“Es en todo el país”: la dramática expansión de los carteles detrás de la violencia en México

Por Mary Beth Sheridan, CNN

Durante nueve inviernos que ha pasado en Puerto Vallarta, la soleada ciudad turística en la costa del Pacífico de México, Berl Schwartz ha escuchado numerosos rumores sobre la presencia de los carteles.

Se decía que el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lavaba dinero en hoteles de lujo y en la industria de la construcción. A veces, algún negocio cerraba de repente, y muchos suponían que no había pagado la cuota de extorsión. Pero para Schwartz, de 79 años y jubilado estadounidense, el cartel era casi invisible.

El domingo, todo cambió. Operativos del cartel desataron una ola de violencia tras el asesinato de su líder, Nemesio “el Mencho” Oseguera: incendiaron autos y autobuses y atacaron tiendas. Desde el balcón de su apartamento, Schwartz escuchaba alarmas ensordecedoras y el retumbar de explosiones, mientras nubes negras y olorosas se extendían sobre las aguas turquesa de la Bahía de Banderas.

“El cartel nunca me había parecido algo serio que pudiera afectarme”, dijo Schwartz, un experiodista de Lansing, Michigan. “Ahora no estoy tan seguro. Estamos nerviosos”.

La violencia que sacudió México el domingo puso de relieve cómo los grupos del crimen organizado han ampliado agresivamente su control territorial en los últimos años. Tenientes del CJNG levantaron barricadas en llamas en 20 de los 32 estados del país, según el gobierno. El tercer aeropuerto más ocupado de México, en Guadalajara, se detuvo, con decenas de vuelos cancelados mientras el caos se apoderaba de la ciudad. El gobierno estadounidense instó a sus ciudadanos en cinco estados mexicanos a permanecer en casa, una advertencia que también replicaron países tan lejanos como India. (El gobierno reportó más de 60 muertos durante la captura de Oseguera y los ataques posteriores. Ninguno era estadounidense).

El caos evidenció la fragilidad de un país que se ha convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos y en un destino turístico preferido por los estadounidenses, aun cuando los grupos criminales han logrado infiltrarse en gobiernos locales, fuerzas de seguridad y la economía.

Esta realidad de “doble pantalla” rara vez había sido tan evidente como el domingo. La violencia registrada en videos tomados por celulares y difundida por todo el mundo —autobuses incendiados, gasolineras atacadas, helicópteros militares sobrevolando— no se limitaba a pueblos rurales remotos, históricamente marcados por la violencia del narcotráfico.

Ocurría cerca de hoteles cinco estrellas en destinos como Puerto Vallarta, Cancún y Tulum, así como en Guadalajara, una ciudad industrial conocida como “el Silicon Valley de México”, que será sede de varios partidos de la Copa del Mundo de fútbol este verano. En San Miguel de Allende, una joya colonial española recientemente nombrada destino turístico número 1 del mundo por la revista Travel + Leisure, los visitantes tuvieron que resguardarse antes de las 3 p.m. debido al toque de queda estatal.

“Lo más impactante es que todos estos lugares, donde se quemaron autos y autobuses y se bloquearon carreteras, funcionan como una radiografía que evidencia la presencia del Cartel Jalisco Nueva Generación”, dijo Catalina Pérez Correa, profesora mexicana de derecho especializada en crimen organizado.

La violencia mostró de manera dramática cómo las redes criminales ya no operan solo en unas pocas regiones, explicó. “Es todo el país.”

¿Cómo se llegó hasta aquí?

La captura y muerte del Mencho puso el foco sobre el capo de 59 años que lideraba el Cartel Jalisco Nueva Generación, el más poderoso de México. Pero, aunque el Mencho era un líder criminal astuto, gran parte de la fuerza de su grupo provenía del reclutamiento de afiliados en todo el país

El CJNG se benefició del surgimiento de numerosos mini-carteles y pandillas en todo el país durante los últimos 20 años. Estas organizaciones surgieron de la fragmentación de carteles más grandes, afectados por la “guerra contra las drogas” respaldada por Estados Unidos, y del debilitamiento de un Estado mexicano de partido único que antes regulaba de manera silenciosa pero firme el tráfico de drogas. Según los analistas, el sistema democrático instaurado en 2000 nunca logró establecer una estructura judicial o de seguridad capaz de reemplazar ese control autoritario.

Además, la economía criminal en México ha crecido de manera constante, muchas veces con la complicidad de funcionarios locales. Hoy no se limita solo a los narcóticos —un mercado que ha prosperado tanto a nivel global como dentro del país—, sino que también abarca extorsión, robo de combustible, tráfico de migrantes, minería clandestina y tala ilegal.

