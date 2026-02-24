Aparentemente faltan decenas de registros del FBI en los archivos de Epstein, incluidas entrevistas a la acusadora de Trump

Por Casey Tolan y Isabelle Chapman, CNN

Decenas de entrevistas a testigos del FBI en la investigación de Jeffrey Epstein parecen faltar en el enorme conjunto de archivos publicados por el Departamento de Justicia el mes pasado, incluidas tres declaraciones relacionadas con una mujer que acusó al presidente Donald Trump de agredirla sexualmente hace décadas, según una revisión de CNN.

Un registro de evidencia proporcionado a los abogados de Ghislaine Maxwell, socia de Epstein, incluye números de serie de alrededor de 325 documentos de entrevistas de testigos del FBI, pero más de 90 de esos materiales, alrededor de una cuarta parte de la lista, no parecen estar presentes en el sitio web del Departamento de Justicia, arrojó la revisión de CNN.

Entre esos registros faltantes hay tres entrevistas relacionadas con una mujer que denunció a los agentes que Epstein había abusado de ella repetidamente desde que tenía aproximadamente 13 años, y también acusó a Trump de agredirla sexualmente.

Un legislador demócrata señaló el martes los documentos aparentemente faltantes para cuestionar el alcance de la divulgación del Departamento de Justicia y si la administración Trump cumplió con la ley que obliga a la agencia a publicar sus archivos relacionados con Epstein, el rico financiero que murió en una cárcel federal en 2019 mientras enfrentaba cargos de tráfico sexual.

“Tenemos a una sobreviviente que hizo graves acusaciones contra el presidente”, declaró a CNN el representante Robert García, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes. “Pero hay una serie de documentos, y al parecer posibles entrevistas, que el FBI realizó con la sobreviviente y que están realmente desaparecidos, a los que no tenemos acceso”.

Trump ha negado sistemáticamente haber actuado mal en relación con Epstein.

En un comunicado, la Casa Blanca calificó las acusaciones contra Trump de “falsas y sensacionalistas” y señaló una declaración previa del Departamento de Justicia que afirmaba que “algunos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump”.

Los detalles sobre los documentos faltantes relacionados con la acusadora de Trump fueron informados previamente por NPR y el periodista independiente Roger Sollenberger.

Un portavoz del Departamento de Justicia negó que se hubieran eliminado registros de Epstein y enfatizó que el departamento estaba cumpliendo con la ley.

“No hemos eliminado nada y, como siempre hemos dicho, se presentaron todos los documentos pertinentes”, declaró el portavoz. Los documentos no incluidos en el comunicado eran “duplicados, confidenciales o parte de una investigación federal en curso”, añadió.

El Departamento no respondió a preguntas adicionales sobre archivos específicos.

Es posible que algunos de los documentos a los que se hace referencia en los registros de evidencia de Maxwell puedan estar presentes en otras partes de los archivos sin los números de serie, o con esos números de serie redactados.

Muchos documentos también han sido eliminados y reincorporados al sitio web de los archivos de Epstein del Departamento de Justicia durante las semanas transcurridas desde su publicación inicial.

La semana pasada, el análisis de CNN reveló que faltaban alrededor de una docena de informes de entrevistas adicionales, pero estos estaban disponibles en línea hasta el martes por la tarde.

Uno de los dos registros de pruebas también estuvo fuera del alcance la semana pasada, pero ahora es accesible de nuevo.

El portavoz del Departamento de Justicia declaró que fue “eliminado temporalmente para corregir errores de las víctimas”.

Varias víctimas de Epstein han dicho que han buscado en el sitio web del Departamento de Justicia en las últimas semanas archivos que documenten sus propias entrevistas con el FBI, solo para encontrar que no existen.

“Todos hemos estado buscando nuestras declaraciones como víctimas”, declaró a CNN Jess Michaels, quien fue agredida por Epstein cuando tenía 22 años, tras la publicación del expediente. Los informes de entrevistas, con abundantes tachaduras y la ausencia de omisiones en otros casos, sugieren que “este Departamento de Justicia está manipulando a todo el país”, argumentó Michaels.

Enterrado en las más de 3 millones de páginas de archivos publicados por el Departamento de Justicia hay un conjunto de documentos que los fiscales federales proporcionaron a los abogados de Maxwell antes de su juicio por tráfico sexual en 2021.

Esos registros incluyen cientos de memorandos del FBI conocidos como archivos “302” que documentan entrevistas, así como otros materiales relacionados con docenas de testigos, algunos de los cuales testificaron en el juicio, según dos catálogos de evidencia incluidos en el comunicado del Departamento de Justicia.

Los expertos expresaron su preocupación por la aparente desaparición de los formularios 302, ya que son clave para comprender la investigación que el FBI llevó a cabo durante años sobre Epstein y Maxwell.

Normalmente, los formularios 302 exponen lo que el entrevistado declaró a los agentes, pero no incluyen información que los corrobore ni sus opiniones.

