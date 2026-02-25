“Te tenemos cubierto”: gobernador de Islas Vírgenes le ofreció ayuda a Epstein en un problema inmobiliario, según mensajes

Por Andrew Kaczynski, CNN

Meses antes de su arresto en julio de 2019, Jeffrey Epstein tenía un problema urgente que quería resolver. Las autoridades de las Islas Vírgenes Estadounidenses que investigaban construcciones no autorizadas en sus islas privadas habían emitido una orden de suspensión de obras y estaban considerando posibles multas.

A medida que la disputa se intensificó y la cobertura de prensa creció, Epstein recurrió directamente al principal funcionario electo del territorio en busca de ayuda: el gobernador Albert Bryan Jr.

Los mensajes de texto de 2019 revisados ​​por CNN muestran a Bryan, un demócrata, diciéndole a Epstein que había hablado con el principal funcionario ambiental del territorio y le pidió que pausara la aplicación de la ley hasta que pudieran discutir el asunto.

Mientras Epstein se quejaba de posibles multas crecientes y cobertura de prensa negativa, Bryan escribió más tarde que le había pedido al comisionado que supervisaba el caso que “se recusara y aceptara todas las solicitudes de permisos anteriores”.

“Te tenemos cubierto”, añadió Bryan en un mensaje posterior.

En medio de los millones de páginas de documentos publicados en investigaciones y litigios civiles vinculados a Epstein, sus intercambios con Bryan ofrecen una ventana poco común a cómo el misterioso financista operaba en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, aprovechando su riqueza, su presencia comercial y sus promesas de inversión mientras buscaba influir en los funcionarios locales que supervisaban asuntos que afectaban sus intereses.

Si bien no está claro si se tomaron medidas como resultado, un análisis de CNN de docenas de mensajes de texto y correos electrónicos intercambiados durante un período de varios meses muestra que Bryan expresó su voluntad de interactuar con los reguladores en nombre de Epstein y le aseguró que estaba abordando la disputa.

En sus comunicaciones con Bryan, Epstein en ocasiones presentó la disputa como una amenaza económica.

Epstein advirtió en un mensaje que las medidas coercitivas “eliminarían todo interés y enviarían a los inversores a Puerto Rico”, sugiriendo que el capital podría fluir a jurisdicciones competidoras si las Islas Vírgenes no abordaban problemas como el suyo.

Los intercambios también muestran que Bryan y Epstein planeaban reunirse en privado a medida que se desarrollaba la disputa.

“¿Puedes prestarme 15 minutos?”, escribió Epstein en abril de 2019.

“Para ti, absolutamente”, respondió Bryan.

Cuando el gobernador sugirió reunirse en la oficina del abogado de Epstein en las Islas Vírgenes, Epstein respondió: “Tú eliges, yo estoy allí”.

En los mensajes de texto, Bryan es identificado solo como “Albert”, pero Epstein se dirige a él como gobernador, y el cronograma de eventos públicos a los que hizo referencia en los mensajes de texto antes de la reunión (incluido un almuerzo con la Liga de Mujeres Votantes) coincide con los registros disponibles públicamente de ese día.

Los correos electrónicos revisados ​​por CNN sugieren que la reunión de abril de 2019 no fue el primer contacto de Epstein y Bryan.

La correspondencia de septiembre de 2018 muestra al asistente personal de Epstein, empleados de la Southern Trust Company de Epstein y su abogado fiscal en las Islas Vírgenes de mucho tiempo coordinando una reunión con el exfinancista, Bryan y su jefe de campaña, John Engerman.

El momento fue durante la campaña de Bryan para gobernador mientras Epstein estaba en las Islas Vírgenes.

Bryan, quien ahora está en el último año de su segundo mandato, estaba en ese momento desafiando al gobernador en funciones y haciendo campaña para traer un nuevo desarrollo económico a la isla.

“Confirmado. Nos vemos allí”, escribió Engerman.

Southern Trust Company era una de las principales firmas financieras de Epstein registradas en las Islas Vírgenes Estadounidenses.

La compañía tenía oficinas en American Yacht Harbor, un puerto deportivo y complejo comercial en Red Hook, en el extremo este de St. Thomas, del que Epstein llegó a ser propietario de la mitad.

Otros correos electrónicos también sugieren reuniones adicionales y una llamada.

En enero de 2019, Erika Kellerhals, abogada fiscal personal de Epstein en las Islas Vírgenes, le preguntó a Epstein si podía reunirse con “Albert” en su oficina. “Sí”, respondió Epstein.

Otro correo electrónico del 2 de febrero de 2019 a Kellerhals, Epstein también hacía referencia a una llamada telefónica a “Albert” en la que se quejaba de funcionarios locales que decían que se estaban realizando construcciones no autorizadas en Great St. James, una de sus dos islas privadas vecinas.

Epstein le había enviado un mensaje de texto a Bryan ese mismo día pidiéndole que lo llamara.

“El Gobierno general quisiera hablar sobre las zonas de oportunidad. Nos vemos en persona cuando regrese, pero si puede dedicarme 5 minutos hoy, hablemos”, escribió Epstein. “De acuerdo”, respondió Bryan.

En el mismo intercambio de correos electrónicos, Epstein advirtió que las medidas de cumplimiento pondrían en peligro la inversión vinculada a los incentivos fiscales federales de las “zonas de oportunidad” si el territorio llegara a ser visto como hostil al desarrollo, que según Epstein podría valer miles de millones de dólares para las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

“Hablé con Albert”, escribió Epstein. “Nadie desarrollará proyectos en las Islas Vírgenes Estadounidenses si tiene que preocuparse por mover árboles en lugar de generar ingresos”.

