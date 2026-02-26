30 años de Pokémon: este es el origen, creación y evolución de una de las franquicias más populares del entretenimiento

Por Cristopher Ulloa, CNN en Español

La primera vez que el mundo escuchó sobre los Pokémon –equivalente a decir “Pocket Monsters” o “monstruos de bolsillo”– fue hace 30 años, en 1996, cuando en Japón debutaron dos videojuegos para la consola Gameboy de Nintendo y que cambiarían la historia para siempre: “Pocket Monsters: Green” y “Pocket Monsters: Red”.

El desafío del videojuego parecía sencillo: recorrer bosques, ciudades, cuevas y océanos recolectando los 151 “monstruos” existentes para completar la “pokedex” y convertirse en el gran maestro de todos. Pero no era tan fácil: algunos monstruos sólo aparecían en la versión verde y tenías que intercambiar con un amigo con la edición roja. Otros monstruos considerados “legendarios” eran increíblemente difíciles de atrapar, y tus rivales –quienes también capturaban a estos seres– te retaban a incontables batallas.

La fama del juego creció tanto que para 1999 el fenómeno llegó a varios países de Occidente. Los “Pocket Monsters” pasaron a conocerse mundialmente como Pokémon –un acrónimo de la palabras en japonés para decir “Pocket Monsters”– y se convirtieron en una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos: aparecieron series para televisión traducidas en más de 30 idiomas, figuras de acción, peluches, mangas, cartas coleccionables, películas y un sinfín de historias paralelas en múltiples plataformas. El mundo se contagió de la “pokemanía” y el rostro de un ratón amarillo de tipo eléctrico comenzó a llenar las tiendas y los mercados: el afamado protagonista Pikachu.

Cuando el japonés Satoshi Tajiri, de 60 años, era un niño, su mayor pasión era explorar bosques en su lugar natal en Machida, en Tokio, y coleccionar distintos tipos de insectos. Cuando creció, junto a su gran amigo e ilustrador Ken Sujimori, decidieron fundar Game Freak a fines de los años 80, una firma que en principio fue una revista, pero que terminó evolucionando en una empresa dedicada al desarrollo de videojuegos.

Tajiri ya tenía el proyecto de Pokémon en mente y se basó en su gran pasatiempo de pequeño. Con Sujimori comenzaron a crear los primeros bocetos de Pokémon, que en ese entonces, principios de los años 90, decidieron llamar momentáneamente “Capsule Monsters”, dada la dinámica de tener que atraparlos en una cápsula (la famosa “pokebola”).

Los dibujos de Sujimori ganaron mucha popularidad porque estaban basados no sólo en la biología real de animales, sino que también en áreas como la química, la física o la termodinámica. El desafío era crear monstruos que pudieran tener poderes más allá de lo común, como lanzar fuego o ataques eléctricos tan potentes como un rayo. Así, tras cientos de pruebas, llegaron a la creación del primer pokémon de la historia: un Rhydon. Luego vendría el resto, hasta llegar a 151 pokémon en la primera generación.

Game Freak trató de vender el proyecto a varias entidades de la industria para que lo distribuyeran, pero no fue fácil. La pequeña empresa ya había agotado todos sus recursos y solo quedaban dos caminos: irse a la quiebra o lograr un acuerdo milagroso con algún gigante. Y fue entonces cuando Nintendo se fijó en ellos.

Tras varias negociaciones y discusiones, el 27 de febrero de 1996 aparecieron los primeros videojuegos en el mercado japonés. Y el resto es historia: las versiones Green y Red lograron récords de ventas en Japón y en 1999 llegaron a Occidente con “Pokémon: Blue”, “Pokémon: Red” y “Pokémon: Yellow”.

En los años 90 –y posterior al éxito de los videojuegos– debutaron en Japón las cartas coleccionables de Pokémon (TCG, por sus siglas en inglés), una nueva forma de juego que captó no sólo a la audiencia activa, sino que a todo un nuevo público. Poco tiempo después se estrenó una serie animada que tenía como protagonista a Satoshi (Ash en Occidente), cuya meta era ser un maestro pokémon y vivir miles de aventuras con su fiel compañero Pikachu.