“Es el ladrillo más básico e importante en el muro que se convierte en la investigación”, opinó Andrew McCabe, exsubdirector del FBI y colaborador de CNN.

Los detalles sobre la mayoría de los 302 documentos faltantes, incluida la identidad de las personas entrevistadas, están en gran parte eliminados de los registros de pruebas.

Pero algunas de las páginas de entrevistas faltantes parecen estar relacionadas con una testigo que acusó a Trump de agresión sexual.

La mujer llamó primero a una línea directa del FBI e informó que había sido víctima de Epstein el 10 de julio de 2019, varios días después del arresto del delincuente sexual convicto, según los archivos del caso.

Dos semanas después, agentes del FBI la entrevistaron en la oficina de su abogado, según un documento 302 que detalla lo que contó en la entrevista.

La mujer declaró a los agentes que Epstein había abusado de ella repetidamente en una casa donde se alojaba en Carolina del Sur tras responder a un anuncio de servicios de niñera.

El abuso comenzó cuando tenía aproximadamente 13 años, afirmó la mujer.

En un momento de la entrevista, cuando la mujer mostró a los agentes una foto conocida de Trump y Epstein juntos que le había enviado un amigo, su abogado manifestó que estaba “preocupada por implicar a más personas, y específicamente a cualquiera que fuera bien conocido, debido al temor a represalias”, según el documento.

El registro de pruebas de Maxwell menciona tres documentos 302 adicionales, fechados en agosto y octubre de 2019, relacionados con la misma víctima, así como otros tres conjuntos de “notas de entrevista”.

Ninguno de ellos parece estar presente en los archivos publicados por el Departamento de Justicia, aunque existen copias de varias fotos que proporcionó al FBI, así como registros de correspondencia con su abogado.

García, el congresista demócrata, indicó que basándose en archivos no tachados que revisó, la misma mujer “hizo serias acusaciones sobre el presidente”.

Algunos archivos censurados parecen ofrecer más detalles sobre la acusación.

Una presentación del FBI, preparada en 2025, que enumeraba “nombres prominentes” relacionados con Epstein incluye la acusación de una mujer tachada de que Trump la obligó a practicarle sexo oral y la golpeó en la cabeza después de que Epstein los presentara.

La agresión supuestamente tuvo lugar entre 1983 y 1985.

Otro archivo señaló que la acusadora de Trump tenía una conexión con Carolina del Sur, y que la pista fue enviada a una oficina del FBI para realizar una entrevista.

Una demanda contra los herederos de Epstein también incluye a una víctima con datos biográficos que coinciden con las afirmaciones que la mujer hizo en la entrevista con el FBI.

Una de las demandantes, identificada como “Jane Doe 4”, describe que Epstein abusó de ella en Carolina del Sur después de que ella ofreciera servicios de niñera.

Los abogados de la mujer escribieron que Epstein la llevó en avión a Nueva York tres o cuatro veces y “llevó a Jane Doe 4 a reuniones íntimas con otros hombres prominentes y adinerados” que la agredieron sexualmente.

Uno de esos “hombres prominentes” la obligó a practicarle sexo oral, la abofeteó y la violó, según la demanda. La sección de la demanda sobre Jane Doe 4 no menciona al hombre ni a otras personas que presuntamente abusaron de ella.

La mujer fue considerada inelegible para recibir una indemnización por el Programa de Compensación para Víctimas de Epstein, un sistema creado para revisar de forma independiente las reclamaciones de las víctimas, según un expediente judicial de mayo de 2021.

No está claro por qué se la consideró inelegible.

La supuesta víctima desestimó voluntariamente su demanda en diciembre de 2021, y su abogado declaró al periódico The Post and Courier el mes pasado que recibió una compensación económica de los herederos.

Su abogado declinó hacer declaraciones a CNN el martes.

No está claro qué sucedió con la investigación del FBI sobre las denuncias de la mujer. Un correo electrónico enviado entre agentes del FBI el verano pasado, incluido en los archivos, señala que “una víctima identificada alegó haber sido abusada por Trump, pero finalmente se negó a cooperar”, aunque no especifica si se trata de la misma persona que Jane Doe 4.

Al menos una sobreviviente de Epstein se ha quejado ante un tribunal de que el Departamento de Justicia no ha cumplido con brindar total transparencia y responsabilidad en la publicación de los archivos.

La víctima, Haley Robson, escribió a un juez federal el mes pasado preguntando por qué los informes de entrevistas a las víctimas y otros documentos no se habían publicado con los nombres de las víctimas tachados.

“Como sobrevivientes, este fallo no es meramente procesal, sino profundamente personal”, escribió Robson en su carta al tribunal. “El incumplimiento continuo perpetúa el mismo secretismo que permitió que estos crímenes continuaran sin control durante años”.

Katelyn Polantz, Hannah Rabinowitz, Lauren Fox, Jeremy Herb y Casey Gannon de CNN contribuyeron a este informe.

