus esfuerzos por complacer a Hegseth y señalan un episodio del pasado mes de octubre.

Ese mes, Caine se apresuró a obtener su recertificación para volar el caza F-16 —incluso reservando espacio en su agenda para entrenamientos de vuelo frecuentes en la Base Conjunta Andrews, según una persona con conocimiento de la situación— para poder volar junto a Hegseth en los aviones durante su visita a la Estación Aérea Naval Fallon en Nevada, donde había completado la Escuela de Armamento de la Fuerza Aérea décadas antes.

El presidente siguió adelante con el evento a pesar del cierre del Gobierno y de que todos los que debían financiar el viaje se quedaban sin sueldo, según esta persona.

La mayor fuente de tensión entre Caine y Hegseth ha sido el personal, de acuerdo con diversas fuentes, y Caine ha perdido sistemáticamente esas batallas con el secretario.

El año pasado, Caine intentó convencer a Hegseth de que no expulsara a varios altos mandos militares, entre ellos el exdirector del Estado Mayor Conjunto, el teniente general Doug Sims, y el exdirector de Estrategia, Planes y Política del Estado Mayor Conjunto, el teniente general Joe McGee, a quien Hegseth acusó de filtrar información en su contra y de no estar lo suficientemente alineado con su agenda, afirman las fuentes.

Ambos se vieron obligados a jubilarse anticipadamente.

Caine ha intentado apelar a Hegseth, diciéndole que los despidos abruptos y aparentemente retributivos, los ascensos retrasados ​​y los retiros forzados que han visto a docenas de generales y almirantes de alto rango expulsados ​​no han sido buenos para la reputación del secretario en la fuerza, declararon las fuentes.

La decisión de relevar a altos oficiales militares por su aparente alineamiento con una agenda política u otras razones no especificadas ha sido un desafío para Caine y otros líderes de las fuerzas armadas, afirmó el oficial superior recientemente retirado.

Pero, en última instancia, se basa en el principio constitucional del control civil de las fuerzas armadas, independientemente de si a los militares les gustan o no sus decisiones.

“Al final, gente como Caine y los líderes de servicio no están contentos con esto… pero [Caine] entiende que es justo y que así son las cosas. Si se hace otra cosa, es como si se preguntaran: ¿qué más se puede hacer? Es una situación bastante difícil”, señaló el oficial recientemente retirado. “Pero creo que se está produciendo un daño moral entre nuestros líderes superiores”.

