Venezuela denuncia que autoridades de Panamá presuntamente forzaron la apertura de una valija diplomática

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El gobierno de Venezuela denunció este martes que autoridades de Panamá presuntamente forzaron la apertura de una valija diplomática, una situación que Caracas describió como un “atropello” que viola “un principio esencial para la convivencia entre naciones”.

Los hechos ocurrieron en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Ciudad de Panamá, la capital del país centroamericano, de acuerdo con un comunicado difundido por el canciller de Venezuela, Yván Gil, en su canal de Telegram.

Venezuela dijo que lo sucedido “constituye una violación directa y flagrante de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”, que establece la inviolabilidad de la correspondencia oficial.

“La inmunidad de las comunicaciones diplomáticas es un principio esencial para la convivencia entre naciones. Su vulneración sienta un precedente peligroso que afecta la seguridad jurídica de nuestras misiones y atenta contra el derecho a la identidad de la comunidad venezolana residente en territorio panameño”, señaló Caracas.

Agregó que, ante lo que considera un “atropello” por parte de Panamá, “exige garantías plenas de no repetición e insta a las autoridades panameñas a cumplir estrictamente las normas que rigen la actividad diplomática y consular, considerando la voluntad expresada por ambos gobiernos para reactivar los servicios consulares”.

CNN contactó a la Cancillería de Panamá para pedir comentarios sobre la situación y está en espera de respuesta.

Los gobiernos de Venezuela y Panamá no tienen relaciones diplomáticas plenas desde julio de 2024. El entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rompió Panamá y otros seis países —Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana y Uruguay— luego de que estos cuestionaron los resultados de las elecciones de ese año, en las que Maduro fue proclamado ganador.

Casi un año después, en junio de 2025, los dos acordaron restablecer relaciones consulares.

En enero de este año, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que su gobierno no reconocerá a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, quien asumió el mando del país sudamericano tras el operativo de Estados Unidos en el que Maduro fue derrocado y capturado. Maduro es acusado en EE.UU. de narcoterrorismo, narcotráfico y uso de armas, cargos que él rechaza.

