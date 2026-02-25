Un equipo de madre e hija descubren la colonia de corales más grande del mundo frente a la costa australiana

Por Jack Guy, CNN

Un equipo de científicos ciudadanos formado por madre e hija identificó la colonia de coral más grande del mundo conocida, ubicada en la Gran Barrera de Coral frente a las costas de Australia.

Mide unos 111 metros, aproximadamente la longitud de una cancha de fútbol, ​​y cubre alrededor de 3.973 metros cuadrados, según un comunicado de la organización conservacionista Citizens of the Reef publicado el martes.

Esto significa que se encuentra “entre las estructuras coralinas más significativas jamás registradas en la Gran Barrera de Coral” y “la colonia de coral documentada y cartografiada más grande del mundo”, según la organización.

El coral fue encontrado a finales del año pasado por Sophie Kalkowski-Pope, coordinadora de operaciones marinas de Citizens of the Reef, y su madre, Jan Pope, buceadora experimentada y fotógrafa submarina.

Pope había estado buceando en el lugar una semana antes y supo que había visto algo especial. Así que regresaron con equipo de medición.

“Cuando nos metimos al agua, inmediatamente reconocí la importancia de lo que estábamos viendo”, dijo Kalkowski-Pope. Juntas, grabaron un video nadando a través de la extensión del coral en forma de J. “Me tomó un video de tres minutos solo nadar de un lado a otro”, dijo Kalkowski-Pope.

El tamaño del coral Pavona clavus fue verificado mediante mediciones subacuáticas manuales e imágenes de alta resolución tomadas desde plataformas en la superficie del agua.

Estos datos se utilizaron para generar un modelo 3D del coral, según Citizens of the Reef.

Este tipo de modelado espacial es útil para monitorear el sitio y sus cambios, ya que “permite regresar en meses y años futuros y hacer comparaciones directas e individuales para comprender cómo cambia el coral con el tiempo”, dijo Serena Mou, ingeniera de investigación del Centro de Robótica de la Universidad Tecnológica de Queensland.

Se ha descubierto que el sitio experimenta fuertes corrientes de marea y una baja exposición a ciclones tropicales en comparación con muchas otras partes de la Gran Barrera de Coral, y los científicos ahora están examinando si estas condiciones podrían influir en la existencia de una estructura coralina tan grande.

La ubicación exacta del coral no se ha publicado para “reducir el riesgo de impactos no deseados”, declaró Citizens of the Reef.

La Gran Barrera de Coral de Australia es la estructura viva más grande del planeta y hogar de una gran variedad de especies. Sin embargo, en los últimos años se ha visto afectada por una serie de devastadores eventos de blanqueamiento masivo, que han teñido los vibrantes colores de algunas partes del arrecife de un blanco brillante.

En todo el mundo, los corales sufren un destino similar. Más del 80 % de los arrecifes oceánicos están afectados por un blanqueamiento global en curso que comenzó en 2023 debido a las temperaturas marinas récord. El blanqueamiento puede ser mortal, ya que los corales pierden las algas que viven en su interior y actúan como fuente de alimento.

Ciudadanos del Arrecife forma parte de las iniciativas de conservación que buscan proteger el arrecife, y el equipo, compuesto por madre e hija, inspeccionaba el arrecife desde la embarcación familiar como parte del Gran Censo del Arrecife, un esfuerzo conjunto para recopilar imágenes del arrecife en el que participan más de 100 embarcaciones.

“El Gran Censo del Arrecife nos ayuda a localizar las fuentes más importantes de recuperación del arrecife, lo que ayuda a los científicos y gestores a optimizar su protección”, declaró Pete Mumby, del Laboratorio de Ecología Espacial Marina de la Universidad de Queensland.

El proyecto forma parte de los esfuerzos para involucrar a la ciudadanía en el impulso de las iniciativas de conservación, explicó Andy Ridley, director ejecutivo de Ciudadanos del Arrecife.

“El Gran Censo del Arrecife se desarrolló para complementar los programas de monitoreo existentes mediante la recopilación de datos a gran escala”, añadió.

“Esto es posible gracias a personas que ya están en el agua, como Sophie y Jan, y a miles de científicos ciudadanos de todo el mundo”.