Mensajes separados de febrero de 2019 también muestran a Epstein hablando de Bryan con la delegada de las Islas Vírgenes ante el Congreso, Stacey Plaskett.

En un intercambio, Epstein preguntó: “¿Ya has hablado con Albert en persona?”. Plaskett respondió: “Todo bien. Hemos ‘hablado’ varias veces. Él habló en general, y yo intenté preguntarle por detalles”.

Los mensajes de texto entre Bryan y Epstein abarcan desde enero hasta mayo de 2019, cuando Epstein, quien se declaró culpable en 2008 de solicitar prostitución, incluso de una menor, enfrentaba un renovado escrutinio luego de las investigaciones de The Miami Herald sobre el acuerdo de culpabilidad que le había permitido evitar cargos federales más graves.

Incluso cuando se intensificó el escrutinio, los textos y correos electrónicos muestran que Epstein, un terrateniente con décadas de antigüedad en el territorio e inversor en importantes propiedades con vínculos comerciales con la isla, conserva acceso directo al funcionario electo de mayor rango del territorio.

En 2023, Bryan fue interrogado bajo juramento en el marco de una demanda civil. Durante su declaración, afirmó que, según su interpretación del caso de Epstein en Florida de 2008, se había declarado culpable de haber tenido relaciones sexuales con una prostituta menor de edad.

Al preguntársele sobre el arresto de Epstein en 2019, Bryan expresó que no le interesaba en absoluto conocer los nuevos cargos.

También le preguntaron repetidamente a Bryan si le había dado a Epstein algún trato especial. “No”, respondió en cada ocasión.

A través de un portavoz, Bryan se disculpó posteriormente por sus palabras: “Creo que debemos honrar y apoyar a todas las víctimas de la trata de personas. Fue un uso terrible del lenguaje, y nunca debí haberlo dicho. Fue una falta de respeto”.

Ni Bryan ni sus portavoces respondieron a múltiples solicitudes de comentarios de CNN.

Epstein había sido una figura fija en las Islas Vírgenes de Estados Unidos desde fines de la década de 1990, cuando compró Little St. James y comenzó a desarrollar la isla para convertirla en un complejo privado.

Posteriormente adquirió Great St. James en 2016.

Aunque Epstein había tenido propiedades en las Islas Vírgenes durante años, los correos electrónicos y documentos sugieren que el territorio se convirtió en una base más central para sus operaciones después de su condena en Florida en 2008.

En el momento de los intercambios de la primavera de 2019, el Departamento de Planificación y Recursos Naturales del territorio había emitido una orden de suspensión de obras de construcción en Little St. James y Great St. James, citando un desarrollo no autorizado.

Los trámites de permisos mostraron planes para una extensa construcción, que incluía muelles, viviendas y otras infraestructuras. Un portavoz del departamento declaró a The New York Post en mayo de 2019 que las obras habían continuado a pesar de la orden.

En abril de 2019, Epstein le envió un mensaje de texto a Bryan diciéndole que el comisionado del departamento, Jean-Pierre Oriol, “iba a imponerme multas”, refiriéndose a Oriol en los mensajes como “JP”.

Bryan respondió que el comisionado “no tiene conocimiento de ninguna multa”, pero mencionó una notificación de infracciones. “Le pedí que lo suspendiera todo hasta que él y el abogado hablaran conmigo”, escribió el gobernador.

Epstein respondió negativamente a dos artículos del New York Post y del Virgin Islands Daily News en mayo de 2019, en los que portavoces del Departamento de Planificación y Recursos Naturales afirmaban que se habían continuado realizando trabajos no autorizados en Great St. James.

“¡Jp me ataca en la prensa!”, escribió Epstein.

“Le pedí que se recusara”, respondió Bryan.

“El New York Post, leído por los principales periodistas de la zona, tiene a JP, Dpnr, atacándome”, añadió en otro mensaje.

Más tarde, en el intercambio de mayo de 2019, Bryan le dijo a Epstein que se había reunido con Oriol y otro funcionario y que había discutido la disputa sobre supuestas violaciones de permisos.

“Me reuní con JP y Vonetta. Afirman que nunca se solicitaron las obras viales ni el permiso de paso para la rampa”, escribió Bryan. “Le pedí que se recusara y aceptara todas las solicitudes de permisos anteriores”.

En la demanda civil contra JPMorgan Chase, Oriol testificaría que Epstein no recibió ningún trato especial por parte de su departamento.

Los mensajes terminan en mayo de 2019. Dos meses después, Epstein fue arrestado por cargos federales de tráfico sexual. Murió en una celda de Manhattan en agosto de ese año mientras esperaba el juicio.

El año siguiente, el Gobierno de las Islas Vírgenes de Estados Unidos presentó una amplia demanda civil contra el patrimonio de Epstein, alegando que había utilizado el territorio como base de una operación de tráfico sexual de larga data y citando una serie de violaciones vinculadas a sus actividades en las islas, incluidas cuestiones ambientales y de permisos.

Posteriormente, los herederos sellaron un acuerdo con el territorio que incluía la venta de las islas y pagos por decenas de millones de dólares.

Em Steck de CNN contribuyó a este informe.