En 2021, el entonces jefe del Comando Norte de EE. UU., general Glen D. VanHerck, generó polémica al afirmar que las organizaciones criminales operaban en “áreas ingobernadas” que, según él, abarcan entre el 30 y 35 por ciento de México.

El gobierno mexicano niega categóricamente que haya perdido el control de su territorio. La presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió en 2024, ha adoptado una postura más dura frente a los grupos criminales que su predecesor. Bajo presión del presidente Donald Trump, ha trasladado a casi 100 figuras importantes del cartel a custodia estadounidense y ha intensificado los arrestos de líderes criminales clave, y destacó lo que llama una marcada reducción de homicidios gracias a sus políticas.

Aun así, el control del cartel sigue siendo generalizado en muchas zonas.

“El gobierno tiende a equiparar estadísticas de crimen con paz. Si baja la tasa de homicidios, significa que hay paz. Eso no es cierto”, dijo Claudio Lomnitz, antropólogo de la Universidad de Columbia que estudia la violencia en México. “Hay muchas situaciones donde el cartel tiene mucho poder local y no hay muchos homicidios o desapariciones, precisamente porque no necesitan cometerlos”.

A pesar de los esfuerzos de Sheinbaum, los grupos criminales siguen siendo omnipresentes. Continúan prosperando debido a la demanda internacional de drogas, un sistema judicial mexicano débil y la complicidad de políticos y policías locales, quienes son sobornados o intimidados para darles carta blanca.

“Existen redes de protección que han operado en todo México, históricamente”, dijo Sandra Ley, politóloga del Instituto Tecnológico de Monterrey que estudia grupos criminales. “No hemos hecho nada para desmantelarlas”.

Los destinos de playa de México muestran cómo el crimen organizado ha echado raíces en la economía y la sociedad.

Los narcotraficantes llegaron a Cancún a finales de los años 90, compraron mansiones para sí mismos y aprovecharon las costas apartadas de Quintana Roo para recibir cargamentos de cocaína colombiana. En 2012, el exgobernador Mario Villanueva se declaró culpable en un tribunal federal estadounidense de lavar millones de dólares provenientes de sobornos del narcotráfico.

La actividad criminal no ha impedido que millones de personas visiten Cancún y las ciudades costeras cercanas cada año. La mayoría de los turistas no tiene problemas con las pandillas, aunque los tiroteos ocasionales recuerdan que el crimen organizado sigue presente bajo la superficie del destino turístico.

Puerto Vallarta se hizo famosa en los años 60, cuando Elizabeth Taylor y Richard Burton filmaron “La noche de la iguana” en el pueblo pesquero. En años recientes, la ciudad turística se convirtió en un “bastión estratégico” del cartel Jalisco Nueva Generación, según el Departamento del Tesoro de EE.UU. Sus actividades van más allá de los narcóticos e incluyen fraude en tiempos compartidos, que estafa a estadounidenses por millones de dólares, señalan funcionarios estadounidenses.

Cada año, millones de turistas estadounidenses y canadienses visitan esta ciudad costera, famosa por sus residentes amables, su arquitectura estilo hacienda con paredes blancas y techos de teja roja, y su malecón junto al mar lleno de restaurantes. Schwartz, el periodista jubilado, pasa seis meses al año en Puerto Vallarta, escapando del frío y la nieve de su ciudad natal en Michigan.

“Siempre me he sentido, francamente, más seguro aquí que en muchos lugares de Estados Unidos”, dijo.

Otro “snowbird”, David Custers, ingeniero metalúrgico jubilado de 65 años de Kingston, Ontario, también pasa los inviernos en la ciudad junto con su esposa.

“Siempre supimos que había un cartel aquí, pero entendía que lavaban dinero y protegían a los turistas. Porque así es como también hacen su dinero”, dijo. La violencia del domingo, por lo tanto, fue un verdadero shock.

“Desde el balcón de mi apartamento tuvimos una vista panorámica de todo”, dijo Custers. “Se veían incendios por todas partes”. Pasó el día grabando videos del caos para subirlos a su canal de YouTube, David Living Outdoors.

A pesar de la violencia, planea seguir visitando el destino. “No vemos mucho crimen aquí, aparte de algunos robos menores”, dijo.

Si los destinos de playa de México podrán seguir manteniendo el delicado equilibrio entre su industria turística y la presencia del crimen organizado es una incógnita. En los últimos años, los turistas de Estados Unidos y Canadá han evitado en gran medida el famoso resort del Pacífico, Acapulco, mientras pequeños carteles rivales hacían que la tasa de asesinatos se disparara.

“Creo que Acapulco es una lección total de lo que podría pasar”, dijo Lomnitz. “Nadie habría pensado que se podía perder una ciudad como Acapulco”.

