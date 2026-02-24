Las Madres Buscadoras de Sonora, México, se unen a la búsqueda de Nancy Guthrie

Por Valeria León, Michael Rios y Norma Galeana, CNN

Un grupo de madres mexicanas con años de experiencia buscando personas desaparecidas en el estado de Sonora, México, ha llegado a Arizona para ayudar en la búsqueda de Nancy Guthrie.

En un primer momento, las Madres Buscadoras de Sonora solicitaron un permiso para realizar una búsqueda de campo en el desierto de Arizona. Esperaban comenzar el martes, pero el alguacil local negó la solicitud argumentando que podría interferir con la investigación oficial.

Sin embargo, las Madres –una red nacional compuesta por voluntarias, madres y esposas– no se han dejado intimidar. Algunas viajaron a Arizona para distribuir volantes con la imagen de Guthrie, mientras que otras se quedaron en México para buscar en la ciudad fronteriza de Nogales.

La presencia del grupo en Arizona se da mientras la búsqueda de Guthrie –la madre de 84 años de la presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie– entra en su cuarta semana. Guthrie fue vista por última vez el 31 de enero antes de ser aparentemente secuestrada de su casa en Catalina Foothills, Arizona, a las afueras de Tucson, a unos 95 kilómetros de la frontera con México.

El martes, Savannah Guthrie anunció en un video en Instagram que la familia ofrece hasta US$ 1 millón por información que conduzca a la recuperación de su madre. El video fue la primera declaración de la familia Guthrie en más de una semana.

Aunque el caso sigue atrayendo una atención significativa, las actualizaciones de la investigación por parte de las autoridades han disminuido.

“Estamos aquí para ayudar en todo lo que podamos”, dijo la líder de la organización, Cecilia Flores, a CNN. “Haremos todo lo que esté en nuestras manos para ayudar a esta familia. Nancy es una madre que merece reunirse con su familia”.

El grupo dice que un amigo de la familia Guthrie les pidió ayuda. Sin embargo, su presencia no ha sido bienvenida por algunos lugareños, especialmente después de que algunos de ellos realizaran una búsqueda limitada en el lecho de un arroyo cerca de la casa de Guthrie.

“Los vecinos salieron gritándonos y diciéndonos que nos fuéramos, que era propiedad privada”, dijo Lupita Tello, una de las Madres.

“Queremos explorar el área circundante, las salidas, todo, incluso las salidas principales de las calles principales”, dijo, pero agregó que no han podido hacer una “búsqueda adecuada debido a las regulaciones locales”.

“Respeto las leyes y las reglas, pero no sé dónde podríamos buscar sin tener problemas con la gente, porque la gente simplemente no coopera”, agregó Tello.

Al ser consultado sobre las Madres, el Departamento del Sheriff del Condado de Pima dijo a CNN: “agradecemos su preocupación… y todos queremos encontrar a Nancy, pero este trabajo es mejor dejarlo en manos de profesionales”.

“Tenemos oportunidades de voluntariado si desean involucrarse con el departamento”, agregó. “Se aplican las leyes de propiedad privada. Depende de cada propietario dar permiso para que alguien esté en su propiedad”.

Flores fundó Madres Buscadoras de Sonora después de que sus tres hijos desaparecieran en 2015 y 2019. Se cree que los tres fueron secuestrados por grupos del crimen organizado, que han generado una crisis creciente en México.

Desde su fundación en 2019, el grupo se ha convertido en una red nacional que ha ayudado a localizar a más de 5.000 personas en todo el país, vivas y muertas.

El grupo tiene amplia experiencia realizando búsquedas de campo en zonas remotas, donde los cárteles de la droga suelen deshacerse de sus víctimas, aunque Flores enfatiza que muchas búsquedas finalmente no resultan exitosas, lo que deja una dolorosa incertidumbre en las familias, como ella misma ha experimrntado.

Flores dijo que uno de sus hijos finalmente fue devuelto por sus secuestradores, y todavía mantiene la esperanza de encontrar a sus otros dos hijos desaparecidos.

Dijo a CNN que el dolor y la incertidumbre suelen ser lo que mantiene a las buscadoras en marcha, a pesar del impacto en su salud.

“Cada día, la esperanza se desvanece poco a poco”, dijo Flores. “El cuerpo se cansa. Y la verdad es que esta desesperación es tan grande que nos estamos enfermando día tras día”. Mientras el grupo de Flores también busca señales por si Guthrie fue llevada a México, las autoridades mexicanas han rechazado esa posibilidad.

“El FBI nos informó que actualmente no tienen pistas que sugieran que esta mujer podría estar en México”, dijo Carlos Flores, comisionado general de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Sonora, a los reporteros el 19 de febrero.

El fiscal general de Sonora, Gustavo Rómulo Salas, agregó que no ha recibido ninguna solicitud del FBI para buscarla en territorio mexicano.

Funcionarios de ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México ya habían recibido instrucciones de estar atentos a pistas que pudieran ayudar en el caso como parte de los procedimientos estándar de investigación, según un funcionario policial familiarizado con el asunto. Los investigadores informaron a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y a las autoridades policiales mexicanas, dijo el funcionario.

