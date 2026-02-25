Familiares del Mencho ya pidieron que se les entregue su cuerpo, dice la Fiscalía General de México

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Familiares de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el señalado líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quien murió el domingo en un operativo federal en el occidente de México, ya pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) que les entregue el cuerpo, informó este miércoles la propia institución.

La FGR dijo en un comunicado que un representante jurídico de la familia del Mencho presentó una solicitud por escrito para que el cadáver sea entregado.

“El representante social agota todos los procedimientos protocolarios que son necesarios para estar en condiciones de formalizar su entrega”, señaló la FGR.

Considerado uno de los hombres más buscados en toda América, el Mencho murió el domingo después de resultar herido en un operativo de fuerzas de seguridad de México para intentar detenerlo en Tapalpa, Jalisco, según informó el gobierno federal.

El cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México ese mismo día y fue identificado el lunes, dijo la FGR entonces. El cadáver se mantiene en resguardo y las autoridades estaban a la espera de que fuera reclamado.

La muerte del Mencho representa un duro golpe contra el CJNG, una de las organizaciones criminales más violentas del continente, dedicada no solo al narcotráfico sino a actividades ilegales como la extorsión y a la que Estados Unidos el año pasado designó como organización terrorista.

Estados Unidos ofrecía una recompensa de US$ 15 millones por el Mencho. El martes, el presidente Donald Trump se atribuyó la caída del Mencho. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dice que Estados Unidos aportó información de inteligencia sobre el Mencho pero insiste en que la operación para detenerlo fue exclusivamente de fuerzas mexicanas.

Tras la muerte del Mencho, algunos especialistas en seguridad consultados por CNN prevén que haya un reacomodo en el CJNG y dicen que aún es incierto cuánta violencia se puede derivar de este proceso.

