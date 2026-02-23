Vuelo de Delta regresa al aeropuerto de Savannah después de que un problema en el motor provocara un incendio en el pasto

Por Diego Mendoza y Sana Noor Haq

Un vuelo de Delta Air Lines desde Savannah, Georgia, a Atlanta se vio obligado a regresar el domingo por la noche debido a un problema en el motor, que provocó un gran incendio de pasto cerca de la pista del aeropuerto, según el audio del control de tráfico aéreo.

El vuelo 1067 de Delta, un Boeing 737-900, acababa de despegar del Aeropuerto Internacional de Savannah/Hilton Head alrededor de las 6:45 p. m. del domingo cuando el piloto declaró una emergencia.

“¿Todo bien? Vi una llama bastante grande al despegar”, le preguntó un controlador aéreo al piloto, según se escucha en una grabación de radio en Broadcastify.

“Perdimos el motor izquierdo justo aquí en la ruta Delta 1067”, se puede escuchar decir al piloto.

Poco después, el controlador reconoce el incendio de pasto y le ordena a otro avión en la pista que se mueva, diciendo “vamos a enviar un camión de bomberos, toda la calle de rodaje está en llamas”.

El piloto del vuelo 1067 pregunta más tarde: “Este incendio. ¿Está relacionado con la pista? ¿Es lo que acaba de pasar con nuestro avión o es algo diferente?”.

El controlador respondió: “Desafortunadamente, cuando el motor explotó, incendió todo el césped del lado izquierdo del aeropuerto”.

Había 179 pasajeros, dos pilotos y cuatro auxiliares de vuelo a bordo, según WSB, afiliada de CNN. Nadie resultó herido.

“El vuelo 1067 de Delta de Savannah a Atlanta regresó al aeropuerto poco después del despegue el domingo por la noche, luego de un problema mecánico con el motor izquierdo del avión”, dijo Delta en un comunicado, según WJCL, afiliada de CNN .

“El Boeing 737-900 aterrizó de manera segura y fue recibido por camiones de bomberos, mientras los clientes desembarcaban en la puerta de embarque”, indicó el comunicado de la aerolínea.

El vuelo aterrizó nuevamente en el centro de tránsito a las 7:12 p.m., según el rastreador de vuelos FlightAware.

Un video compartido en redes sociales mostró grandes anillos de fuego junto a la pista, con una densa neblina anaranjada en el horizonte. En un video, se escuchan vientos frenéticos.

Las pasajeras Mary Muff y Jeanne Miraglia dijeron a WTOC, afiliada de CNN , cómo oyeron un gran estruendo alrededor del despegue.

“El piloto llegó diciendo que el motor se había fundido, pero tenemos otro motor en buen estado”, dijo Miraglia a WTOC. “Y vamos a estar bien, y nos dijo qué buscar: camiones de bomberos, incendios de pasto y cosas así”.

CNN se ha comunicado con Delta Air Lines, el Aeropuerto Internacional de Savannah/Hilton Head y la Administración Federal de Aviación.

Los equipos de emergencia, incluyendo bomberos, acudieron al lugar, según informó el Departamento de Bomberos de Garden City en Facebook. El departamento indicó que estaba trabajando en coordinación con el Departamento de Bomberos de Savannah, el Departamento de Bomberos y Rescate de Pooler y el Departamento de Bomberos del Ala de Transporte Aéreo 165.

El incendio ya se ha extinguido, informó WSB, y el fuego no afectó vuelos ni pistas, informó WJCL.