Así, en muy poco tiempo, Game Freak se dio cuenta que el éxito de una franquicia también venía de la mano de una estrategia clave: la diversificación de productos y narrativas. Con la llegada de películas, juguetes y libros, en el año 2000 aparece The Pokémon Company, una entidad que une a Game Freak, Nintendo y Creatures para administrar la marca, su distribución y posicionamiento en todo el mundo.

Los años pasaron y la “pokemanía” no dio tregua. Al igual que los cambios tecnológicos que avanzaban a pasos acelerados, Game Freak hacía lo suyo y también supo evolucionar: cuando surgió la consola Game Boy Color de Nintendo, la firma creó “Pokémon Gold” y “Pokémon Silver”, juegos a todo color y revolucionarios para la época.

Luego, con la llegada de nuevas consolas, como la Game Boy Advance, los creadores fueron agregando cada vez más Pokémon y nuevos títulos, como “Pokémon: Rubí”, “Pokémon: Zafiro” o el mítico “Pokémon: Esmeralda”. Incluso aparecieron títulos para consolas como la Nintendo 64 y Gamecube, como los entrañables “Pokémon Stadium” o “Pokemon XD: Gale of Darkness”.

Además de la diversificación de productos, con el paso de los años The Pokémon Company fue apostando a otros factores para mantener viva a la franquicia y continuar su línea evolutiva.

El coleccionismo, por ejemplo, se volvió esencial: con cada vez más pokémon existentes (actualmente hay al menos 1.025), la tarea de atraparlos todos se volvió más difícil. Pero el desafío, lejos de espantar a los fans, los hacía entusiasmarse aún más.

Las referencias de países y ciudades del mundo real en los juegos también fue clave. Esto permitió atraer audiencias más allá de Asia, con títulos que incluso basaban su historia con tierras inspiradas en Estados Unidos (“Pokémon Black y White”), Francia (“Pokémon X” y “Pokémon Y”) y hasta Londres (“Pokémon Espada y Escudo”).

De esta manera, con la aparición de nuevas generaciones de jugadores y también de Pokémon, también llegaron nuevas mecánicas de juegos, nuevos gráficos (como el paso del pixel al 3D), nuevas formas de evolucionar a los monstruos y también nuevas narrativas. ¿Quién creó el mundo pokémon? ¿Quién creó el mar, la tierra y los cielos? ¿Quiénes son los pokémon que crearon el tiempo, el espacio y el vacío? Todas ellas, preguntas que se resuelven en distintos juegos de la franquicia y que siguen expandiendo la historia o “lore” de Pokémon.

Los fans, al igual que la compañía nipona, fueron creciendo juntos, por lo que el factor nostalgia también se volvió vital para los primeros fans de Pokémon, para quienes Game Freak ha creado títulos especiales como “Pokemon: Fire red” o “Pokemon: Leaf green”, actualizaciones de los primeros juegos, pero con mejoras gráficas y expansión de historias.

Tras 30 años en la industria, Pokémon se consolidó como una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos. Su impacto no sólo se mide en récords de ventas, sino que también en eventos sociales: el lanzamiento de la aplicación ”Pokémon Go” en 2016, por ejemplo, causó un revuelo en todo el mundo, tanto por su jugabilidad como por los peligros a los que algunos jugadores se exponían en la vida real para tratar de “atraparlos a todos”.

En 2026, Pokemon sigue demostrando su poderío e incluyó a celebridades de todo el mundo como Lady Gaga, Jisoo, Trevor Noah, Charles Leclerc, Maitreyi Ramakrishnan, Lamine Yamal y Young Miko para anunciar los festejos del aniversario número 30 este 27 de febrero, donde los fans esperan que se haga el anuncio de la décima generación de nuevos Pokémon y, por supuesto, nuevos videojuegos.

Por si fuera poco, en Japón ya se inauguró el primer parque temático de la franquicia, el “PokéPark: Kanto”, cuyas entradas están agotadas hasta fines de abril; mientras que en el mundo de las cartas, en febrero se vendió una de las más raras por más de US$ 16,49 millones.

De esta manera, Pokémon ha demostrado no sólo ser una marca pionera en la industria, sino que también un “universo cultural” que ha crecido y evolucionado junto a millones de fans en todo el mundo, quienes hasta el día de hoy recuerdan a decenas de personajes que marcaron su infancia.

